एज्यु कॉर्नर : वाचनाचे बदलते अंग स्वीकारून गोडी वाढवा!

लेखक : के. एस. आझाद

तो बदल आपण स्वीकारलाच पाहिजे. लहान मुलांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करावी. पण बदलणाऱ्या जगाबरोबरच आपण वाचनाच्या विविध पद्धती, नवनवीन बदल स्वीकारून विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण करावी. पालकांची भूमिका त्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे.

वाचाल तर वाचाल, असं एका महापुरुषाने म्हटले आहे, ते खरंच आहे. आपण लहानपणापासून हे वाक्य ऐकत आलो आहोत. वाचन हा आपल्या जीवनात यशस्वी होण्याचा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे.

कोणत्याही यशस्वी व्यक्ती गतकाळात किंवा सध्याचेच्या युगात जर बघितले तर त्याला वाचन हा छंद आहे, हे आपल्याला प्रकर्षाने जाणवते. अलीकडे विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची सवय दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शैक्षणिक पुस्तकांबरोबरच अवांतर वाचनही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

लहान मुलांना काही ठराविक काळात चांगल्या सवयी लावणं आणि योग्य संस्कार देणं फार गरजेचं असतं. जे संस्कार त्यांच्यावर लहान वयात होतात, त्याचा प्रभाव मोठेपणी जाणवू लागतो. लहान मुलांवर करण्यात येणारा महत्त्वाचा संस्कार म्हणजे त्यांना वाचनाची गोडी लावणं.

वाचन केल्यामुळे मुलांमधील व्यक्तिमत्त्व अधिक खुलून येतं. तुम्हाला तुमच्या मुलांनी हुशार, बुद्धिमान व्हावं, असं वाटत असेल, तर लहानपणापासूनच त्यांना बेस्ट मराठी कादंबरी वाचनाची गोडी लावा.

मात्र आजकाल दुर्दैवाने थोरामोठ्यांमध्येही वाचनाची आवड कमी झाली आहे. आम्हाला वाचायला वेळच नाही, असं काही जण सांगतात. चांगल्या सवयी जोपासण्यासाठी वेळ काढावा लागतो.

वास्तविक वाचनामुळे माणसाच्या विचार आणि बुद्धीचा खऱ्या अर्थाने विकास होत असतो, यासाठीच वाचन संस्कृती टिकून राहणं फार गरजेचं आहे.

वाचनाचे असंख्य फायदे...

पुस्तक ही माणसाची एक उत्तम संगत असू शकते. वाचनाची आवड असलेल्या माणसाला कधीच नैराश्य येत नाही. कारण वाचन करण्यासाठी त्याच्याजवळ जगभरातील अनेक चांगली पुस्तकं सज्ज असतात.

जर मुलांना वाचनाची आवड असेल, तर याचा त्यांना शैक्षणिक जीवनातही चांगला फायदा होतो. वाचनामुळे मुलांच्या स्मरणशक्तीत वाढ होते. एकाग्रता वाढते, मुलांमध्ये प्रसंगी स्वतः निर्णय घेण्याची क्षमता वाढीस लागते.

एखाद्या गोष्टीबाबत तर्क करण्याचे कौशल्य विकसित होते. संवेदनशीलता वाढते. समाज आणि देशाविषयी प्रेम निर्माण होते. मानसिक आणि बौद्धिक विकासही होतो.

मुलांना पुस्तके वाचून दाखवा

मुलं बहुतेक वेळा पालकांचं अनुकरण करतात. माझ्या मते त्यांनी पालकांना वाचताना बघितले असेल, तर त्यांच्यातही वाचन करायची इच्छा निर्माण होऊ शकते. त्याची गोडी लागणे ही त्याच्या पुढची पायरी आहे.

मुलांना झोपताना किंवा तुमच्या सवडीनुसार आणि त्यांच्या कलानुसार पुस्तके स्वतः वाचून दाखवावीत. पुस्तक अशी वाचून दाखवण्यानेही बराच फायदा होतो. बाहेरच्या काही देशांमध्ये अगदी वर्षभराच्या मुलांनाही त्यांचे पालक पुस्तक वाचून दाखवितात.

वाचतानाही मजा येऊ शकते आणि उत्कंठा वाढू शकते, याची जाणीव झाली, की मुले वाचनाकडे वळू शकतात. घरामध्ये

जशा बऱ्याच गोष्टी विकत आणल्या जातात, त्याच पद्धतीनं पुस्तकेसुद्धा विकत आणली पाहिजेत. अगदीच विकत आणणे शक्य नसेल, तर आठवड्यातून एकदा वाचनालयात जाणे शक्य आहे.

आवड निर्माण करावी लागेल

घरातल्या ज्या भागात मुलांचा खूप वावर असतो, अशा ठिकाणी पुस्तकाचं छोटेसे कपाट, ज्यातून पुस्तकं दिसतील, असे ठेवावे. त्यामध्ये त्यांची पुस्तके सहज हाती येतील, अशी ठेवावीत. वाढदिवसाला बाकी भेटवस्तूंबरोबरच पुस्तकेही भेट द्यावीत.

मूल खूपच लहान असेल, तर त्याला चित्रांची पुस्तके द्यावीत. त्यातली एकामागे एक पानं उलटणंसुद्धा एक प्रकारचे वाचनच आहे. वरील सर्व उपाय करूनही मुले वाचन करीत नसतील, तर त्यांच्या मागे लागू नये.

वाचन ही एक चांगली सवय आहे, पण त्याची जबरदस्ती होता कामा नये. फारसं काही न वाचता आयुष्यात यश कमावलेली बरीच माणसे आपल्याला दिसतील. वाचनाची इच्छा नसणे म्हणजे मुलांना वाचनाची आवड नाही. आपल्याला त्यांच्यात आवड निर्माण करायची आहे.

थोडी वेगळी पद्धतही वापरा

मुळात विषय असा आहे, की मुलांना जे आवडत नाही. ते आवडण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. धडपडतो; मात्र प्रभाव शून्य. मग अशा वेळी काय करावे, काही सुचत नाही. खरंतर आपण मुलांना जे आवडत नाही, त्यासाठीच प्रयत्न करत असतो.

पण जे मुलांना आवडतं, त्याकडे दुर्लक्ष करतो, म्हणजे मुलांच्या मानसिकतेच्या उलट आपण करतो. मुलांना वाचायला आवडत नाही, मग आपण मुलांनी वाचावं म्हणून प्रयत्न करतोय. तरी पण मुले का वाचत नाहीत, अशा वेळी आपण मुलांमध्ये वेगळ्या पद्धतीने वाचनाची आवड निर्माण करू शकतो.

नावे, शब्द, गोष्टी ऐकायला द्या

मुले मुळाक्षरे, शब्द, वस्तूची नावे, गोष्टी वाचण्यास कंटाळा करतात. बरोबर मग अशावेळी त्या मुलांना आपण हेच मुळाक्षरे, शब्द, वस्तूची नावे, गोष्टी ऐकायला द्यायला हव्यात. म्हणजे व्हिडिओ, ऑडिओ, चित्राद्वारे किंवा प्रत्यक्ष वस्तू दाखवून मुलांना बघायला देणे. म्हणजे मुले त्या वस्तूशी खेळतील, आवाज ऐकतील, शब्द कानावर पडतील.

व्हिडिओ बघतील म्हणजेच हेसुद्धा एक प्रकारचे वाचनच आहे. मुलांना आपल्याला काय वाचायला द्यायचे किंवा शिकवायचे त्यासंबंधी व्हिडिओ, ऑडिओ, चित्र, वस्तूद्वारे कृतियुक्त पद्धत आपल्याला वापरावी लागेल. म्हणजे मुले हळूहळू प्रत्यक्ष वाचनाकडे वळेल आणि त्यांना त्याची गोडी वाटेल.

ऑडिओचा प्रभाव अधिक

यालाच आधुनिक शिक्षणाच्या भाषेत ‘अध्ययन शैली’ असे म्हणतात. म्हणजे एखादे मूल डोळ्याने वाचनासाठी कंटाळा करत असेल, तर त्याला श्राव्य अध्ययन शैलीने म्हणजेच ऑडिओ ऐकायला देणे किंवा स्पर्श अध्ययन शैलीने वस्तू हाताळायला देणे किंवा दृश्य, स्पर्श, श्राव्य या तिन्हींचा वापर होईल, यासाठी त्याला ‘बहू अध्ययन शैली’ असे म्हणतात.

याद्वारे ते मूल डोळे, कान, स्पर्श, क्रियात्मक अशा सर्व पद्धतीने शिकेल आणि त्याच्यामध्ये हळूहळू आवडही निर्माण होईल.