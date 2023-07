एज्यु कॉर्नर : लहान वयापासून हवे आर्थिक साक्षरतेचे धडे

लेखक : के. एस. आझाद

कमी वयातच मुलांना बचतीची सवय लागावी म्हणून आपल्यापैकी अनेक पालकांनी ''खाऊच्या पैशाचा गल्ला'' मुलांच्या हातात आणून दिला असेल. आपणही पालक म्हणून ''पिग्गीबँक'' मुलांना दिली असेल.

या काही वर्षांमध्ये जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आर्थिक साक्षरता आणि बचतीची सवय मुलांना जमेल तितक्या लवकर शिकवली पाहिजे. आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी आर्थिक नियोजनाची पायाभरणी ही शालेय वयात होणे गरजेचे आहे. (saptarang latest marathi article by KS Azad on Financial Literacy Lessons Needed From Young nashik)

बऱ्याच देशांमध्ये मुलांना जमेल तितक्या लवकर स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत केली जाते. साधारण वयाच्या अठराव्या वर्षी कुटुंबातील मुलं ''कमवा आणि शिका'' या भूमिकेत आलेली असतात. मुलांवर पडलेल्या अशा छोट्या-छोट्या आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि स्वावलंबन त्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी उपयुक्त ठरत असते.

पैशांच्या बाबतीत बचत ही संकल्पना खूप महत्त्वपूर्ण आहे. पण याबरोबरच व्यवहार ज्ञान व व्यवहार कौशल्य हे देखील मुलांना अवगत होणे आवश्यक आहे. सहजपणे आपण त्यांना दुकानात काहीतरी आणण्यासाठी पाठवितो.

त्यांना दिलेले पैसे, वस्तूची किंमत व परत येणारे पैसे हे सर्व गणित जर त्यांना समजलं तर हे व्यावहारिक ज्ञान त्यांना कायम साथ देत राहील. लहानपणापासून जर बँकिंग तसेच पैशांच्या बचतीचे धडे मिळणे, आर्थिक सवयी लागणे खूप गरजेचे आहे.

लहान मुलांच्या बँकिंग संदर्भात शासनही सकारात्मक आहे. २०१४ पासून देशातील वेगवेगळ्या बँकांनी लहान मुलांसाठी बँकेचे खाते उघडण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. ही एक नवी वाटचाल आपल्या मुलांना अगदी लहान वयापासूनच जागरूक करेल.

किड्स अकाउंट म्हटल्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाची ''पेहला कदम, पेहली उडान''’, आयसीआयसीआय बँकेचे ''यंग स्टार खाते'' आणि एचडीएफसी बँकेचे ''किड्स ॲडव्हान्टेज अकाउंट'' या काही लोकप्रिय जाहिराती आपल्या डोळ्यासमोर येतात.

यामुळे लहान मुलांचे बचत खाते उघडण्यासाठी त्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याची वाट आता पाहावी लागणार नाही. आता अल्पवयीन मुलांचेही बचत खाते उघडू शकता.

पालकांनीही लहान मुलांना बँकिंगचा अनुभव कमी वयातच मिळवून द्यायला हवा. डिजिटलायजेशनचा प्रसार अत्यंत वेगाने होत आहे. त्यासाठी मुलांना तयार केले पाहिजे. पैशांचे नियोजन आणि बँकेची ओळख या व्यावहारिक ज्ञानाचा उपयोग मुलांना पुढील आयुष्यात निश्चितच मार्गदर्शक ठरणारा आहे.

आपल्या मुलांना पिन, युजरनेम, संकेतशब्द, मोबाईल ओटीपी, इ. महत्त्वाच्या व्याख्यांची माहिती करून देण्याची आणि शिकविण्याची संधी यामुळे उपलब्ध होते.

बँक खाते उघडताना मुलांना आपल्यासोबत घेऊन जावे. सर्व व्यवहारांमध्ये त्यांना सहभागी करून घ्यावे. तसेच इंटरनेट बँकिंग सुरु करतानाही त्यांना तुमच्यासोबत बसवा. आपण मुलांना ग्राहक माहिती फॉर्म भरण्यासाठी देखील सांगू शकता.

जेव्हा तुमचे मूल थोडे मोठे होईल, तेव्हा मात्र त्याचे खाते स्वतःला वापरू द्या. तुम्ही मुलाला जे खाऊचे पैसे देता ते त्याच्या खात्यावरून हस्तांतरीत करा आणि त्यालाही खात्याचे व्यवहार करण्यास शिकवा.

मात्र जागरूक पालक म्हणून तुमची जबाबदारी इथे सुरु होते. खात्यात घडणाऱ्या सर्व व्यवहारांवर तुम्ही लक्षपूर्वक नजर ठेवा.

महिन्याला कुठे, कसे पैसे खर्च केले, याचा बारीकसारीक हिशेब मुलांना विचारा. ते सर्व व्यवहार तपासा. खात्री करा की कुठे अधिक किंवा चुकीच्या ठिकाणी खर्च तर होत नाही. मुलांबरोबर बसा आणि त्यांच्या खर्चाच्या सवयींमध्ये सुधारणा कशी करावी हे त्यांना समजून सांगा.

कुठे काळजी घेतली पाहिजे? कुठे खर्च करावा? कुठे करू नये? हे मुलांना पटवून सांगायला हवे. मुलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचे असेल तर ते सज्ञान किंवा कमावते होण्याची वाट पाहू नका.

जितक्या लवकर त्यांच्या हातात आर्थिक सूत्रे येतील तितके जास्त अनुभवी ते होतील. पण त्यांच्या प्रत्येक कृतीवर पालकांची चोख नजर असणे मात्र गरजेचे आहे.

''आधी केले मग सांगितले'' या उक्तीनुसार क्लिफोर्ड इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये आम्ही सुरुवातीपासूनच बँकिंग क्षेत्राच्या ज्ञानाला विशेष प्राधान्य दिलेले आहे. फायनान्शिअल मॅनेजमेंट कसे असावे? हे मुलांना समजावून सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो.

शालेय वयामध्ये मुलं स्वतः कमवत नाहीत. पण जे पैसे त्यांच्याकडे आहेत, ते किती महत्त्वाचे आहे, ते कमावण्यासाठी पालकांनी किती कष्ट घेतले आहेत, याची जाणीव मुलांमध्ये निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो.

पैसे कसे वाचविले पाहिजे, हे आम्ही स्कूलमधून शिकवतो. यासाठी आम्ही विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या क्लिफोर्ड बँकेची स्थापना केली आहे. आठवड्यातून एक तास बँकेचे कामकाज चालते. विद्यार्थ्यांनी यामध्ये काही पैसेही जमा केलेले आहेत.

एका रूममध्ये बँकेची रचना केलेली आहे. सर्व बँक आमच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थी सांभाळतात. कॅशियर, क्लार्क, मॅनेजर या सर्व पदांवर मुले आहेत. आठवड्यातून एकदा पैसे काढणे, पैसे भरणे हे विद्यार्थी नियमितपणे करतात.

अत्यंत छोट्या रकमेची हे व्यवहार असतात. पण याद्वारे त्यांना पैसे सांभाळण्याच्या जबाबदारीची जाणीव होते. विद्यार्थी स्वतः बँकेत अकाउंट ओपन करण्याचा फॉर्म भरतात.

मागील वर्षी स्कूलच्या कार्निवल फेस्टिवलमध्ये काही विद्यार्थ्यांना स्टॉल लावण्यासाठी पैसे कमी पडत होते. त्यावेळी त्यांनी ''स्मॉल सेविंग''मधून काही पैसे काढून स्टॉल बुक केले. स्टॉलवर जी विक्री झाली त्यामधून त्यांना फायदाही झाला.

यामुळे बँकेतून अल्प मुदतीचे कर्ज काढणे आणि पैसे आल्यानंतर ते पुन्हा भरणे हा बँकेतला प्रवास त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवण्यास मिळाला. हा प्रयोग मुलांच्या भविष्याला आकार देणारा ठरेल, ही खात्री आम्ही बाळगून आहोत.

समाजाच्या विविध स्तरांतील मंडळींनी सर्वच शाळांमध्ये हा प्रयोग केल्यास त्याचे दीर्घकालीन परिणाम निश्चितपणाने मिळू शकतील.

(लेखक क्लीफोर्ड इंटरनॅशनल स्कूलचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)