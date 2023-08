एज्यु कॉर्नर : स्कूलबस, मुले-पालक आणि ड्रायव्हर...

By

लेखक : के. एस. आझाद

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक याबद्दल आपण नेहमीच वेगवेगळी मते मतांतरे ऐकत असतो. ही वाहतूक व विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्येक पालकाला असे वाटते, की आपले मूल शाळेत जाऊन सुरक्षितपणे घरी पोहोचले पाहिजे.

असे वाटण्यात गैर काहीच नाही. पण घरातून निघाल्यानंतर ते शाळेत पोहोचेपर्यंत व शाळा सुटल्यानंतर घरी पोहोचेपर्यंत जो प्रवासाचा जो वेळ आहे, हा कमीत कमी असावा यासाठी शाळा व्यवस्थापन निश्चितपणाने प्रयत्नशील असते.

पण ही जबाबदारी केवळ शाळेवर टाकून चालणार नाही. यासाठी पालकांनी आणि प्रशासनाने समन्वय साधून काही निर्णय वेगाने घ्यायला हवेत.

त्यातून विद्यार्थ्यांचा प्रवास कमीत कमी वेळेत सुकर होऊ शकतो. यासाठी पालक वर्गाने निश्चितच काही काळजी घ्यायलाच हवी.

जेव्हा शालेय मुले स्कूल बसमध्ये प्रवास करतात तेव्हा काही काळ सुरवातीला त्यांना अवघड वाटते. पण आपण बारकाईने निरीक्षण केले तर लक्षात येईल की, स्कूल बसमध्ये विद्यार्थी जेव्हा एकत्र बसतात, तेव्हा ते अतिशय एन्जॉय करतात.

स्कूलबसमध्ये त्यांना नवे मित्र मिळतात. स्कूलबसमध्ये विविध इयत्तांचे आणि वयोगटाचे असतात. त्यामुळे मुले उत्तमरित्या त्यांच्याशी समरस होतात. तो प्रवास म्हणजे त्यांच्यासाठी एक प्रकारची मजा असते.

प्रत्येक पालकाची इच्छा अशी असते, की शाळेची बस येते तेव्हा ती घराजवळ किंबहुना दारापर्यंत आली पाहिजे. ही गोष्ट सगळ्यांसाठी अजिबात नाही. याला अनेक कारणे आहेत.

शहरात वाढणारी रहदारी हे मुख्य कारण. कॉलनी परिसरातील रस्ते अतिशय अरुंद आहेत. त्यामुळे बस वळविणे, बस मागे पुढे घेणे अडचणीचे ठरते. यात वेळ देखील जातो.

स्कूलबस मुलांना घ्यायला अथवा सोडायला येते, तेव्हा अनेकवेळा मुले व पालक आलेले नसतात. त्यांना फोन करावा लागतो, त्यात वेळ वाया जातो. स्वाभाविक त्यामुळे पुढच्या पिकअप किंवा ड्रॉपसाठी वेळ होतो.

मुलांची तयारी करताना घाई गडबडीत डबा अथवा पाणी बॉटल घरी विसरल्याचे अनेकदा घडते. बस मुलांना घेऊन गेल्यानंतर पालक फोन करुन बस थांबवतात. त्यामुळे देखील विलंब होतो. स्कूल बसचा मार्ग ठरलेला असतो.

ठराविक संख्येत विद्यार्थी वेगवेगळ्या भागातून पिकअप करावे लागतात. त्यामुळे अर्थातच वेळा वेगवेगळ्या असतात. पालकांची अशी अपेक्षा असते, की शाळेच्या दहा मिनिटे आधी बस अगदी घराजवळ यायला हवी, अशा अपेक्षा बाळगणे सर्वथा अयोग्य आहे.

त्यासाठी वास्तविकता व वरील कारणे समजून घ्यायला हवी. बऱ्याचशा पालकांचे असे म्हणणे असते की ३० ते ३५ मिनिटांत शाळा सुटल्यावर मूल घरी यायला हवे. शाळा व्यवस्थापनाचेही असे प्रयत्न असतात.

पण ऐनवेळी येणाऱ्या अडचणींमुळे कमी अधिक प्रमाणात अपवादात्मक परिस्थितीत विलंब होऊ शकतो. सध्याच्या स्कूलबस या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीवर आधारित आहेत. त्यामुळे जर त्यांच्यात काही बिघाड झाला तर पर्यायी स्कूल बस उपलब्ध करावी लागते.

पूर्वी मेकॅनिक बोलून गाडी तत्काळ दुरुस्तीचा प्रयत्न केला जात असे. पण सध्याच्या स्कूल बसेसमध्ये नवे तंत्रज्ञान वापरण्यात येत आहे. त्यात कॉम्पुटर सिस्टीमचा अंतर्भाव असतो. त्यामुळे स्कूल बसचे मेंटेनन्सची कामे अथवा रिपेअरिंग सर्विस सेंटरला नेऊनच करावी लागते.

त्यामुळे विलंब होऊ शकतो. वाढणारी बांधकामे, त्यामुळे अरुंद होणारे रस्ते, शहरातील वाढती रहदारी याचाही परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रवासावर होतो. तसेच रोज हजारो फोर व्हीलर गाड्यांची नोंदणी होते.

नाशिक यात अग्रेसर आहे. शहराला आणि वाहतूक वाहून नेणाऱ्या रस्त्यांना मर्यादा आहेत. पण गाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे रहदारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.



आवर्जून उल्लेख करण्यासारखी बाब म्हणजे क्लिफोर्ड इंटरनॅशनल स्कूलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध केलेले आहेत. सकाळी स्कूल बस स्टाफची मशीनद्वारे अल्कोहोल टेस्टिंग केली जाते.

ड्रायव्हर व्यतिरिक्त प्रत्येक बसमध्ये एक महिला सहाय्यक नेमलेले आहेत. स्कूल बस जीपीएस ट्रेकिंग वर असतात. स्कूल बसचा वेग प्रति ताशी ४० किलोमीटर फिक्स केलेला आहे. यापेक्षा अधिक वेगाने ड्रायव्हर चालवू शकत नाही.

प्रवासादरम्यानची प्रत्येक अपडेट आम्ही घेत असतो. जेव्हा मुलांना आमची स्कूल बस ड्रॉप करते, तेव्हा आम्ही पालकांना एस्कॉर्ट कार्ड दिलेले आहे. ते कार्ड दाखविल्यानंतरच आम्ही मूल त्यांच्या ताब्यात देतो.

दर वेळेस आई-वडीलच मुलांना घ्यायला येतात, असे नाही कामानिमित्त ते जर नसतील तर आजी, आजोबा, काका, मामा, शेजारचे, मित्र परिवारातील कोणीही येतात. त्यामुळे स्कूल बसमधील महिला सहाय्यक प्रत्येक व्यक्तीला लक्षात ठेवू शकत नाही.

यासाठी मानवी मर्यादा आहे. म्हणून आम्ही एस्कॉर्ट कार्ड दिले आहे. यात ते कार्ड स्कॅन केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, मोबाईलवर दिसते. ही खातर जमा करूनच मूल हे ताब्यात दिले जाते.

ड्रायव्हर सुद्धा एक मनुष्यच आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. सर्वसाधारण शाळा सकाळी साडेसातच्या आठच्या आसपास भरतात. जर तीस-पस्तीस मुलांना विविध ठिकाणांहून पिकअप करायचे झाल्यास ड्रायव्हरला ड्यूटीसाठी पहाटे साडेपाच ते सहाच्या दरम्यान यावे लागते.

यासाठी त्याला पहाटे चार ते साडेचारच्या दरम्यान उठावे लागते. तरच तो शाळेत साडेपाच सहाच्या दरम्यान येऊ शकतो. ते आल्यानंतर ३०-३५ विद्यार्थ्यांना विविध ठिकाणाहून जबाबदारीपूर्वक घेणे, शाळेत सोडणे.

शाळा सुटल्यानंतर परत घेणे व घरी सुरक्षितपणे सोडणे. यादरम्यान ट्रॅफिकमध्ये ऐनवेळी येणाऱ्या अडचणी, पालकांच्या अपेक्षा, स्कूलमध्ये वेळेत पोहोचण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाचा दबाव हे सर्व स्वीकारून सुरक्षितपणे गाडी चालविण्यासाठी त्याचीही मानसिकता समजून घेणे गरजेचे आहे.

आपण ट्रॅफिकमध्ये दहा पाच मिनिटे जरी अडकलो, तरी आपण विचलीत होतो. तर त्याचा देखील आपण मनुष्य म्हणून विचार करणे गरजेचे आहे.

(लेखक क्लीफोर्ड इंटरनॅशनल स्कूलचे संस्थापक आहेत.)