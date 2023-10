एज्युकॉर्नर : किशोरावस्थेतील मुला-मुलींची नाजूक स्थिती समजून घ्या...

लेखक : के. एस. आझाद

किशोरावस्था हा आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा आहे. वयाच्या साधारण दहाव्या वर्षापासून १९ वर्षापर्यंत मानवी शरीरात आमूलाग्र मानसिक व शारीरिक बदल घडत असतो. या कालावधीत मुला-मुलींमध्ये अनेक प्रकारचे बदल होण्यास सुरवात होते.

शरीरातील हार्मोन्समध्ये बदल घडतो. त्यामुळे शारीरिक व मानसिक अशा दोन्ही अवस्थांतून मुले व मुली या कालखंडातून जात असतात. या दरम्यान अनेक विचार, आकर्षणे, कुतूहल त्यांच्यात निर्माण होतात.

हा कालावधी जसा कुतूहल निर्माण करणारा आहे, तसाच यात पालक व स्कूल यांनी विद्यार्थ्यांची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. यात सर्वांत मोठा सहभाग पालकांचा असायला हवा. (saptarang latest marathi article by KS Azad on Understand fragile state of teenage boys and girls nashik)

किशोरावस्था हा मुलांच्या आयुष्यातील अतिशय गुंतागुंतीचा, तेवढाचा पालकांनी दक्ष राहण्याचा सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा आहे. शाळेबरोबरच यात पालकांची जबाबदारी अधिक असते. शाळेची जबाबदारी तर सर्व मुले सांभाळण्याची आहे.

शाळा व्यवस्थापनासमोर सर्व मुले समानच असतात. आपल्या मुलांचे निरीक्षण करून त्यांच्या वर्तणुकीत काही बदल वाटत असेल तर त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक आवश्यक आहे.

या वयोगटात एकमेकांबद्दल आकर्षण वाटणे, विशेष करून विषमलिंगी म्हणून पालकांनी त्या बदलाबाबत अधिक काळजी घेणे आवश्‍यक आहे.

या वयोगटात सर्वच प्रकारच्या अनुभवांना शाळा व पालकांना तोंड द्यावे लागते. अनेक मुला-मुलींच्या बाबतीत या कालावधीत परस्पर आकर्षणामुळे काही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून शाळा व पालक यांनी दुहेरी भूमिका बजावली पाहिजे. शाळास्तरावर गुडटच-बॅडटच व कौन्सिलिंग या माध्यमातून जनजागृती केली जाते.

पालकांनी समजून घेतले पाहिजे

शाळेत जेव्हा एखादा मुलगा अथवा मुलगी यांच्याबद्दल शाळा व्यवस्थापनाकडून पालकांना, त्यांच्या पाल्यांकडून घडणाऱ्या अनुचित प्रकाराबद्दल सांगितले जाते अथवा समज देण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा सर्वसाधारण पालकांकडून एकच उत्तर ठामपणे दिले जाते, ते म्हणजे आमची मुले कुठल्याही परिस्थितीत असं करणार नाही.

आमच्या मुलाचा यात काहीही दोष नाही; पण जेव्हा एकत्रितपणे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक मुलं व मुली जर तक्रार करीत असतील तर पालकांनी समजून घेतले पाहिजे.

खरं तर आई-वडील म्हणून ते आपल्या मुलगा अथवा मुलगी असे काही करीत असेल असे इमॅजिनच करू शकत नाही; पण जेव्हा सुजाण पालकत्वाबद्दल विचार केला तर निश्चितच आपल्या मुलांबद्दलचे निरीक्षण वाढविण्याची गरज आहे. त्यांचे योग्य प्रकारे कौन्सिलिंग करून घेणे आवश्यक आहे.

‘त्या’ घटनांचा दूरगामी परिणाम

बाल्यावस्था संपून तारुण्यावस्था किंवा प्रौढत्व सुरू होईपर्यंतच्या संक्रमण काळाला ‘किशोरावस्था’ असे म्हणतात.

याच अर्थाने ‘कौमार कुमारवय’, ‘पौगंडावस्था’ असे शब्दही वापरतात. किशोरावस्था हा शब्द प्राचीन असून, त्याची व्याख्या या अवस्थेला पूर्णपणे लागू पडते. किशोरावस्था ही मानवी जीवनातील अत्यंत महत्त्वाची अवस्था असून, या अवस्थेत घडणाऱ्या गोष्टींचा परिणाम दूरवर होऊ शकतो.

माता-पित्यांचे नियंत्रण हळूहळू कमी होते. शाळेत, स्कूलबसमधील प्रवास, खेळाच्या वेळी व इतर प्रसंगी समवयस्कांशी जास्त निकटचा संबंध येतो. मन संस्कारक्षम असल्याने या वयात मनावर होणारे संस्कार जन्मभर टिकतात.

शहरांतून तसेच दळणवळण, टेक्नॉलॉजी, डिजिटायझेशन सुलभ झाल्याने वृत्तपत्रे, चित्रपट, मोबाईल, सोशल मीडिया यामुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या मुला-मुलींवर संस्कार घडत असतात.

घरातील व बाहेरील शिस्तीच्या बंधनांविरुद्धची प्रतिक्रियाही याच वयात मुलांत दिसते. या अवस्थेतील मुलांची वागणूक कित्येक वेळा उथळ, तर कित्येक वेळा अगदी समजुतदारपणाची दिसते, म्हणून तारुण्यावस्थेच्या उंबरठ्यावरील ही अवस्था आपल्या आयुष्याला आकार देणारी आहे.

पालकांपेक्षा मित्र अधिक जवळचे

किशोरावस्थेत मैत्रीला प्राधान्य दिले जाते. लहानपणी पालकांचा प्रत्येक शब्द तंतोतंत पाळला जातो; पण वयात आल्यावर मुलांचे स्वतंत्र विचार सुरू होतात. पालक जे सांगतात, ते बरोबर आहे की नाही, त्यामागची कारणे काय, ती पाळली नाहीत तर काय होणार, हे जाणून घ्यायची जिज्ञासा म्हणजेच चिकित्सक मन. या वयात पालकांपेक्षा आपल्या सवंगड्यांना जास्त प्राधान्य दिले जाते.

प्रत्येक गोष्टीबाबत मित्र-मैत्रिणींसोबत चर्चा केली जाते. कारण सगळ्यांची शारीरिक, मानसिक, लैंगिक वाढ थोड्या फार फरकाने सारखीच असते. त्यामुळे ज्या गोष्टींची चर्चा ते पालकांबरोबर करू शकत नाहीत, ते सगळे आपापल्या पद्धतीने एकमेकांना सांगतात, समजावतात.

आजकाल मुला-मुलींची मैत्री सर्वसामान्य झाली आहे. शाळेपासूनच मुला-मुलींची मैत्री सुरू होते. पण, वयात आल्यावर मुले-मुली चांगले मित्र असले, तरी त्यांची नावे एकमेकांशी जोडली जातात.

हार्मोन बदलांमुळेही मुला-मुलींमध्ये एकमेकांबद्दल आकर्षण व कुतूहल निर्माण होते; पण हे खरेच प्रेम आहे की नाही याची जाणीव त्यांना नसते. वस्तुत: प्रेम म्हणजे काय, हेच त्यांना कळत नसते.

एकमेकांबद्दल आकर्षण म्हणजे प्रेम हीच कल्पना असते. प्रेम ही किती खोल भावना आहे, याचा त्यांना अंदाज नसतो. अशावेळी पालक, शिक्षक व बालमानस तज्ज्ञ, कौन्सिलर, डॉक्टर या वयोगटातील मुलांना मदत करू शकतात. यासाठी पालकांनी या मुद्द्यांवर मुलांशी चर्चा करायला हवी.

पालकांनी ही निरीक्षणे करावीत

प्रत्येक मुलाचे वर्तन वेगवेगळे असू शकते. आपले मूल असेच का वागते, याचा पालकांनी विचार करायला हवा. कारण कार्यकारणसंबंध असतोच. पालकांनी आपले मूल या अवस्थेतून जात असताना काही निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.

यात सतत आरशासमोर उभे राहणे, मनातील राग वस्तूंची तोडफोड करून व्यक्त करणे, विषमलिंगी आकर्षण, शारीरिक बदल, घरातील मोठ्यांचा अपमान, उलट उत्तरे देणे, बोलणे, चोरी करणे, एकटेपणा नकोसा होणे, बंधने नकोशी वाटणे अशा अनेक गोष्टी / समस्यांना किशोरवयीन मुले सामोरी जात असतात.

याच वयात मुले भयंकर चुकाही करतात. अशावेळी त्यांना समजून घेणं, त्यांच्यातील ‘मी’वर प्रेम करणं, तू आमचा आहेस, तू जसा आहेस तसा आम्हाला हवा आहे, असा विश्वास दाखवणं गरजेचं असतं.

मुलं योग्यरीत्या घडविताना...

किशोरावस्थेतील मुलांना योग्यरीत्या घडविताना पालकांनीही काही गोष्टी लक्षात असू द्याव्यात. दुःख, नैराश्य, ताण याविरुद्ध त्यांची प्रतिकारक्षमता जाणीवपूर्वक वाढवायला हवी. रागावर नियंत्रण ठेवायला आधी आपण शिकले पाहिजे.

आपण प्रयत्नपूर्वक चांगले वागले पाहिजे. घरातील मोठ्यांचा आदर आपण केला तर मुले आपला आदर करतील ना! मुलांसमोर भांडू नये. कारण घरातील, समाजातील आजूबाजूच्या परिस्थितीतूनच मूल घडत असते, हे पालकांनी कायम लक्षात घ्यावे.