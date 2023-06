दृष्टिकोन : आनंदी, निखळ विचारांमुळे ध्येय प्राप्ती शक्य

By

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

विचार करणे हे माणसाला मिळालेले सर्वांत मोठे वरदान मानले जाते. कारण याच विचारांच्या जोरावर माणसाने खूप प्रगती केली आहे. त्यामुळे विचार हे माणसाचे सर्वांत मोठे शस्र देखील आहेत.

विचार हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक असून, जसे विचार तसेच आपले जीवन असते. विचार दोन प्रकारात विभागले जातात. पहिला म्हणजे सकारात्मक व दुसरा नकारात्मक भूमिका असलेला विचार.

आपल्या प्रत्येकात प्रचंड ऊर्जा आहे. प्रत्येक मानव हा सृष्टीचा भाग आहे. आपल्याला जे हवे आहे ते मिळवण्यासाठी योग्य वेळेची वाट न पाहता, कृती करणे जास्त आवश्यक असते. भारतीय संस्कृतीतील आध्यात्मिक भाषेत सांगायचे झाल्यास यालाच कर्मयोग संबोधले आहे.

Thinking Positive

चांगल्या, सकारात्मक विचारांमुळे आपण आनंदी राहतो. जीवन जगत असताना आपण जशी ऊर्जा उत्सर्जिक करतो, तशीच ऊर्जा आपल्याला परत मिळत असते, हा निसर्गाधिष्ठीत नियम आहे.

खाजगी किंवा व्यावसायिक आयुष्यात आपल्याला जे ध्येय साध्य करायचे किंवा जे स्वप्न सत्यात उतरवायचे आहे, त्यात नकारात्मक विचार, भावना, ऊर्जा नसेल तर आपले ध्येय साध्य होण्यात काहीही अडचणी येत नाहीत. ध्येय म्हणजे असा उद्देश की, जो एखादी व्यक्ती किंवा संस्था प्राप्त करण्याचे ठरवते, आणि त्या दिशेने प्रयत्न केले जातात.

प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यात अर्थात मेंदूमध्ये दिवसभरात असंख्य किंबहुना हजारो विचार येत असतात. तसेच अनेक प्रकारच्या इच्छा निर्माण होतात. या इच्छा अदृश्य स्वरुपाच्या असतात.

पण यातील प्रत्येक विचार ठोस किंवा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी योग्य असतोच असे नाही. त्यामुळे या विचारांना फिल्टर करावे लागते. अनावश्यक विचार वेळीच डिलीट करावे लागतात. अन्यथा अनावश्यक विचारांनी कोंडमारा होऊन नैराश्य येऊ शकते.

प्रत्येकाला आपण यशस्वी व्हावे, असेही वाटत असते. मात्र त्यासाठी ध्येय निश्‍चितीची नितांत आवश्यकता असते. त्यासाठी आपली शक्तिस्थाने (स्ट्रॉंग पॉईंट) ओळखून त्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये निश्‍चितच काही कलागुण किंवा शक्तिस्थाने असतात. मात्र प्रत्येकाला त्याची जाणीव नसते.

त्यामुळे आत्मपरीक्षण करुन आई, वडील, गुरुजन, नातेवाईक, मित्र परिवार यांच्याशी चर्चा करुन शक्तिस्थाने ओळखून त्यांचा विकास करणे गरजेचे आहे. दुसरी बाजू म्हणजे (वीक पॉईंट) कमतरता किंवा उणिवा. या जगात कोणीच परिपूर्ण नसतो.

त्यामुळे आपल्या उणीवा ओळखून त्या हळुहळू कमी कशा करता येतील, याकडे लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. आयुुष्याच्या प्रवासात अनेकदा धोक्याची वळणे येवू शकतात. अशावेळेस काळजीपूर्वक मार्गक्रमण करणे आवश्यक असते.

संकटावर मात करुन यशोशिखराकडे वाटचाल करावयास हवी. त्यासाठी मोठ्या, थोर व्यक्तींची आत्मचरित्रे मार्गदर्शक ठरु शकतात. त्याचाही अभ्यास तरुण पिढीला निश्चित उपयोगी ठरु शकतो.

यशस्वी होण्यासाठी ध्येय हे वास्तववादी असायला हवे. सकारात्मक विचारसरणी देखील त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. सध्या मोठ्या प्रमाणात समाजात ध्येयाबाबत अनास्था दिसून येते. जर संगोपन नकारात्मक वातावरणात झाले असेल तर त्या व्यक्तीमध्ये सतत निराशावादी दृष्टिकोन निर्माण होतो.

मी यशस्वी झालो नाही, तर लोक काय म्हणतील? हाच विचार देखील नकारात्मकतेला जन्म देतो. थॉमस अल्वा एडिसनने ९९९ प्रयोग केले ते अयशस्वी झाले, पण हजाराव्या प्रयोगाच्या वेळेला विजेचा दिवा लागला.

एवढे प्रयोग फसले त्याबद्दल काय वाटले? असे विचारले असता एडिसन यांचे उत्तर खूपच प्रेरणादायी होते. ९९९ प्रयोग फसले असे म्हणू नका. ९९९ वेळा मी हे सिध्द केले आहे, की या मार्गाने विजेचा दिवा लागू शकत नाही. एवढी सकारात्मकता आपल्या विकसित व्हायला हवी.

शरीराने निरोगी पण मानसिकतेने कमजोर असणार्‍याला मृत्यू येण्यासाठी एक नकारात्मक विचारही पुरेसा ठरतो. उलट सकारात्मक विचारशक्तीमुळे माणूस मृत्यूच्या दाढेतून परत देखील येऊ शकतो.

या जगात जी माणसे कर्तृत्वाने मोठी झाली, त्यांच्या यशाचे गमक शोधताना एक समान सूत्र सापडते, ते म्हणजे इतरांच्या नकारात्मक गोष्टींची चर्चा करण्यात त्यांनी आपला सकारात्मक वेळ कधीही वाया घालवला नाही.

आशावाद हे सकारात्मक दृष्टिकोनाचे पुढचे पाऊल आहे. एखादी गोष्ट होईल, असे म्हटल्यामुळे ती होईल असे नाही. पण ती गोष्ट घडण्याची शक्यता निश्चितपणाने वाढते, असे सकारात्मक विचार अंगी असणे महत्त्वाचे असते.

सकारात्मक विचारांनी सुख, समृध्दी दिसते तर नकारात्मक विचारांनी नैराश्य दु:ख दिसते. दुसर्‍यांजवळ काय आहे हे पाहात बसू नका. आपल्या जवळ काय आहे, यात समाधानी राहणे गरजेचे आहे.

सतत नवीन शिकण्याचा प्रयत्न केला तर जीवनात सकारात्मक ऊर्जा संचारेल. निःस्वार्थ भावनेने, परक्या व्यक्तीची मदत केल्याने समाजातही सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह संचारेल.

जे लोक तुमच्याशी वाद घालून जिंकतात, त्यांच्यापासून दूर रहा. आपल्याला पडणार्‍या स्वप्नांचा देखील आपल्या मानसिकतेशी जवळचा संबंध असतो. ज्यांना भयानक स्वप्ने पडतात, त्या व्यक्ती मानसिक तणावात असतात.

मनाचा व शरीराचा एकमेकांशी गाढ संबंध असतो. अनेकदा मन दु:खी असल्यास त्याचा परिणाम निश्चितपणाने शरीरावर नकारात्मक परिणाम होतो.



कामाच्या ठिकाणी जो तणाव (टेन्शन)असते, ते घरी घेऊन येऊ नका. घरी असताना कुटुंबासोबत आनंदाने वेळ घालवा. त्यासाठी वेळेचे आणि कामाचे नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. चांगली पुस्तके यासाठी मार्गदर्शक ठरु शकतात.

नकारात्मक विचारांना सकारात्मक करणे म्हणजे मनाचे मनाशी युध्द करणे. यालाच तुकाराम महाराज म्हणतात, रात्रं दिन आम्हा युध्दाचा प्रसंग. टेबलवर एक ग्लास पाण्याने भरलेला आहे, असे म्हटले, की मन समाधानी होते. पण तो अर्धा रिकामा आहे, म्हटल्यावर नैराश्य, व्याकुळता आणि हताशपणा येतो.

माजी राष्ट्रपती मिसाईल मॅन अब्दुल कलाम यांनी विमान अभियांत्रिकी पदवी घेतल्यावर भारतीय वायुदलात त्यांना वैमानिक होता आले नाही, म्हणून ते हरले नाहीत. पुढे ते अणूशास्त्रज्ञ बनून नंतर देशातील सर्वोच्च पदावर विराजमान झाले.

प्रमाणाबाहेर नकारात्मक विचार रोखता यायला हवे. असे न झाल्यास संबंधित व्यक्तीला औषधोपचाराची नितांत गरज असते. ज्याने मेंदूतील रसायनांवर नियंत्रण मिळवता येते.

सकारात्मक विचारांसाठी नृत्य, गाणे, कला, छंद यांचा समावेश जीवन पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवतो. निरंतर अभ्यास हे देखील तुम्हाला जगण्याची प्रेरणा देते. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण मानता येतील.

आपल्याला हवी असलेली गोष्ट स्वप्नात बघणे, हेही सकारात्मक उपायांमध्ये समाविष्ट असते. मेंदूला शांत झोप मिळवून देऊन शरीर व मनावरचा अतिरिक्त ताण नाहीसा करुन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी मनाची शक्ती वाढवता येते.

निसर्गाच्या सान्निध्यात जास्तीत जास्त वेळ घालवणे, हा देखील सकारात्मक दृष्टिकोनासाठी सर्वोत्तम उपाय मानला गेला आहे. कोविडने ही बाब अधोरेखीत केली आहे.



लोकांना खूष ठेवता ठेवता कधी स्वत:लाही आनंदाची गरज आहे, हे आपण विसरुन जातो. म्हणूनच स्वत:ही आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करावा. स्वत:च्या आवडीला प्राधान्य देणे त्यामुळे गरजेचे ठरते.

वाईट दिवस जातात हा आशावादी दृष्टिकोन सकारात्मक विचारांकडे नक्कीच नेईल. छोट्या गोष्टी व प्रयत्नातून हळुहळू सकारात्मकडे वाटचाल केली तर आयुष्याचा प्रवास आनंदी होईल, यात शंका नाही.

जी माणसे तुमच्यामध्ये न्यूनगंड निर्माण करतात किंवा कुरघोडी करुन मानसिक छळ करतात त्यांच्यापासून दूर रहा. आपण स्वतः निरीक्षण करुन जी माणसे आपणास आनंद देतात, त्यांना भेटून मन आनंदी करावे.

आज अंधार असला तरी प्रकाश यायचा थांबत नाही, यानुसार नकारात्मक विचारांकडून सकारात्मक जीवनशैलीकडे वाटचाल करावी. मग यश आणि आनंदाची वाट निश्चितपणाने सोपी होईल.

(लेखक हे ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)