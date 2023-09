दृष्टिकोन : तरुणाईच्या ऊर्जेला व्हावे योग्य दिशादर्शन

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

आपल्या देशाला तरुणांची शक्ती म्हणून संबोधले जाते. देशात निवडणूक, जनगणना किंवा अन्य कोणताही राष्ट्रीय कार्यक्रम असला की, देशातील जनतेसह तरुणाई त्यात मोठ्या प्रमाणात सहभागी होते.

देशात तरुणांची अधिक लोकसंख्या असणे, ही सकारात्मक बाब आहे. आपल्या देशातील तरुण खूप सक्रिय आहेत.

ही युवकांची पिढी प्रबळ मानसिक शक्तीने देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास करू शकतात. मात्र त्यासाठी त्यांना योग्य दिशादर्शनाची गरज आहे. (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane energy of youth should be properly directed Nashik)

तारुण्य म्हणजे ऊर्जा ती एका जागी स्वस्थ बसणे अशक्य आहे. तरुण रक्तच क्रांती घडवू शकते. परिस्थितीत बदल करण्याची क्षमता युवावर्गातमध्ये आहे, हा जगाचा इतिहास आहे. आधुनिक मानवी इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर युवकांचे योगदान मोलाचे राहिले आहे.

देदिप्यमान यश लाभलेल्या आणि अत्युच्च कामगिरी केलेल्या जगभरातील असंख्य व्यक्तींच्या जीवनकथा पाहिल्या तर त्याची बीजे ही त्यांच्या तारुण्य काळातच सापडतील.

समाज व राजकीय व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्यात युवाशक्ती महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते. आज जगभर युवाशक्तीचा बोलबाला आहे. राज्य संस्थांमधील महत्त्वाच्या पदांपासून तर ते दिग्गज कॉर्पोरेट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रमुख पदाची धुरा युवापिढीच्या हाती आहे.

गुगल, फेसबुकसारख्या कंपन्यांची स्थापना करणारे आणि ती जगात अग्रणी म्हणून नावारूपाला आणणारे तरुण हे आजच्या युवा पिढीसाठी प्रेरणास्त्रोत ठरत आहेत.

खरे पाहता भारतासारख्या देशातील तरुणांसाठी या मायभूमीत असंख्य प्रेरणास्थाने, आदर्श आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेचे स्वप्न पाहिले आणि स्वराज्याची स्थापना केली, तेव्हा ते तरुणपणाच्या उंबरठ्यावर होते.

आपल्या अवतीभवती असणाऱ्या अश्या असंख्य उदाहरणांमधून प्रेरणा घेऊन आयुष्याचे सोने करण्याचा काळ म्हणजे तारुण्य होय. स्वामी विवेकानंदांना युवकांबद्दल नितांत आकर्षण होते. त्यांना मनापासून वाटायचे, की युवा ही राष्ट्राची सगळ्यात महत्त्वाची व विधायक शक्ती आहे.

कोणत्याही राष्ट्राची जडणघडण त्या राष्ट्रातील युवा चारित्र्यसंपन्न असेल तर उत्कृष्ट प्रकारे होते. स्वामी विवेकानंदांनी युवकांची व्याख्या,"जो आपल्या कर्तव्याचा विसर न पडता सतत विधायक कामात गुंतून राष्ट्र उभारणीच्या कार्याला सकारात्मक श्वास देतो त्याला युवक म्हणतात" अशी केली आहे. ज्याच्या व्यक्तिमत्त्वांमध्ये ज्ञान, बल, शील, करुणा आणि पुरुषार्थ हे पाच गुण असतात.

आपल्या देशात सर्वाधिक लोकसंख्या युवकांची आहे. श्रमशक्तीमध्ये युवकांची हिस्सेदारी आहे. इतर देशांच्या तुलनेत ही बरीच अधिक आहे. या युवा लोकसंख्येच्या बळावर देशाची अर्थव्यवस्था नवी उंची गाठू शकते. समाजात वैचारिक परिवर्तन घडवून आणता येऊ शकते.

कामकाजाच्या संस्कृतीत नवीन बदल सहजपणे स्वीकारले जाऊ शकतील. युवा लोकसंख्या अधिक असण्याचा हा काळ आपल्या देशासाठी सोनेरी काळ आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

युवा हे कोणत्याही काळात देशातील सामाजिक, राजनीतिक आणि आर्थिक क्रांती घडविण्यास मोलाची कामगिरी पार पडतात. युवा जर एकवटले तर त्यांच्या शक्तीचा वापर समाजाने योग्यरीत्या करावा.

आज भारतासारखा देश जगाची तिसरी आर्थिक महाशक्ती होण्याच्या मार्गावर आहे. युवाशक्तीच्या साहसी आणि विक्रमी पराक्रमाच्या जोरावरच हे शक्य आहे, हे विसरुन चालणार नाही.

युवा नावाला जर उलट वाचले तर त्याच्या शाब्दिक अर्थ वायू असा होतो. वायू अर्थातच एखाद्या प्रलयाचे द्योतक मानले गेले आहे. युवा शक्ती ही प्रलयकाळी वादळ निहित असते.

जर युवाशक्तीला सकारात्मकतेच्या आणि रचनात्मकतेच्या मार्गावर एकवटले तर तिथून भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर आझाद, स्वामी विवेकानंद, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अशा कित्येक महापुरुषांचा उदय होतो.

हीच युवा शक्ती वाममार्गाला लागली, की तिथून नक्सलवाद, अतिरेकवादाचा जन्म होतो. आज युवा शक्तीला आपल्या क्षमतेची जाणीव करून आपल्यासह समाजाचा उद्धार कसा होईल, यासाठी ध्येय निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.

प्रखर राष्ट्रनिष्ठा, जाज्ज्वल्य देशप्रेम यातूनच शेकडो क्रांतिकारक फासावर चढले. सुभाषबाबूंच्या नेतृत्वाखाली हजारो क्रांतिकारकांनी देशासाठी प्राण वेचले. आणखी किती जणांनी आत्मबलिदान केले, याची गणतीच नाही.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु आजपर्यंत भारताने एक महासत्ता म्हणून जगापुढे यायला हवे होते. कारण आपल्याकडे वीरांच्या रक्ताने न्हाऊन निघालेली भूमी लाभलेला आदर्श इतिहास आहे.

देशातील तरुण लोकशाहीचा मुख्य आधार आहे. देशातील लोकशाही, राजकारण आणि देशाच्या विकासात आपला सहभाग देण्यासाठी देशातील तरुण वेगाने पुढे येत आहेत.

देशाला नवी ताकद देण्यासाठी तरुणही पुढे सरसावत आहेत. देशातील तरुण उत्तम रितीने प्रगती करत आहेत. देशाचा तरुण उद्याचा देश घडवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. देशाला नवी ताकद देण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, हा विश्वास आजची तरुणाई निश्चितपणाने देत आहे.

तरुण पिढी ही आजची ताकद आहे. देश चालवण्यामध्ये तरुणाईची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. तरुण आजचा आवाज आहे. राष्ट्राचा भक्कम पाया आहे, ज्या टप्प्यावर देशाला न्यायचे आहे, कोणत्या दिशेने घेऊन जायचे हे तरुणांच्या हाती आहे.

सर्वच क्षेत्रांत तरुणांनी कौशल्य व महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आपल्या देशातील अनेक लोक परदेशात भारताचे नाव उंचावत आहेत. सुंदर पिचाई, सत्या नडेला यांची नावे तुम्ही ऐकली असतीलच.

सुंदर पिचाई हे गुगलचे सीईओ आहेत आणि सत्या नडेला मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ आहेत. इतकेच नाही तर नासामध्ये सुद्धा अनेक मोठ्या पदांवर आपल्याच देशातील शास्त्रज्ञ आहेत. आपल्याला अनेक चांगले डॉक्टर, इंजिनीअर आणि शास्त्रज्ञ मिळाले आहेत.

कोणताही देश भविष्यासाठी विकसित बनवण्यासाठी देशातील तरुणांचे मोठे योगदान असते. देशाला सामर्थ्यशाली बनवायचे असेल तर तरुणांचे आधुनिक व संशोधनावर आधारित शिक्षण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

तरुणाईला योग्य दिशेने नेण्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांनी अग्रक्रमाने पुढे येणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.

(लेखक ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्सचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)

Rajiv Gandhi



माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीत २८ मार्च १९८८ रोजी संसदेमध्ये मतदानाच्या अधिकाराचे किमान वय २१ वर्षांहून १८ वर्ष करण्यात आले. त्यावेळी विविध स्तरातून राजीव गांधी यांच्या या निर्णयाचा विरोध झाला.

अगदी काँग्रेस पक्षातून देखील काही ज्येष्ठ मंडळींनी विरोध दर्शवला. पण राजीव गांधी त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहिले. अनेक देशांमध्ये १६ किंवा १७ वयोगटातील लोकांसाठी पूर्ण मताधिकार देण्यात आलेला आहे. ही बाब ते जाणून होते.