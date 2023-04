दृष्टिकोन : नदी संवर्धनाची जाणीव व्हावी विकसित

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

मानवी जीवन व नदी याचा फार जवळचा संबंध आहे, किंबहुना दोन्ही परस्पर पूरकच आहेत. जगातील अनेक मोठी शहरे नदीकाठी नदीकाठीच वसलेली आहेत. यात प्रामुख्याने वॉशिंग्टन, टोकियो, बँकॉक, लंडन, कैरो ही सांगता येतील.

भारतातही अनेक मोठी शहरे ही नदीकाठी वसलेली आपल्याच पाहायला मिळतात. यामध्ये प्रामुख्याने महानदी (कटक), साबरमती (अहमदाबाद), गोदावरी (नाशिक), सतलज (फिरोजपुर) कावेरी (लुधियाना, तिरूचिरापल्ली, श्रीरंगपट्टणम), कृष्णा (विजयवाडा), गोमती (लखनौ), मुशी (हैदराबाद), गंगा (हरिद्वार, वाराणसी, पाटणा, कानपूर), शरयु (अयोध्या), तापी (सुरत), नर्मदा (जबलपूर), हुगळी (कोलकाता), चंबळ (कोटा), झेलम (श्रीनगर), यमुना (दिल्ली, आग्रा) ही प्रमुख शहरे आहेत.

या व्यतिरिक्तही अनेक शहरे अशी आहेत जी नदीकाठीत वसलेली आहेत. यावरूनच लक्षात येते की मानवी जीवनामध्ये नद्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये नदीला देवीचे रूपच दिल्याचे दिसून येते आहे, याचे कारण देखील प्रामुख्याने हेच आहे. (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane on Awareness of river conservation should be developed nashik news)

मानवी जीवनात जन्मापासून मृत्यूपर्यंत होणारे सर्व संस्कार जलाशी विशेषत: नदीशी निगडित आहेत. जीवनाच्या बंधनातून केवळ परमेश्वर किंवा नदीच मोक्ष देवू शकते, अशी खास करून भारतीयांची धारणा असल्याने आपण जीवनदायी असलेल्या नदीलाही मातृत्व प्रदान केले आहे.

कृतज्ञतेच्या कल्पनेतून नद्यांना मातेचा सन्मान देण्यात आला आहे. नदीला देवता मानण्यात येत असल्याने तिला सामान्यत: स्त्रीत्वाचे प्रतीक मानले जाते. कारण संस्कृती जन्माला घालण्याची क्षमता या नदी आणि माता या दोघींमध्ये असते. नदीला लोकमाता म्हणून देखील गौरविले जाते.

नाशिक जिल्ह्याला समृद्ध परंपरा लाभलेली आहे. पौराणिक काळापासून ते अलीकडच्या काळापर्यंत नाशिक जिल्ह्याची सर्व क्षेत्रातील वाटचाल उल्लेखनीय राहिलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विचार करायचा झाला तर नाशिकची समृद्ध जलसंपदा ही महत्त्वाची बाब होय.

नाशिक जिल्ह्यामधून उगम पावणाऱ्या नद्याचे महत्त्व म्हणजे अर्ध्या महाराष्ट्रहून अधिक क्षेत्राची तहान भागवण्यात जिल्ह्याचा सहभाग आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. देशातल्या प्रमुख नद्यांपैकी एक असलेली गोदावरी नदी मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग व्यापते.

गिरणा नदी उत्तर महाराष्ट्र तर वैतरणा नदी कोकण विभागातील मुंबई असा महाराष्ट्रातील जवळपास ६० टक्के भागास पाणीपुरवठा या नद्यांद्वारे होतो. त्यामुळे नाशिकमधून जाणाऱ्या पाण्यावर बराचसा महाराष्ट्र अवलंबून आहे. गोदावरीशिवाय कश्यपी आणि दारणा या नद्यांची उगम स्थाने देखील नाशिक जिल्ह्यात आहेत.



भारतातील सर्वांत मोठ्या नद्यांपैकी एक गोदावरी नाशिक जिल्ह्यात त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी येथे उगम पावते. कादवा आणि दारणा दोन्ही गोदावरीच्या उपनद्या आहेत. गोदावरी नदीला दक्षिणेतील गंगा म्हटले जाते. याव्यतिरिक्त वृद्धगंगा, मराठवाड्याची विकास गंगा या नावानेही संबोधले जाते.

गोदावरी नदीची एकूण लांबी १४६५ किमी असून ती महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या ३ राज्यातून वाहते. महाराष्ट्र लांबी ६६८ किमी आहे. या नदीचे खोरे दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे खोरे आहे. सर्वांत जास्त जिल्ह्यातून वाहणारी देखील हीच नदी आहे.

नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यातून गोदामाई वाहते. धर्माबाद जवळ तेलंगणमध्ये ती प्रवेश करते. पुढे ती बंगालच्या उपसागरास मिळते. गोदावरीच्या उपनद्या मांजरा, प्रवरा, कादवा दारणा, वैनगंगा या होय. गोदावरी नदीवर नाशिक जिल्ह्यात गंगापूर येथे मातीचे धरण आहे.

हे देशातील पहिले मातीचे धरण आहे. देशातील प्रमुख धरणांपैकी एक जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत गोदावरी नदीवर औरंगाबाद जिल्यात पैठण येथे मोठे धरण आहे. या जलाशयाच्या साठ्याला नाथसागर असे म्हणतात. दुहेरी योजना असलेले भारतातील पहिले वीज केंद्र जायकवाडी हे होय.

हा प्रकल्प तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत अंतर्गत करण्यात आला. १२ मेगावॅट विजनिर्मिती होऊ शकते. यात दिवसा वीज निर्मिती केली जाते. जेव्हा वीजेची गरज नसेल, तेव्हा ते पाणी पुन्हा पंपाद्वारे धरणात सोडण्यात येते. प्रवरा नदीवर अहमदनगर जिल्ह्यात भंडारदरा धरण आहे. दक्षिण पूर्व नदीवर हिंगोली जिल्ह्यात येलदरी व सिद्धेश्वर ही धरणं आहेत.

नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथील सह्याद्री पर्वतात उगम पावलेली वैतरणा नदी ही पालघर जिल्ह्यातून वाहते. वैतरणा ही पश्चिम वाहिनी नदी अरबी समुद्राला मिळते. त्र्यंबकेश्वराजवळच उगम पावणाऱ्या गोदावरीची उपनदी नाही.

गोदावरी सह्याद्रीच्या पूर्वेला आहे, वैतरणा पश्चिमेला. या नदीवर तीन धरणे आहेत. पहिले खालचे वैतरणा धरण (याला मोडक सागर म्हणतात), दुसरे मधले वैतरणा धरण (याला नाना शंकरशेट धरण म्हणतात) आणि तिसरे इगतपुरीजवळ असलेले वरचे वैतरणा धरण.

या तीनही धरणांतून मुंबईला पाणी पुरवठा होतो. या नदीच्या सूर्या, पिंजाळ, तानसा आणि देहेरजा या प्रमुख उपनद्या आहेत. वैतरणेची लांबी १५४ किमी असून ती कोकणातील प्रथम क्रमांकाची लांब नदी आहे. अरबी समुद्राला ती दातिवरे खाडीत जावून मिळते.



गिरणा नदी नाशिक जिल्ह्यात सह्याद्री डोंगर रांगेमधील शिंदे (दिगर) ता. सुरगाणा या गावी उगम पावते. २४१ किलोमीटर लांबी असलेली ही महाराष्ट्रातील प्रमुख नदी होय. गिरणा ही नदी नाशिक जिल्ह्यात सुरुवातीला पूर्व दिशेला वाहते आणि नंतर जळगाव जिल्ह्यात उत्तरेकडे मार्ग बदलून तापी नदीला मिळते.

गिरणा-तांबडी संगमानंतर चणकापूर येथे व चाळीसगाव तालुक्यात जामदा येथे गिरणेवर बांध घालून कालवे काढलेले आहेत. गिरणा नदीवरील चणकापूर व गिरणा धरण ही धरणही प्रसिद्ध आहे.

वाटेत तांबडी, आराम, मालेगावजवळ मोसम आणि नंतर पांझण या प्रमुख नद्या मिळाल्यावर ती नांदगाव तालुक्याच्या सीमेवरून नैऋत्य दिशेने जळगाव जिल्ह्यात शिरते. चाळीसगाव तालुक्यातून भडगावनंतर थोडे पूर्वेस गेल्यावर तिला तितूर नदी मिळते.

मग भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, जळगाव तालुक्यांच्या सीमांवरून जाऊन भुसावळ-सुरत लोहमार्गाच्या उत्तरेस वायव्येकडे व नंतर पश्चिमेकडे जाऊन अमळनेर, एरंडोल, जळगाव व चोपडा तालुक्यांच्या सीमांजवळ ती तापी नदीस मिळते.

दारणा ही गोदावरीची नाशिक जिल्ह्यातील उपनदी होय. लांबी सुमारे ७७ किमी आहे. सह्याद्रीतील कुलांग किल्ले टेकडीच्या उत्तर उतारावर उगम पावून सामान्यतः ईशान्येकडे वाहत जाऊन नाशिकच्या खाली सु. २४ किमी. वर गोदावरीस मिळते. नासिक–पुणे रस्त्याने सिन्नरला जाताना चेहेडी येथे तिच्यावर पूल आहे.

नांदगावजवळ तिच्यावर १९१५–१६ मध्ये धरण बांधल्यामुळे २·२ लक्ष घनमीटर क्षमतेचा जलाशय निर्माण झाला आहे. यामुळे नांदूर–मदमेश्वर येथे गोदावरीवर सांडवा बांधून तिचे पाणी कालव्यात सोडणे शक्य झाले आहे.

आपल्या जिल्ह्यातील नद्यांची माहिती ही शालेय तथा महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींपर्यंत पोहोचवायला हवी. नद्यांचे महत्त्व ओळखून नदी संवर्धन तसेच जतन करण्यासाठी जनजागृती करणे हे आपल्या सगळ्यांचेच कर्तव्य आहे.

समाजातील विविध घटकांनी योगदान दिल्यास नद्यांना पुर्नवैभव प्राप्त करुन देणे, ही प्रत्यक्षात आणणे शक्य होऊ शकेल. सगळ्यांनी ही जाणीव वृद्धिंगत केली तर पुढच्या पिढ्यांचे संरक्षण करता येऊ शकेल, अन्यथा पाण्यामुळे जीवनाची होणारी ससेहोलपट थांबवणे अतिशय कष्टदायक होऊन बसेल...

(लेखक ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)