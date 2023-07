दृष्टिकोन : वीज मानवाची चौथी मुलभूत गरज

By

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे युग आहे. दर दिवशी नवनवीन यंत्रे तयार केली जात आहेत, जी हळूहळू आपल्या जीवनाचा एक भाग बनत आहेत. जसे संगणक, मोबाइल फोन, टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि अशा अनेक वस्तु. ह्या सर्व तंत्रज्ञानाचा आणि यंत्रांचा एक मुख्य पाया आहे, तो म्हणजे वीज अथवा विद्युतशक्ती.

अलेस्सांद्रो व्होल्टा आणि मायकल फॅरेडे

आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक मूलभूत भाग म्हणजे वीज. वीज म्हणजे काय, विजेचा इतिहास, विजेचा शोध कोणी लावला, भारतात विद्युत सेवा केव्हा पासून सुरु करण्यात आली यासह अनेक बाबतीत आपल्याला नेहमीच कुतुहल वाटत आले आहे.

अन्न, वस्त्र, निवारा यानंतरची माणसाची वीज ही चौथी गरज आहे. वीज ही एक प्रकारची ऊर्जाच आहे. जगातील प्रत्येक गोष्ट ही अणूंपासून तयार झालेली आहे. अणूचे एक केंद्रबिंदू असते, जे न्यूक्लियस नावाने ओळखले जाते.



आपल्या आयुष्यात विजेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मानवी जीवनाच्या या संपूर्ण उत्क्रांतीच्या कालावधीत ‘ऊर्जा’ हे केंद्रस्थानी असल्याचे आढळते. त्या काळी मानव हा नैसर्गिक अवस्थेत राहात असे.

त्याचे अन्न म्हणजे कंदमुळे, वनस्पती, लहान प्राणी इत्यादी असे. अन्न शिजविण्यासाठी त्याला अग्निरूपी ऊर्जा हवी असायची. ती निर्माण करण्यासाठी दगडांच्या घर्षणातून अग्नी निर्माण करून त्या ऊर्जेवर अन्न शिजवण्यात येत असे किंवा शेकोटीसाठी वापरता येई.

आदिमानव गुहेत राहात असे. विज्ञानाच्या मदतीने मानवाच्या प्रगतीचा आलेख जसा उंचावत गेला, तस अन्न, वस्त्र व निवारा या त्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याला आधुनिक विज्ञानाची कास धरावी लागली. मानवाच्या वैज्ञानिक प्रगतीच्या या भरधाव प्रवासात विजेचा शोध लागला व पाहता पाहता ‘विद्युत’ ही मानवाची चौथी मूलभूत गरज होऊन बसली.

अल्बर्ट आईन्स्टाईन आणि थॉमस एडिसन

१६०० च्या दशकात शास्त्रज्ञ विल्यम गिल्बर्ट यांच्या दि मॅग्नेट पुस्तकात चुंबकत्व आणि वीज याचा विशेष उल्लेख केला होता. एखाद्या पदार्थाच्या घर्षणामुळे लाभलेल्या चुंबकीय ऊर्जेतून चुंबकत्व वेगळे करता येते, असं दाखविले होते.

त्यांनी वस्तूंना आकर्षित करणाऱ्या गुणधर्माला दर्शविण्यासाठी 'इलेक्ट्रियस' या लॅटिन शब्दाचा वापर केला होता. पुढे याच शब्दापासून इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रिसिटी या शब्दाची उत्पत्ती झाली.

काही कालावधीनंतर ऑटो गॅरिक व स्टीफन ग्रे यांनीही विद्युत क्षेत्रामध्ये काही नवनवीन प्रयोग केले. मात्र १८०० च्या दशकात बेंजामिन फ्रँकलिन यांनी एक नवीन प्रयोग केला, त्या प्रयोगासाठी लागणारा खर्च यासाठी त्यांनी स्वतःची संपत्ती विकली.

एका पतंगाचा सहारा घेत पतंगाच्या तारेला त्यांनी एका धातूची चावी जोडली आणि चक्रिय वादळादरम्यान ही पतंग आकाशात उडविण्यात आली.

त्यावेळी पतंगाला जोडण्यात आलेल्या चावीमधून ठिणग्या निर्माण होऊ लागल्या आणि ज्यातून प्रकाशाची निर्मिती होते, हे या प्रयोगातून फ्रँकलिन यांनी सिद्ध केले. निसर्गातील प्रकाश हे देखील एक प्रकारे ऊर्जेचे रूप आहे, हे त्यांनी जगाला दाखवून दिले.

इटालियन शास्त्रज्ञ अलेस्सांद्रो वोल्टा भौतिक व रासायनिक शास्त्रांचे ज्ञान अवगत होते. त्यांना अनेक प्रयोगांदरम्यान अशी रासायनिक प्रक्रिया ज्ञात झाली, ज्याद्वारे ऊर्जा म्हणजेच वीज निर्मिती होऊ शकत होती आणि ह्याच रासायनिक प्रक्रियांचा सहारा घेऊन वोल्टा ह्यांनी १७९९ मध्ये वीज निर्मित करणारी एक बॅटरी तयार केली.

ज्यात झिंक आणि कॉपरचा वापर केला गेला होता. ज्यामुळे मानवनिर्मित वीज तयार करणारे अलेस्सांद्रो वोल्टा हे जगातील पहिले शास्त्रज्ञ ठरले. या क्षेत्रातील त्यांच्या असामान्य योगदानाबद्दल त्यांच्या नावावरून विजेला वोल्ट नावाचे युनिट देण्यात आले.

मायकल फॅरेडे या शास्त्रज्ञाने एक विद्युत मोटर तयार केली. ज्यामुळे विद्युत शोधला आणखी नवीन चालना मिळाली. आधुनिक विद्युत अभियांत्रिकीचा म्हणजेच इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचा पाया त्यांनी रचला आहे.

फोटोईलेक्ट्रिकचा वापर सोलर पॅनलमध्ये आढळणाऱ्या फोटोसेल्समध्ये देखील केला जाऊ शकतो. ज्याने वीज निर्मिती होऊ शकते, असा शोध १९०५ मध्ये जगातील महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाइन यांनी लावला आणि अशा अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर आज आपण केवळ काही बटनांचा वापर करून वीज घरात वापरू शकत आहोत.

जगात क्वचितच कोणी असेल, की ज्याला थॉमस अल्वा एडिसन यांचं नाव माहीत नसेल जगविख्यात शास्त्रज्ञ शालेय जीवनात अभ्यासात रस नसलेला, अतिशय मंद व कमी ऐकू येणारा अशी त्यांची ओळख होती.

त्याच्याकडे शिक्षकांनी एक चिठ्ठी दिली, त्याने ती आईला दिल्यावर विचारले, की यामध्ये काय लिहिले आहे. आईने सांगितले, "तुमचा मुलगा फार हुशार आहे, आमच्याकडे त्याच्यासाठीचे उत्तम शिक्षक नाहीत, त्यामुळे तुम्ही त्याला घरीच शिकवा". आईने त्याला घरी शिकवण्यास सुरुवात केली.

काही वर्षांनंतर ती चिठ्ठी एडिसन यांना सापडली, त्यामध्ये लिहिलेले होते की, "तुमचा मुलगा खूप मंद आहे, त्याला आमचे शिक्षक शिकवू शकत नाहीत, तेव्हा तुम्ही त्याला घरीच शिकवा". ज्याला मंद म्हणून शाळेतून घरी पाठविले त्याने दिव्याचा शोध लावून संपूर्ण जग प्रकाशात आणले.

आपल्या देशाचा विचार करता पौराणिक ग्रंथांमध्ये आणि कथांमध्ये आपल्याला न केवळ विजेचा उल्लेख आढळतो तर मानव निर्मित विजेचा उल्लेख आढळून येतो. ह्या वरून असे दिसून येते, की पौराणिक भारत हा आजच्या भारतापेक्षा खूप पटीने प्रगत होता.

भारतात विद्युत सेवा हि ब्रिटिश हुकूमतीच्या दरम्यान सुरु करण्यात आली होती. वीज निर्मितीच्या शोधाच्या अनेक वर्षांनंतर म्हणजेच १८७९ च्या दरम्यान वीज निर्मिती झाली. प्रथम विद्युत सेवा सुरु होणारे कोलकत्ता हे भारतातील पहिले शहर होते.

कारण या शहरात लोकसंख्या अधिक होती, तसेच ते इंग्रजांचे मुख्य केंद्र म्हणून देखील ओळखले जात होते. कोलकत्ता शहरात विद्युत सेवा सुरु केल्याच्या २६ वर्षांनंतर म्हणजेच १९०५ च्या दरम्यान मुंबईमध्ये एक मोठे विदुत निर्मिती प्लांट उभारण्यात आला. अशा प्रकारे भारतात विद्युत सेवेचा आरंभ झाला.

