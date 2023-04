दृष्टिकोन : प्रयोगशील, सेंद्रीय शेतीमध्ये भवितव्य

By

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

जगातील लोकसंख्या वाढल्यामुळे अन्नधान्याची मागणी कायम वाढत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी कृषी क्षेत्रामध्ये वाढ दिसून येत आहे. विविध अभ्यासांमधून वैज्ञानिकदृष्ट्या हे सिद्ध झालेले आहे, की रासायनिक पद्धतीने केलेली शेतीविषयक कृती मानवाच्या आणि पशुंच्या आरोग्यास धोका निर्माण करणारी आहे.

शिवाय भूमिगत जल स्त्रोतांचे क्षीण होणे किंवा दूषित होण्यास देखील बेशुद्ध शेती कारणीभूत ठरत असल्याचे निष्कर्ष समोर येत आहेत. नैसर्गिक वनस्पती आणि मातीचा सध्याच्या शेतीविषयक धोरणांमुळे ऱ्हास होत आहे.

जैवविविधतेचे देखील मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये काही प्रयोग झाले पाहिजे, असा विचार जोर धरू लागला आणि यातूनच प्रयोगशील शेती अर्थात सेंद्रिय शेतीची सुरुवात झाली. मी स्वतः शेतीमध्ये अनेक प्रयोग करत आलो आहे. सेंद्रीय शेतीवर सतत भर देत राहणे, हे मी माझ्या अनुभवातून देखील शिकत आलेलो आहे. (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane on Future in experimental organic agriculture nashik news)

सेंद्रीय शेतीचा आढावा घेताना सर्वप्रथम सेंद्रीय शेती युरोपियन देशांमध्ये करण्यात येऊ लागली, हे स्पष्ट होते. त्यानंतर हळुहळू अमेरिकेतील काही समूहांच्या नेतृत्वात कृत्रिम औषधे आणि खतांचा वापर न करता काही प्रयोग सुरु झाले.

मात्र, खऱ्या अर्थाने ब्रिटीश वनस्पतिशास्त्रज्ञ सर अल्बर्ट हॉवर्ड यांना आधुनिक सेंद्रिय शेतीचे जनक संबोधले जाते. हॉवर्ड हे कृषी संशोधक म्हणून भारतात काम करत असताना, त्यांना भारतातील पारंपरिक आणि शाश्वत शेती पद्धतींपासून खूप प्रेरणा मिळाली आणि त्यांनी पाश्चिमात्य देशांमध्ये त्यांचा अवलंब करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले.

जैविक, पर्यावरणीय आणि जैव अशा भिन्न शब्दांद्वारे ओळखली जात असलेली सेंद्रिय शेती मानवी आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारी आहे. रासायनिक खतांचा अनावश्यक वापर आणि कीटक नाशकांच्या अतिवापराच्या नकारात्मक परिणामावर मात करण्यासाठी सध्या सेंद्रीय शेती एक विश्वासू पर्यायी पद्धत म्हणून उदयास आली आहे.

इंग्लिश भाषिक देशांमध्ये सेंद्रिय शेती हा शब्द कृषी पद्धतींसाठी वापरला जातो. तर अन्य बर्‍याच देशांमध्ये सेंद्रीय पद्धतीचा उल्लेख पर्यावरणीय शेतीच्या अनुषंगाने केला जातो. सध्या सेंद्रिय शेतीतील उत्पादने जगभर विकसित होत आहेत. जगातील १२० पेक्षा जास्त देशांमध्ये सेंद्रिय शेतीतील प्रयोग केले जात आहेत.

सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व

सिक्किम येथे पहिल्यांदा सेंद्रिय शेती सुरू झाली. सिक्किमच्या खालोखाल केरळने सुध्दा सेंद्रिय शेतीला चालना दिली आहे. महाराष्ट्र देखील सेंद्रिय शेतीत आघाडीचे राज्य बनत आहे. कारण या राज्यांतील कृषी तज्ज्ञांना आणि विशेषतः शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व लक्षात आले आहे.

सुरुवातीला सेंद्रिय शेती म्हणजे नक्की काय? याची जाणीव सामान्य लोकांत तर सोडाच पण शेतकर्‍यांमध्ये सुध्दा माहिती नव्हती. त्यामुळे आधी सेंद्रिय शेती हा काय प्रकार आहे, हे समजून घ्यावे लागेल.

ढोबळमानाने सांगायचे झाल्यास असं सांगता येईल की, पिकांवर पडलेल्या रोगांचा, किडींचा आणि बुरशींचा बंदोबस्त करण्यासाठी रासायनिक खते आणि विषारी औषधे मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहेत. या वापरामुळे शेतीचे तंत्र फार बदलून गेले आहे.

आपली शेती रासायनिक झाली आहे. या रासायनिक खतांचा आणि औषधांचा वापर एवढा वाढला आहे, की शेती म्हटली म्हणजे रासायनिक वापर होणे अटळ, असाच लोकांचा समज झाला आहे. खरे म्हणजे रासायनिक खतांचा शोध अलीकडच्या ७०-८० वर्षातील आहे. भारतात तर हा वापर गेल्या ४० वर्षांत अधिक वाढला.

मग त्यापूर्वी भारतात शेती नव्हतीच का? शेतीची परंपरा तर १० हजार वर्षांची आहे. म्हणजे रासायनिक खतांचा वापर न करताही शेती होऊ शकते. किंबहुना ती तशी १० हजार वर्षांपासून होत आलेली आहे. पूर्वीच्या काळी शेती रसायनांचा वापर न करता केली जात होती. ती जी बिगर रासायनिक शेती होती, तिलाच सेंद्रिय शेती असे म्हटले जाते.

सेंद्रिय शेतीत शेती उत्पादन काढण्याकरिता रसायनांचा वापर न करता निसर्गातून उपलब्ध झालेल्या सेंद्रिय पदार्थांचा वापर केला जातो. आपण परंपरेने तसा तो करत आलेलो आहोत आणि खत म्हणून शेणाचा, मलमूत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करत आलेलो आहोत. पुन्हा एकदा त्याच जैविक साधनांचा वापर करून शेती करणे म्हणजे सेंद्रिय शेती होय.

सिक्किममध्ये राज्य सरकारने रासायनिक खताला बंदी घालून आणि सेंद्रिय पदार्थांच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन आपली परंपरागत सेंद्रिय शेती वाढवली आहे. पूर्ण सेंद्रिय शेती करणारे राज्य असा लौकिक सिक्कीमने मिळवला आहे. सेंद्रिय शेतीची गरज का आहे? हे आधी पाहिले पाहिजे. या गरजेचे पहिले कारण आहे आर्थिक आणि दुसरे आहे ते आरोग्याचे.

रासायनिक खतांच्या वापराने शेतातील गांडुळांची संख्या कमी होते. गांडूळ हा शेतकर्‍यांचा मित्र असतो, असे कृषी परंपरेने मान्य केलेले आहे. मात्र, याकडे मधल्या काळात दुर्लक्ष झाले. गांडूळ शेतकर्‍यांचा मित्र आहे, या म्हणण्यात फार मोठा आशय सामावलेला आहे. गांडूळ शेतातली माती भुसभुशीत करतो आणि शेत नांगरण्याचे खर्च वाचवतो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याने जमीन भुसभुशीत केली, की पिकांच्या मुळाशी मातीत होणारी हालचाल सोपी होते. त्यामुळे मुळं सहजतेने जमिनीत खोलवर जाऊन अन्न आणि पाणी शोषून घेतात. त्यामुळे जेव्हा असे अन्नपाण्याचे शोषण होते, तेव्हा पिकांची वाढ चांगली होते. त्यामुळेच गांडुळामुळे पिक चांगले येते.

सेंद्रिय शेतीची गरज

१) निरोगी राहण्याचे तत्त्व

सेंद्रिय शेतीचा आधार म्हणजे माती, झाडे, लोक, प्राणी आणि सर्व सजीवांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि सुधारणा होय. या सर्वांचे आरोग्य जपण्यासाठी ज्या परिस्थितीत ते राहतात, त्या पर्यावरणातील आरोग्यापेक्षा वेगळे मानले जाऊ शकत नाही.

२) आरोग्याचे तत्व

आरोग्य ही अशी परिस्थिती आहे, जी जिवंत प्रणालीची अखंडता आणि सातत्य सुनिश्चित करते. पर्यावरणीय सेंद्रिय शेतीचे उद्दिष्ट उच्च पौष्टिक मूल्य आणि गुणवत्तेचे उत्पादन करणे आहे. आरोग्यासाठी धोकादायक असलेल्या रासायनिक खतांचा आणि औषधांचा वापर करणे यात टाळले जाते.

३) पर्यावरणीय शिल्लक तत्त्व

सेंद्रिय शेती जगातील पर्यावरणीय संतुलन टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिने अत्यंत गरजेची आहे. पर्यावरणीय चक्रांचा विचार करता उत्पादन लक्ष्यांनुसार पर्यावरणीय प्रणाली निरंतर टिकून राहणे व पर्यावरणातील तत्त्व शिल्लक राहण्याची सुनिश्चिता सेंद्रीय शेतीद्वारे शक्य आहे.

४) संवेदनशील असण्याचे तत्व

सेंद्रिय शेती उत्पादन पध्दतीत लोकांचे आरोग्य आणि त्यांचे संरक्षण आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी जबाबदारीची भावना आवश्यक आहे. सेंद्रीय शेतीतून हे उद्दिष्ट सफल होऊ शकते.

सेंद्रीय आणि पारंपरिक शेतीमधील फरक

सेंद्रिय आणि पारंपारिक शेतीमधील महत्त्वाचा फरक हा आहे, की पारंपारिक शेती ही कीटक आणि तणांचा सामना करण्यासाठी आणि वनस्पतींचे पोषण करण्यासाठी रासायनिक हस्तक्षेपावर अवलंबून असते.

सिंथेटिक कीटकनाशके, तणनाशके आणि खते यांचा पारंपरिकमध्ये समावेश होतो. सेंद्रिय शेती ही जैवविविधता आणि कंपोस्टिंग यांसारख्या नैसर्गिक तत्त्वांवर अवलंबून असते. यातून मुबलक निरोगी अन्न तयार होते.

महत्त्वाचे म्हणजे, “सेंद्रिय उत्पादन म्हणजे केवळ पारंपरिक रासायनिक हस्तक्षेप टाळणे नव्हे. सेंद्रिय शेती करणारा शेतकरी हजारो वर्षांपूर्वी प्रथम वापरलेली तंत्रे आज वापरत आहेत. जसे की पीक फिरवणे आणि कंपोस्ट केलेले प्राणी खत आणि हिरवळीच्या खतांचा वापर केला जात आहे.

आजच्या जगात आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ असलेल्या मार्गांनी सेंद्रिय उत्पादनामध्ये आरोग्यावर अधिक भर दिला जातो. जैव विविधता विकसित करण्यासाठी आणि मातीची सुपिकता भरून काढण्यासाठी सेंद्रिय उत्पादक सध्या विविध धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्पर बनत आहेत.

पारंपरिक आणि सेंद्रिय शेती पद्धतींचे पर्यावरण आणि लोकांवर वेगवेगळे परिणाम होतात. पारंपरिक शेतीमुळे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढते, मातीची धूप होते, जल प्रदूषण होते आणि मानवी आरोग्याला धोका निर्माण होतो.

सेंद्रिय शेतीमध्ये लहान कार्बन फूटप्रिंट आहेत. यामुळे मातीचे आरोग्य संरक्षित होते. स्वच्छ पाणी आणि हवेसाठी नैसर्गिक परिसंस्था पुन्हा भरते. सर्व काही विषारी कीटकनाशकांच्या अवशेषांशिवाय साध्य होते.

(लेखक ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सचे अध्यक्ष आहेत. )