दृष्टिकोन : अंधारातून चला प्रकाशाकडे!

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

लखलखत्या दिव्यांच्या प्रकाशात मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा होणारा उत्सव म्हणजे दिवाळी... हिंदू संस्कृतीमध्ये ‘किंग ऑफ फेस्टिव्हल’ अर्थात, ‘सणांचा राजा’ असेही संबोधले जाते. अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारा सण म्हणून दिवाळीकडे पहिले जाते.

तब्बल पाच दिवस हा सण भारतात सर्वत्र साजरा होतो. वसूबारस, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, बलिप्रतिपदा आणि भाऊबीज असे हे पाच दिवस दिव्यांनी, गोडधोड, नवीन कपडे, भेटवस्तू, नवा उत्साह या सर्वांनी भारलेले असतात. (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane on Lets go from darkness to light nashik)

भारतीय संस्कृतीत दिवाळी हा अतिशय आनंदाचा, उत्साहाचा सण... दिवाळीच्या पाचही दिवसांचे स्वतःचे असे वेगळे महत्त्व आहे. प्रत्येक दिवसामागे महत्त्वाची कारणे, त्या-त्या दिवसांच्या कथा निगडित आहेत.

यापैकी दिवाळीचा तिसरा दिवस म्हणजे लक्ष्मीपूजनाचा दिवस हा दिवस सर्वांत महत्त्वाचा मानला गेला आहे. प्रत्येक घरात यादिवशी लक्ष्मी-कुबेराची पूजा केली जाते.

लक्ष्मीपूजन हा दिवाळीचा तिसरा दिवस... वसूबारशेपासून दिवाळीची लगबग सुरू होते. दुसऱ्या दिवशी धनत्रयोदशीलाही घराघरांत पूजेची धांदल असते.

मात्र दिवाळीची ती पहाट काही औरच! पहाटे लवकर उठण्याची घाई, उटण्याचा सुगंध, सुवासिक तेलाचे मालिश, अभ्यंगस्नानाचा थाट पार पडल्यानंतर कुटुंबासह खमंग फराळाचा आस्वाद घेण्याचा आनंद प्रत्येकानेच अनुभवला असेल. मात्र प्रत्येकाला उत्सुकता असते, ती सायंकाळी होणाऱ्या लक्ष्मीपूजनची...

पारंपरिक पोशाख परिधान करून कुटुंबीयांसह मनोभावे केलेले लक्ष्मीपूजन. त्यानंतर रोषणाई पाहण्याची गंमत अनुभवल्याशिवाय दिवाळीचा उत्साह जाणवत नाही. मात्र हे लक्ष्मीपूजन आपण नेमके का करतो? त्याचं पौराणिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व काय? यांचा कधी विचार केला आहे का?

लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी श्रीविष्णूने लक्ष्मीसह सर्व देवांना बळीच्या कारागृहातून मुक्त केले, अशी कथा आहे. प्रातःकाळी मंगलस्नान करून देवपूजा, सायंकाळी सुशोभित केलेल्या मंडपात लक्ष्मी, श्रीविष्णू आणि कुबेराची पूजा असा लक्ष्मीपूजन या दिवसाचा विधी असतो.

लक्ष्मीपूजनाच्या वेळी अक्षतांनी बनवलेले अष्टदल कमल किंवा स्वस्तिक यावरच श्रीलक्ष्मीची स्थापना केली जाते. त्यानंतर लक्ष्मी व इतर देवतांना लवंग, वेलची आणि साखर घालून तयार केलेल्या गायीच्या दुधाच्या खव्याचा नैवेद्य दाखवतात.

धने, गूळ, साळीच्या लाह्या, बत्तासे इत्यादी पदार्थ लक्ष्मीला वाहून नंतर ते आप्तेष्टांना वाटतात. आश्विन अमावास्येच्या रात्री लक्ष्मी सर्वत्र संचार करते आणि आपल्या निवासासाठी योग्य असे स्थान शोधू लागते.

जेथे चारित्र्यवान, कर्तव्यदक्ष, संयमी, धर्मानिष्ठ, देवभक्त, क्षमाशील पुरुष आणि गुणवती, पतिव्रता स्त्रिया असतात, त्या घरात वास्तव्य करणे लक्ष्मीला आवडते.

आश्विन अमावास्येला सूक्ष्म स्वरूपात गतिमान होणारी त्रासदायक स्पंदने जागृत होतात आणि पुन्हा पूर्ण वायुमंडलात गतिमान होण्यास सुरवात होते.

केर काढल्यामुळे घरात शिरलेले त्रासदायक घटक आणि वायुमंडलात गतिमान असणारी त्रासदायक स्पंदने घराबाहेर फेकली जातात. त्यामुळे घराचे पावित्र्यही टिकून राहते. आश्विन अमावास्येच्या रात्री लक्ष्मी निःसारण, म्हणजेच रात्री बाराला घरात केर काढतात.

त्या दिवशी सायंकाळी लक्ष्मीपूजन केले जाते. लक्ष्मी ही चंचल असते, असा समज आहे. त्यामुळे हिंदू शास्त्राप्रमाणे लक्ष्मीपूजन स्थिर पद्धतीने केले जाते. त्यामुळे लक्ष्मी स्थिर राहते, असा समज आहे. व्यापारी लोकांचे हिशेबाचे नवीन वर्ष लक्ष्मीपूजनानंतर सुरू होते.

या दिवशी सर्व जण अभ्यंगस्नान करतात. पाटावर रांगोळी काढून तांदूळ ठेवतात. त्यावर वाटी किंवा तबक ठेवतात. त्यात सोन्याचे दागिने, चांदीचा रुपया, दागिने ठेवून त्यांची पूजा करतात. हा दिवस व्यापारी लोक फार उत्साहात साजरा करतात.

दिवाळी म्हणजे मनाच्या आनंदाचा उत्सव. दिवाळीत मन उजळून निघते. सगळ्या कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्रित येऊन साजरा करण्याचा हा सण, उत्सव. एकत्रित येऊन आई, काकू, पत्नीच्या हातची चकली, शेव, अनारसे, चिवडा, करंजी, सांजोरी या पदार्थांचा आस्वाद घ्यायचा.

धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन, भाऊबीज साजरे करायचे. दारी पणत्यांची आरास, झेंडूचे हार, तोरणे, आतषबाजी, सारी मजाच न्यारी होती.

पण आजच्या धकाधकीच्या जीवनात एकत्रित येणे जमत नाही. अनेक जण पर्यटनस्थळी दिवाळी साजरी करतात. फराळाचे पदार्थ ऑनलाइन मागवतात. काळाचा बदल म्हणता तो हाच. सणांच्या बाबतीत जसा जाणवतो तसाच दिवाळीबद्दलही तो जाणवू लागला आहे.

दिवाळी हा प्रकाशाचा उत्सव. चिंता, विवंचनांची जळमटं झाडून टाकून आनंदाचे आकाशदिवे झगमगत ठेवणारा हा सण. सर्व प्रकारचा अंधार मागे सारत उज्ज्वल प्रकाशाच्या दिशेने आपली वाटचाल व्हावी, असा त्यामागचा अर्थ आहे.

त्यासाठी घरासमोर प्रसन्न तेज असलेली पणती, छानसा आकाशकंदील किंवा चांदणी लावण्याची प्रथा होती. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी घराघरांत वडिलधाऱ्यांकडून मुलांना आकाशकंदील तयार करण्याचे धडे दिले जायचे.

शहर किंवा गावाच्या वेशीवर तळ टाकलेल्या बुरुडांकडून चांदणीसाठी बांबूच्या कामट्या आणल्या जायच्या. घरगुती आकाशकंद‌िलांची ही परंपरा आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे.

आता केवळ रेडिमेडच नव्हे, तर थेट चायनीज मार्केटमधून आलेले आकाशकंदील दारोदारी उजळताना दिसतात. दारातील पणत्यांची जागा चायनीज कॅन्डलने घेतली आहे.

संगीताच्या तालावर उघडझाप करणारी १००-१५० रुपयांची चायनीज तोरणं असंख्य घरांसमोर प्रकाश-अंधाराचा खेळ करत नाचू लागली आहेत.

दिवाळी म्हटली, की घरातल्या सुगरणींची फराळासाठीची लगबग किमान सात-आठ दिवस आधीपासूनच सुरू व्हायची. शेजारच्या बायका फराळासाठी एकत्र जमायच्या. त्यामुळे या फराळाचं एक वेगळंच अप्रूप होतं.

आज करिअरच्या चक्रात अडकलेल्या गृहिणींना तेवढा वेळ काढणं अवघड झालं आहे. खाद्यसंस्कृतीत झालेल्या आमूलाग्र बदलांमुळे लोकांची ‘रुची’सुद्धा बदलली आहे. त्यामुळे एकेकाळी लज्जतदार आणि हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या दिवाळी फराळाची चवच आता बदलली आहे.

त्यामुळे चायनीज आणि चॉकलेट चकली, तिखट किंवा बेक्ड करंजी, शुगर फ्री शंकरपाळीसह चक्क पंजाबी चवीचा फराळही बाजारात हातोहात खपतोय. ठिपक्यांच्या रांगोळ्यांची जागा आता डिझायनर चाळणींच्या इन्स्टंट रांगोळ्यांनी घेतली आहे.

हाताच्या मुठीने काढल्या जाणाऱ्या लक्ष्मीची पावलं स्टीकर्सच्या स्वरूपात चिटकवली जाऊ लागली. माव्याच्या मिठाईची जागा ड्रायफ्रूटच्या डिझाइन मिठाई आणि इम्पोर्टेड चॉकलेटने घेतली आहे.

दिवाळी हा एकमेकांना गोड शुभेच्छा देण्याचा दिवस... प्रत्यक्ष भेट शक्य नसली, तरी पूर्वी खास शुभेच्छापत्रं तयार करून ती पोस्टाने आप्तस्वकीय आणि मित्रमंडळींना पाठवली जायची. त्यांची जागा आता मोबाईलवरच्या एसएमएस आणि शुभेच्छांच्या फॉरवर्डेड ई-मेलने घेतली आहे.

आता तर व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर एक शुभेच्छा पेस्ट केली, की सर्व मित्रांना स्वतंत्र शुभेच्छा देण्याची गरज नसते, अशी एक प्रकारची भावना निर्माण झाली आहे.

दर वर्षी आनंदाच्या व्याख्येशी नवं समीकरण जोडलं जात आहे आणि एक-एक जुनी परंपरा निसटत आहे. अर्थात, काळानुसार सण साजरा करण्याची पद्धत बदलणं आणि आनंदाची समीकरणंही बदलणं साहजिकच आहे.

कारण बदल स्वीकारत मार्गक्रमण करणं हा समाजाचा स्थायीभावच आहे. मात्र आनंदाच्या या नव्या मार्गावर आरूढ होताना, छोट्या छोट्या गोष्टींमधून मिळणारा निर्भेळ आनंद मुठीतून कायमचा निसटू नये, एवढीच माफक अपेक्षा