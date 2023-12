दृष्टिकोन : युवकांचे व्हावे सामाजिकीकरण!

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

आपल्या समाजात युवक ही सामाजिक शक्ती होय. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी या शक्तीतील सकारात्मक ऊर्जेचा उपयोग समाज जडणघडणीसाठी होणे आवश्यक आहे. युवकांची फार मोठी संख्या आपल्याकडे आहे, ही जमेची बाजू आहे.

युवकांनी समाजातील विविध प्रश्नांबद्दल जागरुक राहणे त्यामुळे आवश्यक ठरते. अलीकडच्या काळात युवकांची मानसिकता बदलत चालली आहे.

ती अधिकाधिक नकारात्मक गोष्टींकडे वळत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानात करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध असताना सामाजिक व देशातील अन्य प्रश्नांकडे युवकांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे प्रामुख्याने जाणवते.... (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane on todays Indian Youth should be socialized nashik news)

समाजातील ज्वलंत प्रश्नांकडे ज्या गांभीर्याने, सजगतेने आणि अभ्यासूपणाने पाहायला हवे ते पाहिले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पूर्वीच्या तुलनेने आजच्या समाजासमोरच्या प्रश्नांची भीषणता मोठी आहे.

मोठा युवावर्ग आपल्याकडे असताना या प्रश्नांची सोडवणूक युवा वर्गाकडूनच अपेक्षित आहे. युवकांनी हे प्रश्न समजावून घेत सोडवण्याच्या दिशेने पावले उचलली नाहीत, तर हे प्रश्न अक्राळविक्राळ स्वरुप धारण करुन युवापिढीलाच घरघर लावल्याशिवाय राहणार नाहीत.

समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे सध्या दुर्लक्ष होत आहे. स्वतःची प्रगती तर करायलाच हवी. करिअरही घडविले पाहिजे. पण त्याचबरोबर आपण ज्या समाजात घडलो, वाढलो तेथील प्रश्न देखील आपण समजून घ्यायला हवेत.

सध्याच्या पिढीच्या एक दोन पिढ्यांआधी युवकांची सामाजिक प्रश्नांची जाण अधिक प्रमाणात होती. अलीकडच्या काळात ते कमी होत चालले आहे. मोठमोठ्या कंपन्या, सरकारी नोकरी व उद्योग या माध्यमातून युवक करिअर साकारतात. तसेच व्हायलाही हवे.

पण याचबरोबर सार्वजनिक जीवनात युवकांनी सक्रिय होण्याची आज खरी गरज आहे. समाजातील विविध प्रश्न आहेत, ते सोडविण्यासाठी युवांनी मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घ्यायला हवा.

युवक ही मोठी शक्ती आहे. ही जर सार्वजनिक जीवनामध्ये झोकून देऊन काम करण्यास तयार झाली तर समाजात निश्चितपणाने मोठी क्रांती घडून बदल घडू शकतो.

व्यक्ती हा समाजाचा मूलभूत घटक. मानवाने अस्तित्वाच्या सुरक्षेसाठी समूहात राहायला सुरुवात केली. तेव्हापासून समाज व सामाजिक जीवन अस्तित्वात आले. व्यक्तींचे वैयक्तिक जीवन व सार्वजनिक जीवन यांच्या संबंधाचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे समाजशास्त्र.

इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या सामाजिक शास्त्रांच्या सीमारेषा पुसट आहेत. तसे असणे हे स्वाभाविक आहे. कारण मानवी जीवनाचा प्रवाह या सर्व अंगांनी युक्त असतो.

समाजशास्त्रामध्ये समाजाचे स्वरूप व स्तरीकरण, व्यक्ती-व्यक्तीमधील संबंध राजकीय, सामाजिक, आर्थिक संस्था, धार्मिक-सांस्कृतिक संस्था, सामाजिक चळवळी, सामाजिक विकास व समस्या इत्यादींचा समावेश होतो.

मानवी समाज गतिशील, प्रवाही व सतत बदलणारा आहे. याचा अर्थ एखाद्या समाजाचा स्थायिभाव नाकारणे असा होत नाही. अर्थात समाजाचा स्थायिभावसुद्धा गतिशील असू शकतो.

थोडक्यात, समाजाच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरा, मूल्ये, तत्त्वे (स्थायिभाव; समाजाची स्थितिशीलता) व काळानुरूप समाजामध्ये घडणारे बदल (गतिशीलता) या दोहोंचा वेध युवा पिढीने समजून घ्यायला हवा.

कारण, शतकानुशतकांच्या सामाजिक स्थितिशीलता व गतिशीलता यामधील संबंधांचा परिपाक म्हणजे आजचा समाज होय. म्हणूनच आजच्या समाजाच्या आकलनासाठी ‘सामाजिक, ऐतिहासिक आढावा’ युवकांनी घ्यावा. त्यातूनच पुढची दिशा निश्चित होऊ शकेल.

युवा सक्षमीकरण ही एक प्रक्रिया आहे. जिथे मुले आणि तरुणांना त्यांच्या जीवनाची जबाबदारी घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते. सध्या जगातील एकूण लोकसंख्येत तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे. यापूर्वी इतक्या प्रमाणात तरुणांची संख्या कधीही नव्हती.

त्यामुळे आता आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली प्रचंड क्षमता निर्माण झाली आहे. ''उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका'' असा मौलिक आणि प्रेरणादायी संदेश देणाऱ्या स्वामी विवेकानंद यांचे वाक्य आजही युवकांसाठी मोठा प्रेरणास्त्रोत आहे.

या संदेशातील तत्त्व आणि सत्त्व युवांनी आत्मसात करण्याची आवश्यकता आहे. तारुण्य म्हणजे ऊर्जा. ती एका जागी स्वस्थ कधीच बसत नाही. तरुण रक्तच क्रांती घडवून आणू शकतात, हा जगाचा इतिहास आहे.

आधुनिक इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर युवकांचे योगदान मोलाचे ठरलेले आहे. देदिप्यमान यश लाभलेल्या आणि अत्युच्च कामगिरी केलेल्या जगभरातील असंख्य व्यक्तींच्या जीवनगाथा, जीवन कथा पाहिल्या तर त्याची बीजे त्यांच्या तारुण्य काळातच सापडतील.

आपल्या देशातील युवकांचेही योगदान अमूल्य आहे. प्रत्येक देशातील आपापल्या क्षेत्रातील सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या ज्या कोणी व्यक्ती असतील, मग इतिहासातील असो अथवा सद्यस्थितीतील असो, त्या क्रांतीची सुरुवात युवक अवस्थेत झालेली आहे.

भारताची युवाशक्ती इतर देशांच्या अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात योगदान देऊ शकते. पण त्याबरोबर समाज व्यवस्थेत, राजकीय व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्यात युवाशक्ती महत्त्वाची भूमिका पार पडू शकते.

आज जगभरात युवाशक्तीचा बोलबाला आहे. राज्य संस्थांमधील महत्त्वाच्या पदांपासून ते दिग्गज कार्पोरेट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची प्रमुख पदाची धुरा युवा पिढीच्या हाती आहे. भारतासारख्या देशातील तरुणांसाठी या मायभूमीत असंख्य प्रेरणास्थाने आहेत.

युवकांच्या चळवळी या प्रामुख्याने नागरी समाजात आणि विद्यार्थीवर्गात अधिकांश पणे दिसून येतात. त्याचप्रमाणे सामाजिक परिवर्तनाशी त्या अधिक निगडित आहेत.

एकीकडून त्या सामाजिक परिवर्तनाच्या उद्देशाने छेडल्या जातात, दुसरीकडून परिवर्तनातूनच त्या उद्‌भवतात, असे म्हटले जाते. या दृष्टीने युवकांची चळवळ आधुनिकीकरणाचे अपत्य आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

स्वामी विवेकानंदांनी युवांची व्याख्या अतिशय साध्या सर्व भाषेत सांगितली आहे. ''जो आपल्या कर्तव्याचा विसर न पडता सतत विधायक कामात गुंतून राष्ट्र उभारणीच्या कार्याला सकारात्मक श्वास देतो त्याला युवक म्हणतात''.

ज्या व्यक्तीमध्ये ज्ञान, बल, शील, करुणा आणि पुरुषार्थ हे पाच गुण असतात, त्याला युवकांची पंचपदी म्हटले गेले आहे. गेल्या काही वर्षात युवकांमधील तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे ही पिढी आधुनिक झाली असली तरी सार्वजनिक प्रश्नांवर युवकांनी एकत्र आले पाहिजे.

त्यासाठी सामाजिक जीवन समजून घेण्याची गरज आहे. शासकीय व्यवस्था समजून घ्यायला हवी. आपण या व्यवस्थेत सहभागी होऊन समाजाचे कसे कल्याण करू शकतो, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, गरज आहे ती हे विषय युवांनी समजून घेण्याची...

(लेखक ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्सचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)