एज्यु कॉर्नर : शालेय जीवनात निसर्गाशी व्हावी मैत्री !

लेखक : के. एस. आझाद

निसर्ग ही मानवाला लाभलेली अनमोल देणगी आहे. आपण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कितीही प्रगती केली असली तरी निसर्गावर मानवाला विजय मिळवता आलेला नाही, हे मान्य करावे लागेल. नैसर्गिक स्त्रोतांचे जीवनात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे.

हे महत्त्व शालेय जीवनापासूनच मुलांना आणि पालकांना शाळा व्यवस्थापनाने पटवून दिले पाहिजे. आजच्या डिजिटल युगात मुलांना मोबाईल, संगणक, टच स्क्रीन अशा टेक्नॉलॉजीच्या अनेक गोष्टी अत्यंत सहजपणे ज्ञात व प्राप्त होत आहेत.

पाणी, झाडे, हवा यांचे आपल्या जीवनात किती महत्त्व आहे, हे त्यांना सांगण्याबरोबरच ते जतन करण्यासाठी शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी मैत्री घडवून आणायला हवी.

निसर्ग आपल्याला जे देतो ते आपण भरभरुन स्वीकारतो. पण निसर्गाचे रक्षण करण्याची प्रेरणा फार कमी लोकांमध्ये आढळते. पाऊस आणि सूर्यप्रकाश हे जगण्यासाठीचे दोन महत्त्वाचे घटक निसर्गातूनच प्राप्त झालेले आहेत.

नैसर्गिक संपत्तीचे संवर्धन आणि समतोल राखण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे, त्याकडे त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे. या विषयाचे माहिती आणि ज्ञान शालेय जीवनापासून प्राप्त झाल्यास जबाबदार आणि निसर्गस्नेही नागरिक घडण्यास मदत होणार आहे.

आयुष्यासाठी आवश्यक गोष्टी आपल्याला निसर्गाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. लाकूड, अन्नधान्य, कपडे, जमीन, जीवन जगण्यासाठी हवा, पाणी, अन्न आणि निवारा या निसर्गाने दिलेल्या साधनसामग्रीचा आपण रोजच्या जीवनात उपयोग करतो.

पण निसर्गाला सुद्धा सांभाळण्याची गरज आपलीच आहे. निसर्गाचे योग्यरीत्या संवर्धन न केल्यास त्सुनामी, भूकंप, अतिवृष्टी, दुष्काळ अशी नैसर्गिक आपत्ती घडू शकते. निसर्ग आपला गुरु आहे. जो आपल्याला शिकवतो, ज्ञान देतो.

निसर्ग म्हणजे काय? तर आपल्या सभोवताली असलेला सूर्य, चंद्र, नदी, झाडे, पशू-पक्षी, समुद्र ही सर्व सृष्टी म्हणजे निसर्ग. निसर्ग आपल्याला खूप काही देतो. जसे झाड आपल्याला सावली, फळे, फुले देते.

किलबिलणारे पक्षी आपल्याला आनंदी करून टाकतात. निसर्गाचे स्त्रोत वेगवेगळे आहेत. जसे नद्या, समुद्र, डोंगर, जमीन, सूर्य या वस्तू आपल्याला दिसतात. परंतु याच निसर्गामध्ये काही अशा अदृश्य वस्तू आहेत, ज्या आपल्याला दिसत नाहीत.

या सर्वांचा मिळून निसर्ग बनलेला असतो. त्याचबरोबर निसर्ग आपल्याला एक माणूस म्हणून जगायला शिकवतो. आपल्या पिढीमध्ये किंवा साधारण पंधरा वर्षांच्या अगोदर वेगवेगळ्या पुस्तकांच्या आणि आई-बाबांच्या गोष्टींमधून आपण निसर्गाबद्दल बऱ्यापैकी सजग होतो.

सध्याची पिढी काही प्रमाणात यापासून दुरावलेली दिसून येते. खऱ्या अर्थाने आपण भाग्यवान आहोत की, आपल्याला निसर्गासारखा मित्र मिळालेला आहे.

निसर्गाकडून कळत नकळतपणे आपण अनेक गोष्टी शिकतो. फुले आपल्याला व इतरांना कसे आनंदित करायचे, हे शिकवतात. नदी शांत कसे राहायचे हे आपल्याला शिकवते. पक्षी आपल्याला संकटावर मात कशी करायची आणि आनंदी कसे राहायचे हे शिकवतात.

हल्लीच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे आपण आपल्या मित्राचा, आपल्या गुरुचा म्हणजेच निसर्गाचा ऱ्हास करत आहोत. आपण सर्वांनी आपल्या सुंदर निसर्गाला जपण्याचा निश्चय करायला हवा. निसर्गाकडून काय शिकायला मिळते, हे शालेय विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजवायला हवे.

सर्वांत अगोदर आदी मानव जन्माला आले. त्यांनी निसर्गाचा पुरेपूर फायदा घेतला. त्यांनी दगडावर दगड घासून आग निर्माण केली. जंगलात मिळणारी फळे खाऊन उदरनिर्वाह केला.

झाडाच्या फांद्या, सुक्या काट्यांपासून हत्यारे बनवली, ज्याने ते शिकार करत. पाण्यातून प्रवासासाठी झाडापासून छोट्या-छोट्या होड्या बनवल्या.

त्या झाडापासून चाके बनवली आणि लाकडाच्या बनवलेल्या गाड्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी उपयोगी ठरु लागल्या. निसर्गाने आपल्याला असंख्य वरदान मुक्तहस्ताने दिले आहेत.

पृथ्वीवर उपलब्ध असलेली संसाधने मर्यादित आहेत. आपण सध्याच्या वेगाने ही संसाधने वापरात राहिलो, तर ते लवकरच संपतील. शहरीकरण आणि विकासामुळे संसाधनांचा अतिवापर होऊ लागला आहे.

उदाहरणार्थ, आपण घरे, रस्ते आणि रेल्वे ट्रॅक बनवण्यासाठी झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल करत आहोत. आम्ही वाहतुकीच्या वाहनांसाठी खनिजे आणि जीवाश्म इंधनांच्या खाणी वापरत आहोत.

आपण शेती आणि इतर कामांसाठी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहोत. आपल्या सोईमुळे निसर्गाचा ऱ्हास झाला आहे. जंगलतोड, ग्लोबल वॉर्मिंग, वन्यजीवांचा नाश, पर्यावरणीय प्रदूषण, इकोसिस्टम असमतोल इत्यादी.

पृथ्वीवरील जैवविविधता आणि जीवनास धोका निर्माण होऊ लागला आहे. निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी आणि पुढील नुकसान टाळण्यासाठी आपण त्वरित कठोर पावले उचलली पाहिजेत.

सर्व स्तरांवर जंगलतोड रोखणे हे सर्वांत महत्त्वाचे काम करावे लागणार आहे. हा विचार शालेय जीवनापासून मुलांमध्ये रुजवणे ही शिक्षण क्षेत्राची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

मोठ्या प्रमाणात पाणी प्रदूषण होत आहे. हेच प्रदूषित पाणी सर्व कारखान्यांतून देखील येत आहे. थेट नद्यांमध्ये हे पाणी मिसळते. या उद्योगांना तत्काळ प्रतिबंधित केले पाहिजे. कारण त्यामुळे पाण्यातील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होते.

ऑटोमोबाईल, एसी आणि ओव्हनचा अतिवापर केल्याने भरपूर क्लोरोफ्लुरोकार्बन्स उत्सर्जित होतात. ज्यामुळे ओझोनचा थर कमी होत आहे. मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण सुद्धा त्यामुळे होत आहे.

यावर नियंत्रणासाठी शक्य असेल तर वैयक्तिक वाहनांचा वापर टाळायला हवा. जिथे जिथे शक्य आहे, तिथे सार्वजनिक वाहनांचा वापर करायला हवा. निसर्गाचे संरक्षण करणे म्हणजे जैवविविधतेचे संरक्षण, जतन आणि पुनर्संचयन करणे.

आपल्या सभोवतालच्या परिसरात झाडे लावून हिरवळ वाढवली पाहिजे. पाणी वाचवणे हा देखील निसर्ग संवर्धनाचा एक मार्ग आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पद्धतीचा अवलंब करून आपण पावसाचे पाणी वाचवू शकतो.

निसर्ग आहे म्हणून आपण आहोत, निसर्ग नसेल तर मानवाचे अस्तित्त्व धोक्यात येईल. निसर्गाने दिलेले वरदान पृथ्वीवरील जीवन कार्यासाठी आवश्यक आहे. मानवजातीच्या विकासासाठी हे आवश्यक आहे.

त्यामुळे आपल्या भावी पिढ्यांसाठी त्याचे संवर्धन करणे आपले कर्तव्य आहे. आपण निसर्गाचा ऱ्हास करणे थांबवले पाहिजे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजे, जेणेकरून पृथ्वीवर सजीवांचे जीवन कायमस्वरूपी सुरक्षित राहील.

(लेखक क्लीफोर्ड इंटरनॅशनल स्कूलचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)