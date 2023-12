सह्याद्रीचा माथा : मानवाचे अस्तित्व अर्थव्यवस्थेपेक्षा महत्त्वाचे !!

By

माणूस निसर्गाला ओरबाडत आहे. वाट्टेल तिथे निसर्गाला छेडत आहे. अधिकांश मानवजात आपणही पृथ्वीवरील प्राण्यांपैकी एक आहोत, हे विसरली आहे. सगळ्या जीवनसृष्टीचा पृथ्वीवर जेवढा हक्क आणि अधिकार आहे, तेवढाच आपला आहे.

ना कमी ना जास्त. मात्र हे विसरुन आम्ही पृथ्वीचे मालक असल्याच्या थाटात सध्या वावरत आहोत. किंबहुना ही मस्ती मानवाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरणार आहे.

उत्तरकाशीतील बोगद्यातील दुर्घटनेतून ४१ जीव वाचल्यानंतर नेमक्या आपल्या विचारांची आणि कृतीची दिशा कशी असायला हवी, हे ठरवण्याची वेळ आता आलेली आहे.... (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar Human survival more important than economy uttarkashi tunnel accident nashik jalgaon)

उत्तरकाशीतील बोगदा दुर्घटनेत शेवटी कामगारांचे जीव वाचले. देशाने सुटकेचा श्वास सोडला. यात दोन महत्त्वाच्या बाबी आहेत.

एक म्हणजे जेव्हा अत्याधुनिक यंत्रे अपयशी ठरली, तेव्हा उंदिर जसा जमीन पोखरतो आणि बिळ करत जातो तसे डोंगर पोखरणारे 'रॅट होल मायनर्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पथकाने, ही अत्यंत जोखमीची कामगिरी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अत्यंत कमी वेळात पार पाडली.

नशीबाने त्याचवेळी एखादा शक्तिशाली भूकंपाचा धक्का बसला नाही. मुख्य म्हणजे या पथकातील माणसांनी या कामासाठी पैसे घेतले नाहीत.

हे आवर्जुन सांगावेसे वाटते कारण, पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात मानवजात व जीवन नष्ट करणारी २ डिग्री सेल्सियसची वाढ झाली आहे. अशावेळी मानवजात वाचवण्याऐवजी युक्रेन आणि गाझा पट्टीच्या लढाया चालू आहेत.

आपल्याकडे बारसू, वाढवण बंदर आणि आता उघडकीस आलेला, जंगलाचा म्हणजे हरितद्रव्याचा नाश घडवणारा गुप्तता बाळगला गेलेला सिंधुदुर्गचा जलविद्युत प्रकल्प, असे मानवजातीची कबर खोदणारे प्रकल्प, विकास व प्रगतीचा मोहक मुखवटा घालून करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

यामुळे प्रकल्प करणारे देखील नाश पावणार आहेत. त्यांना त्याचे भान नाही. मानवजात अस्तित्व गमावून बसत असताना सर्व भेदाभेदांच्या पलिकडे जाणे आवश्यक आहे.

हे नमूद करावे लागते, कारण दोन महिन्यांपूर्वी उत्तरकाशीतील गावांमधे, 'गावातील मुस्लिमांनी देश सोडुन जावे', अशी भित्तीपत्रके लावली गेली होती.

हिमालयात व एकूणच पृथ्वीच्या घडणीत हस्तक्षेप करू नये, येथपर्यंत जाणीव पोहचत नाही. २ डिग्री सेल्सियसची वाढ सन २१०० मधे होईल या भ्रमात जगाला ठेवले आहे.

त्यामुळे सन २०७० मधे शून्य कार्बनचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या अज्ञानाने भरलेल्या वायफळ चर्चा सध्या झडत आहेत. शून्य कार्बन झाले नाही तर मानवजात वाचणार नाही, अशा स्थितीत जग सन २०१७ मधेच गेले आहे.

उत्तरकाशीतील बोगदा, कोकणची बारसू रिफायनरी ज्या मोटारींसाठी करत आहे, त्या आता वापरायच्या नाहीत, ज्यांच्या आयात निर्यातीसाठी वाढवण बंदर करता त्या वस्तु, खनिजे इ. सोडायची आहेत, सिंधुदुर्गचे जल, जंगल हवे आहे, जलविद्युत नाही. या सर्व गोष्टी औद्योगिक जीवनशैलीसाठी केल्या जात आहेत.

परंतु या जीवनशैलीमुळे पृथ्वीवरून जीवनाचे उच्चाटन सुरू झाले आहे. आता वेळ आहे, जीवन वाचवण्याची. ४१ माणसांचे प्राण वाचले म्हणून रास्त आनंद व्यक्त केला जात असताना मानवजात नष्ट होत असल्याच्या वास्तवाबाबत घोर अज्ञान आहे.

स्वयंचलित यंत्रे सोडून पृथ्वीवर मानवाने हाता-पायाने काम करावे आणि आपण केवळ एक सजीव आहोत, त्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी भेद गाडून टाकावे, अस्तित्व हे पैशापेक्षा, आर्थिक लाभापेक्षा म्हणजे अर्थव्यवस्थेपेक्षा महत्त्वाचे आहे.

आर्थिक वा धार्मिक उन्माद नको, हा संदेश या दुर्घटनेच्या निमित्ताने मिळाला आहे. तो आपण कशापद्धतीने घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.