सह्याद्रीचा माथा : लाचखोरीचे मूळ शोधण्याचा छोटासा प्रयत्न...

मध्यंतरी नाशिकमध्ये दोन बड्या अधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहाथ एसीबीनं पकडलं. उत्तर महाराष्ट्रात देखील अशा प्रकारच्या कारवाया झाल्या. एसीबीचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आम्ही जाहीर कौतुक देखील केले.

पण यातून यंत्रणा सुधारण्याची शक्यता मात्र फारशी दिसत नाही. खरंतर थोडं अनावश्यक वाटलं तरी देखील गुजरात आणि महाराष्ट्राची तुलना याठिकाणी करून पाहायला हवी.

कदाचित त्यातून सरकारी भ्रष्टाचार कमी करण्याची वाट मिळू शकेल. कुठंतरी हे सर्कल ब्रेक व्हायला हवं, कदाचित त्यातून उगवणारी पहाट आशादायी ठरेल... (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on attempt to find root of bribery nashik news)

गुजरातमध्ये निवडणूक लढविण्याचा खर्च फार कमी आहे. नगरसेवकाची निवडणूक फार फारतर दहा लाखांत तिकडे लढविली जाते. तर आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी साधारण २५ लाखांचा खर्च गुजरातेत होतो.

या दोन निवडणुकांचा महाराष्ट्रातील खर्च काढला तर नगरसेवकाच्या निवडणुकीसाठी एका उमेदवाराला साधारणपणे एक कोटीचा खर्च येतो. तर आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी ५ कोटींच्या खर्चाची तयारी उमेदवाराला ठेवावी लागते.

४ वर्षे ११ महिने आणि २८ दिवस राजकारणातील साधन सुचितेच्या गप्पा करणारी तथाकथित मतदार मंडळी शेवटच्या दोन दिवसांत ‘आमचं काय ते बोला’, या वाक्यावर येऊन थांबते. अगदी उच्चभ्रू सोसायट्यांमधील लोक उमेदवारांकडे वेगवेगळ्या स्वरूपाची मागणी करतात.

अनेकदा सोसायटीमधील कामांसाठी तगादा लावला जातो वगैरे. तर आमच्या घरात २० मते आहेत, आम्हाला काय देणार? अशी मागणी होते. अगदी टीव्ही सेटपासून ते फ्रीजपर्यंतची मागणी होते, याची अनेक उदाहरणे गल्लोगल्ली आहेत. हे प्रकार घडल्यानंतर उमेदवारांवरील मतदारांचा हक्क एकप्रकारे संपुष्टात येतो.

पैशांची वसुली करण्यासाठी छोट्या-मोठ्या सर्व बदल्यांमध्ये आणि क्रीम पोस्टिंगसाठी राजकारणी मंडळी अव्वाच्या सव्वा पैशांची मागणी करतात. पैसे देणारे अधिकारी, कर्मचारी मोक्याच्या जागी बसतात.

त्यानंतर प्रत्येक सरकारी कामासाठी अगदी नियमांतील कामासाठीही ही मंडळी पैशांची मागणी करतात. सामान्य लोक या प्रकाराला सिस्टिम संबोधतात. किंबहुना पैसे दिल्याशिवाय कामं होत नाहीत, ही आता महाराष्ट्रातील लोकांच्या अंगवळणी पडलेली गोष्ट आहे. बदल्यांचे आणि पोस्टिंगचे रेट कार्डवर उघड उघड चर्चा होते. ही बाब देखील आता नवीन राहिलेली नाही.

प्रचंड प्रमाणात पैशांचे वाटप करून निवडून आलेल्या राजकीय नेत्यांकडून चांगल्या सामाजिक कार्याची, लोकसेवेची अपेक्षा ती कशी ठेवणार? हे उमेदवार सर्वप्रथम गमावलेले पैसे परत मिळविण्यासाठी सक्रिय होतात.

विशिष्ट कालावधीत गुंतवलेली रक्कम परत मिळवायची असते. त्यातून बदली, पोस्टिंगसाठी पैशांची मागणी होते. पैसे खर्चून पोस्टिंग मिळवेली मंडळी पुन्हा लोकांकडून वसुलीसाठी सक्रिय होतात.

त्यामुळे पैसे देऊन विशिष्ट जागी स्थानापन्न झालेल्या अधिकाऱ्यांना दोष द्यायचा, की पैसे देण्यासाठी उद्युक्त करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना आणि यंत्रणेला दोष द्यायचा? की

सरतेशेवटी जनतेला जबाबदार मानायचे? प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने विश्लेषण करू शकतो. जर बदलीसाठी पैसे द्यावेच लागले नाहीत, तर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी देखील लोकांच्या कामांसाठी पैशांची मागणी करणं हळूहळू कमी करू शकतात.

हळूहळू यासाठी म्हटलं, की सगळा बदल एकदम होणे अशक्य असते. अगदी किरकोळ दाखल्यांसाठीही ५० रुपयांपासून पाच हजार रुपयांची सर्रास मागणी केली जाते. हे चक्र थांबावयचं असेल तर ते कोणाच्या हाती आहे, याचा विचार व्हायला हवा.

पोलिस शिपाई, सरकारी कार्यालयातील शिपाई, क्लार्क, पोलिस अधिकारी, तलाठी, तहसीलदार यांच्या बदल्यांसाठी गुजरातमध्ये पैसे खर्च करावे लागत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याकडे कलेक्शन किती आहे, यावर बदल्यांचे रेट ठरतात.

गुजरातेत नेत्यांना निवडणूक लढण्यासाठी फारसे पैसे लागत नाहीत. जे काही पैसे लागतात, ते कार्यकर्ते सांभाळायला आणि प्रसिद्धी साहित्यासाठी वगैरे लागतात. पण मतदारांना वाटपासाठी पैशांची व्यवस्था तिकडे करावी लागत नाही.

त्यामुळे ज्यांना खरोखर राजकारण हे समाजकारणाचे साधन वाटते, असे लोक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा विचार करतात. लोक देखील अशा उमेदवारांना निवडून देतात.

सक्षम लोक निवडून आले तर सरकारी यंत्रणा अधिक भक्कम होऊन लोकाभिमुख बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागते. आपण फक्त चांगले सज्जन लोक राजकारणात आले पाहिजे, हा विषय केवळ गप्पांपुरता मर्यादित ठेवलेला आहे.

सगळी यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरलेली असल्याने जेव्हा भ्रष्टाचाराबद्दल तक्रारी होतात, त्या तक्रारींबद्दलही फारशी गांभीर्याने चौकशी होत नाही. चौकशा मॅनेज केल्या जातात. तक्रारींचं नेमकं काय होतं, हे कधीही समोर येत नाही.

गंभीर तक्रारींवर कार्यवाही व्हायला हवी. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षभरात मॅटने बदल्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारविरुद्ध अनेक ऑर्डर केलेल्या आहेत. म्हणजे जे नियम तुम्ही करताय, तेच तुम्ही मोडायला निघालेले आहेत.

मग दिखावा कशासाठी, असाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे या सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी सामान्य जणांनी पुढाकार घेत काही पावलं उचलली तर मार्ग निघण्याची धूसर शक्यता आहे