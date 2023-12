सह्याद्रीचा माथा : कांदा निर्यातबंदीच्या आडून शेतकऱ्यांना नाडू नका!

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी जाहीर करून शेतकऱ्यांना धक्का दिला आहे. देशांतर्गत बाजारात वाढत चाललेले कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी हे पाऊल उचलले असले, तरी त्यानंतरची प्रतिक्रिया म्हणून चार ते पाच हजारांवर असलेले कांद्याचे दर व्यापाऱ्यांनी सर्रकन दीड ते दोन हजारांवर आणून ठेवले.

मुळात निर्यातबंदीने कांद्याच्या दरात खरेच एवढी घसरण कशी आणि का झाली, याचा वेध मायबाप सरकारने घ्यायला हवा. थोडाफार शिल्लक असलेला उन्हाळ कांदा, पावसाअभावी घटलेले उत्पादन, वादळ आणि गारपिटीने झालेले कांद्याचे नुकसान आणि पुढे येणारे कमी उत्पादन या स्थितीत देशांतर्गत वाढलेली मागणी आपण पूर्ण करू शकत नाही.

त्यात निर्यात कितपत होणार आहे? त्यामुळे निर्यातबंदीच्या आड लपून व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवणे आणि दर पाडणे योग्य नाही. या नंतरच्या कृतीबाबतही सरकारनेच नियंत्रण ठेवायला हवे. जेमतेम उत्पादन खर्च निघू शकणाऱ्या शेतकऱ्याला तोटाच होणार असून, व्यापारी मात्र मालामाल होणार आहेत. शेतकऱ्यांचे दुखणे सरकार का समजून घेत नाही, हाच खरा प्रश्न आहे.

