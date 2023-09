सह्याद्रीचा माथा : खानदेश नागरी समस्यांनी बेजार! जनता रामभरोसे!! जळगाव, धुळे, नंदुरबार ''वाऱ्यावर''

By

खानदेशातील प्रमुख शहरं जळगाव, धुळे आणि नंदुरबारमध्ये नागरी समस्यांनी डोकं वर काढलेलं आहे. या समस्या एवढ्या भीषण बनल्या आहेत, की जनता सध्या रामभरोसे असल्याचं चित्र आहे.

या समस्यांसाठी जबाबदार कोण? समस्या नेमकं कोण सोडवणार? प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या समस्यांची जबाबदारी स्वीकारणार का? हा प्रश्न निश्चितपणानं उभा राहतो. आपल्याकडे जनता प्रचंड सोशीक अन् सहनशील आहे.

परंतु, या असंतोषानं उग्र रुप धारण केल्यास भल्याभल्यांना उघडपणे फिरताही येणार नाही, ही वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी... (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on Khandesh tired of civil problems uttar maharashtra jalgaon)

खानदेश म्हणजेच जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार हे जिल्हे. मुळात हे जिल्हे दुर्लक्षित आहेत. सर्व समकालीन राजकीय शक्तींना खानदेशनं वेळोवेळी साथ दिली.

मात्र खानदेशचा अनुशेष काही केल्या कमी झाला नाही. खानदेशातील तिन्ही जिल्ह्यांत विकासगंगा कधी पोहोचलीच नाही. ग्रामीण भागांतील परिस्थिती अतिशय भीषण आहे.

मात्र, केवळ या तिन्ही जिल्ह्यांच्या ठिकाणांचा विचार केला असता, जळगाव-धुळे-नंदुरबार या शहरांची नागरी समस्यांच्या संदर्भात स्थिती बिकट आहे. प्रमुख शहरांची ही स्थिती असेल तर तालुका आणि गाव पातळीचा विचार न केलेलाच बरा...

जळगाव शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा मुद्दा म्हणजे शहरातील रस्ते. शहरातील रस्त्यांसाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर झाला. मात्र, हा सगळा निधी महापालिकेऐवजी सार्वजनिक बांधकामच्या खात्यात आहे.

निधी कुणाकडे आणि किती हा मुद्दा जनतेच्या दृष्टिनं महत्त्वाचा नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत रस्त्याची दुरावस्था दूर होऊ शकली नाही, हा मूळ मुद्दा आहे. शहरातील रस्त्यांची जबाबदारी महापालिकेची आहे, मात्र सध्या खापर सार्वजनिक बांधकामावर फुटतंय.

जळगाव शहरातील काही रस्त्यांचं डांबरीकरण मंजूर करण्यात आलं, पुढे तेच रस्ते काँक्रिटीकरणात टाकले. त्यामुळे सध्या ही कामं अपूर्णावस्थेत आहेत.

रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे आणि मुबलक अतिक्रमणांमुळे शहरातील वाहतुकीच्या मुद्द्यानं अक्राळविक्राळ रुप धारण केलं आहे. जळगाव शहरात अतिक्रमण प्रचंड वाढली आहेत.

महापालिकेनं अतिरिक्त कर्मचारी भरुनही अतिक्रमणांची स्थिती जैसे थे आहे. ''नो हॉकर झोन''ची अंमलबजावणी शून्य आहे. कुठेही पार्किंगची सोय नसल्यानं रस्त्यांवर वाहनं उभी केली जातात.

या प्रश्नाचे गांभीर्य प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी समजून घ्यायला तयार नाहीत. आकाशवाणी सर्कल चुकीच्या पद्धतीनं बनविलं आहे. वास्तविक तिथे उड्डाणपूलाची गरज होती. ही मलमपट्टी आता कधी दुरुस्त होईल? कदाचित अनेक वर्षे यासाठी वाट पाहावी लागेल.

स्वच्छतेसंदर्भात नागरिकांच्या सतत तक्रारी असतात, पण त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं. वॉटरग्रेसकडे कर्मचारी अपुऱ्या संख्येनं आहेत, अनेक भागांतील कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे शहरातील अनेक परिसरांमध्ये गलिच्छता दिसून येते.

धुळे शहरात रस्त्यांचा प्रश्न अत्यंत किचकट बनला आहे. पाण्यासाठी शहरातील नागरिकांचे हाल सुरु आहेत. गुणवत्ताहीन रस्ते धुळेकरांच्या वाट्याला आले आहेत.

ठेकेदारांनी लेयरचे लेयर गायब करुन टाकलेत. गेल्या आठ महिन्यांत धुळे शहरातील रस्त्यांसाठी २०० ते ३०० कोटींचा निधी मिळाला. तरीही रस्ते जैसे थे आहेत. पाठदुखी आणि मणक्यांचे विकार नागरिकांना जडत आहेत.

या सगळ्याकडे सपशेल डोळेझाक केली जाते. अक्कलपाडाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचं सांगितलं जातं, पण अजूनही हवी तशी गती या प्रकल्पाला नाही. धुळे शहरात पाच दिवसांनी पाणी मिळतं, असा दावा केला जातो, प्रत्यक्षात आठ दिवसांनी पाणी उपलब्ध होतं.

स्वच्छतेचा ७० कोटींचा ठेका देऊनही शहर मात्र अतिशय गलिच्छ बनलेलं आहे. वजन वाढवून कचऱ्याची बिलं काढली जातात. डेंग्यूची साथ सुरु आहे. धुळे शहरातील स्वच्छतेच्या संदर्भात औरंगाबाद हायकोर्टानं यापूर्वी निर्देश दिलेले आहेत.

त्यानंतरही याप्रश्नी गांभीर्य दिसून येत नाही. नागरीक आंदोलन करत रस्त्यावर येत आहेत. फवारणीसाठी आयुक्तांच्या दालनाजवळ नागरिकांना ढिय्या देण्याची वेळ आलेली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

धुळे शहरात भुयारी गटार नाही. दीड लाखांच्या देवपूरला दीडशे कोटींची भुयारी गटार योजना मंजूर झाली. दोन वर्षांची डेडलाईन असलेली ही योजना पाच वर्षे होऊनही अपूर्ण आहे. ठेकेदारानं वाढीव २८ कोटी मागितले, न मिळाल्यानं तो पळून गेला.

त्यामुळे केंद्राची ही महत्त्वाकांक्षी योजना गुंडाळल्यात जमा आहे. एलईडी लाईटची १४ कोटींच्या योजनेचा ठेकेदारही धुळ्यातून पळून गेला. अग्निकांड प्रकरणानंतर धुळ्यात मालमत्ता कर मूल्य निर्धारण होऊ शकलं नाही.

या प्रकरणातील अमरावतीचा ठेकेदारही पळून गेला. त्यामुळे एकूणच धुळ्यातील जनताही सध्या रामभरोसे आहे. या सगळ्याचा जाब कोणाला विचारायचा? शासनाच्या योजना राबवण्याची आणि पूर्ण करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? हे प्रश्न सध्या अधांतरी आहेत.

नंदुरबार शहरात अतिक्रमणं आणि त्यामुळे निर्माण झालेला वाहतूक प्रश्न सर्वांत गंभीर आहे. अनेक दुकानं हळुहळू रस्ता काबीज करत आहेत. तर बरेच ओटे आकार विस्तारत असल्यानं शहरात वाहतुकीचा कळीचा मुद्दा ठरतोय.

अस्वच्छतेमुळे डेंग्यू डोके वर काढत असल्यानं स्वच्छतेकडे पुरेसं लक्ष देण्याची गरज आहे. नागरी समस्यांच्या या प्रश्नांनी सध्या खानदेशला चांगलेच पछाडलेलं दिसून येतं. ही स्थिती लवकर सुधारावी, ही अपेक्षा आत्ता नाही तर केव्हा करावी, असा प्रश्न निश्चितपणानं पडल्याशिवाय राहत नाही.