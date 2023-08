सह्याद्रीचा माथा : मोबाईलची नको, मुलांना वाचनाची सवय लावा !

एकेकाळी टीव्हीला ''इडियट बॉक्स'' असे गंमतीने म्हटले जाई. पण त्याचा ''बाप'' वाटावा असा मोबाईल आला, अन् सारे जग आपल्या मुठीत आल्याचा कोण आनंद संशोधनकर्त्यांना झाला.

तो स्वाभाविक होता, पण जेव्हा हाच मोबाईल तुमची पिढीही बरबाद करू शकतो, याची जाणीव होऊ लागली तशी जगभर चिंता वाढत चालली आहे.

बालकांपासून ते तरूणपिढी आणि अगदी ज्येष्ठ नागरिक देखील त्यात इतकी गुरफटून गेले आहेत, की त्यात चांगले आणि वाईट काय हे पाहायला देखील कुणालाच वेळ नाही. शालेय आणि महाविद्यालयीन मुलांना वाचनाची सवयच राहिली नाही.

त्यामुळे संघर्ष, संयम आणि कुणी नको म्हटले की ते स्वीकारण्याची, पचवण्याची ताकद या पिढीत निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे राग, चिडचिड आणि बेदरकारपणे वागणेही ओघाने आले.

''जे'' ज्या वयात नको, ''ते'' त्या वयात मिळत असल्याने साहजिकच लैंगिक भावनांनाही आवर न घालता येणे, ही मोठी समस्या म्हणून समोर येत आहे. त्यातून मग कधी गुन्हेगारीकडे तर कधी लैंगिक अत्याचारापर्यंत या पिढीची मजल जात आहे.

गोंडगाव (ता. भडगाव) सारख्या घटना सर्वत्र नित्याच्या होऊ पाहत आहेत. या साऱ्यांवर उपाय म्हणून मुलांना वाचनाची आवड निर्माण करा, त्यांना वाचनात गुंतवून कसे ठेवता येईल, हे पाहा. अन्यथा येणारा काळ खूप अवघड असेल.

'सकाळ' माध्यम समूहानेही देखील पौंगडावस्थेतील मुला-मुलींची गरज ओळखून एनआयई हे वर्तमानपत्राच्या आकारातील साप्ताहिक फक्त मुलांसाठीचे सुरु करुन खारीचा वाटा उचलला आहे.

वैज्ञानिक क्रांतीने जग आज इतके जवळ आले आहे, की अमेरिकेत असलेल्या मुलांबरोबर त्याचे पालक दररोज घरातून व्हीडीओ कॉलने संपर्कात आहेत. यामुळे तो किंवा ती सातासमुद्रापार आहे, हेही क्षणभर विसरायला होते, ही सुखद बाब आहे.

ही क्रांती झाली तशी सर्वच क्षेत्रात वेगवेगळ्या भरारी घेत विज्ञानाने मानवाला अनेक अनमोल देणग्या दिल्या. मोबाईल हा त्यातील एक. मोबाईलमुळे संपूर्ण जगच हातात आले आहे. कोणतीही माहिती तुम्ही सहज शोधू शकता.

संदर्भ मिळू शकतात. यातून फायदे जितके आहेत, त्याचबरोबर तोटेही आहेत. दुर्दैवाने फायद्याच्या बाबींकडे कमी आणि तोट्याच्या बाबीकडे अधिक लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. मोबाईल शालेय मुलांच्या हाती गेल्यामुळे, तसेच अतिवापरामुळे नको त्या गोष्टींची माहिती नको त्या वयात मुलांना होऊ लागली आहे.

कारण तिथे कुणाचेही नियंत्रण नाही किंवा हे चुकीचे आहे हे सांगणारेही कुणी नाही. नेमकी गल्लत इथेच झाली. धावपळीच्या युगात पालकांना मुलांकडे पाहिजे तेवढे लक्ष द्यायला वेळ नाही, त्यातून मोबाईलचा मुलांकडून चुकीच्या पद्धतीने वापर होऊ लागला, मुलांचे वाचन कमी झाले.

नकारात्मक भावना वाढीस लागू लागली. आभासी आणि वास्तवातील जग यात फरक करण्याची त्यांची कुवतच विकसित होऊ शकली नाही, त्यामुळे त्याची शारीरिक वाढ तर होऊ लागली पण तो सुजाण नागरिक निर्माण होण्याच्या दिशेनेही जाऊ शकत नाही, ही आजची स्थिती आहे हे नाकारण्याचे धारिष्ट्य कुणीही करु शकणार नाही.

आजच्या पिढीच्या या अवस्थेला पालक सर्वाधिक जबाबदार आहेत. मुलांना मोबाईलची खरंच गरज आहे का? हातात मोबाईल देण्याचे वय नेमके किती असावे? याचा विचार न करता अगदी आठवी-नववीत मुलांच्या हाती सेलफोन दिला जातो.

आपण मुलांच्या हातात मोबाईलरुपी अणुबॉम्ब देत आहोत? याची जाणीव पालकांना का होत नाही हा खरा प्रश्न आहे. कदाचित पालकांनाच मोबाईल कसा हाताळावा, हे माहित नसल्याने मुलांवरील त्यांचे नियंत्रण सुटत चालले आहे. अगदी अलीकडच्या काळातील काही उदाहरणे पाहिली तर आपल्या मागे काय घडतंय, याची पालकांना कल्पना यावी.

मोबाईलवरुन व्यक्त केलेले प्रेम स्वीकारले नाही, म्हणून थेट तरूणीचे अपहरण करून तिचा खून करण्यापर्यंत गेलेली मजल, मोबाईलवरील गेम हेच खरे आहेत हे मानून त्याप्रमाणे आत्महत्येसारखेच टोकाचे उचललेले पाऊल, मोबाईलवर पाहिलेले अश्लील व्हीडीओ आणि त्यातून नको त्या वयात वाढलेली लैंगिक भावना शमविण्यासाठी अल्पवयीन मुलींशी चाळे आणि प्रसंगी बोभाटा होऊ नये म्हणून केलेला खून, हे सारे कशाचे द्योतक आहे?

हे पालक कधी समजून किंवा जाणून घेणार आहेत का? की पालकच मोबाईलच्या इतके आहारी गेलेत की, त्यांना मुलांवरील या परिणामांची थोडीशीही कल्पना नाही?

मोबाईलवरील अशा बिभत्स आणि घाणेरड्या व्हीडीओंमुळे मुलांची लैंगिक भावना वाढीस लागून ते आपणही असे अनुभवावे, या विकृत मानसिकतेपर्यंत जातात.

हा तरुणांमध्ये निर्माण झालेला फोबिया अनेक पिढ्या बरबाद करणारा ठरणार आहे, इथपर्यंतच्या विश्लेषणापर्यंत मनोचिकित्सक पोहोचले आहेत. हे समाजासाठी आणि वैयक्तिक एखाद्या कुटुंबासाठी घातक ठरू शकते. ही धोक्याची घंटा आपण वेळीच ओळखण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

आज दुसऱ्याच्या घरात घडलेली घटना कदाचित आपल्याही घरात घडू शकते, हे जाणून पालकांनी वेळीच सजग व्हायला हवे आणि मुलांना त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांच्यासाठी वेळ देत त्यांच्यात वाचनाची गोडी लावणे ही आता काळाची गरज आहे. हीच उद्याच्या चांगल्या, सुसंस्कृत पिढीसाठी पायभरणी असेल.

मोबाईलच्या अतिवापराचे काही निष्कर्ष

एखादी गोष्ट मनासारखी झाली नाही की मुलं प्रचंड चिडचिड करतात, लहानग्यांना तर जेवतानाही मोबाईल हातात द्यावा लागतो, यामुळे मुलांमध्ये एकटेपणा वाढला आहे. अस्वस्थता, भीती, डिप्रेशन वाढले आहे.

मोबाईलच्या अतिवापरामुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या धोक्यांबाबत मुंबईत एक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात सहभागी डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, जे लोक दररोज ३० मिनिटांपेक्षा जास्त काळ मोबाईल फोन वापरतात, त्यांना उच्च रक्तदाबाचा धोका जास्त असतो.

मोबाईल मधून निघणारी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी हे उच्च रक्तदाबाचे सर्वांत मोठे कारण असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

मोबाईल रेडिएशनचे परिणाम इतके गंभीर आहेत, की लोकांमध्ये कर्करोगासारखे आजार वाढत आहेत, याशिवाय गर्भधारणेचे प्रमाण कमी होत आहे. डब्ल्यूएचओच्या अहवालानुसार, मोबाईलचा जास्त वापर केल्याने मेंदूचे स्नायू कमकुवत होतात.

‘सकाळ’ने उचलेले एक पाऊल...

बालवयातच मुलांना वाचनाची गोडी वाढीस लागावी, यासाठी 'सकाळ'ने पुढाकार घेतला आहे. वाचन हे बहुविध प्रकारचे असू शकते. ते गोष्टी, कथा, कविता, क्रीडा, प्रेरणादायी कथा, प्रेरणादायी जीवन असू शकते.

या साऱ्यांबाबत आपण मुलांना सतत खाद्य पुरविले पाहिजे. सकस पिढी घडण्यासाठी हे प्रत्येकाने करणे गरजेचे आहे. पालकांनीही मुलांशी सतत बोलत राहून त्यांना काया वाचायला आवडते, कुठल्या विषयांत त्यांना रस आहे.

काय वाचले पाहिजे? हे सांगितले पाहिजे. समाजाची ही गरज ओळखून ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने खास मुलांसाठी (पहिली ते नववी वयोगट) सकाळ -एनआयई हे साप्ताहिक सुरु केले आहे. त्यात संस्कार, गोष्टी, प्रेरणादायी कथा इथपासून ते क्रीडा, चित्रपट अशा साऱ्या बाबींचा समावेश आहे.

प्रत्येक पालकाने आठवड्यातून एकदा येणारा हा अंक अवश्य घ्यावा आणि आपल्या मुलांबरोबर बसून त्यांना तो वाचून दाखवावा. मुलांना वाचनासाठी प्रेरीत करावे. जेणेकरून मोबाईलच्या जमान्यात विस्मृतीत जाऊ पाहणारी वाचन संस्कृती वाढीस लागले आणि एक सुजाण पिढी घडविण्यात आपण यशस्वी होऊ....