सह्याद्रीचा माथा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दौरा लाभदायी ठरो!

सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे, ते प्रभू श्रीरामाच्या अयोध्येतील मंदिराच्या उदघाटनाकडे. सत्ताधारी भाजपने जागतिक उत्सव म्हणून साजरा करण्याचे निश्‍चित केल्याचे एकंदरीत नियोजनावरून दिसून येते.

जवळपास ५६० वर्षानंतर अयोध्येत रामाचे मंदिर उभे राहतं असताना अयोध्येत तेवढ्याच सुविधा निर्माण केल्या जात आहे. नुकतेच रेल्वेस्टेशन, एअरपोर्ट व अयोध्येकडे जाणारे सर्व भव्य-दिव्य रस्त्यांची भेट मिळाली आहे.

आता विशेष ८५ हजार कोटींचा निधी अयोध्येच्या विकासासाठी दिला जाणार आहे. त्यामुळे येथे एक गोष्ट प्रकर्षाने सांगणे आवश्यक वाटते. नाशिक ही देखील रामाची भूमी आहे. चौदा वर्षाच्या वनवासात प्रभू श्रीरामाचे वास्तव्य नाशिकचे महत्त्व अधोरेखित करते.

सिंहस्थ कुंभमेळा हीही नाशिकची जनमान्य ओळख असल्याने धार्मिक नाशिककडेही तेवढेच लक्ष देण्याची देखील आवश्यकता आहे. अयोध्येतील कार्यक्रमापूर्वी नाशिकमध्ये युवा संमेलनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिकमध्ये येत आहे.

अयोध्येला जेवढे महत्त्व तेवढेच नाशिकला देखील आहे. त्यामुळे जागतिक कीर्ती मिळविणाऱ्या पंतप्रधान मोदींचा दौरा, सिंहस्थ कुंभमेळा या निमित्ताने नाशिकच्या विकासाला चालना मिळावी एवढीच अपेक्षा.