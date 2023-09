सह्याद्रीचा माथा : नाशिकचे प्रस्तावित प्रकल्प अन् भोळी जनता...

By

नाशिकच्या अपुऱ्या प्रकल्पांचा जाब कोणाला विचारायचा, असा प्रश्न सध्या नाशिककरांना पडलाय. गेल्या काळात अनेक प्रकल्पांची घोषणा झाली. माध्यमांमधून या घोषणा हिरीरीनं मांडण्यात आल्या.

नाशिक आता महाराष्ट्राचं ''ग्रोथ इंजिन'' बनत असल्याचं गुलाबी चित्र निर्माण झालं. मात्र विकासाची गाडी काही केल्या पुढे जाईना. त्यामुळे मनानं भोळे असलेले नाशिककर अस्वस्थ आहेत.

या सगळ्या घोषणा हवेत विरल्या असं मानायचं का? हे विषय तडीस न जाण्याची जबाबदारी कोणी स्वीकारायची? लोकप्रतिनिधी की प्रशासन? या प्रलंबित विषयांना कोण जबाबदार आहे? जनता या सगळ्याकडे बारकाईनं लक्ष ठेऊन आहे, हा विचार कुणालाच अस्वस्थ करत नाही का? असे प्रश्न या निमित्तानं निश्चितपणानं उपस्थित होतात...

नाशिकचा सगळा विकासाचा अनुशेष ५-७ वर्षांत भरुन निघेल, असं चित्र मध्यंतरीच्या काळात निर्माण झालं होतं.

एक दोन नव्हे तर तब्बल १६ मोठे प्रकल्प नाशिकच्या भूमीत अवतरतील, अशी आशा भोळ्या जनतेला लागलेली असताना त्यातील एक प्रकल्प आकारास येऊ नये, ही शोकांतिका आहे.

यातील २-३ मोठे प्रकल्प हे तर २०१४ च्या पूर्वीचे आहेत. अन्य महत्त्वाचे प्रकल्प गेल्या ३-४ वर्षातले आहेत.

पैकी सगळेच प्रकल्प थंडबस्त्यात गेल्यानं नाशिकला झेप घेण्यासाठी अजून बराच काळ वाट पाहावी लागेल, अशी स्थिती दिसून येते. या सगळ्या अपूर्णावस्थेमागे ''इच्छाशक्तीचा अभाव'' हे प्रमुख कारण समोर येतं.

देशातली पहिली निओ मेट्रो नाशिकमध्ये धावणार ही बातमी थडकल्यावर नाशिककरांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून ७०७ कोटी, महापालिका-सिडको आणि राज्य सरकारचे २५५ कोटी तर १ हजार १६१ कोटींचं कर्ज असा २ हजार ९२ कोटींचा हा प्रकल्प होता.

निओ मेट्रोचे गणित काही केल्या पुढं सरकलेलं नाही. प्रकल्पाची ही किंमत २०२० या वर्षातली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचं काम पुढे गेल्यास याची किंमत निश्चितपणानं वाढत जाणार आहे.

नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाला २०१२ ला मंजुरी मिळाली आहे. काही केल्या नाशिक-पुण्यातील अंतर कमी अन् सुखकर झालेलं नाही. २०१२ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत १ हजार ८९९ कोटी एवढी होती.

२०१७ पर्यंत या प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी महारेल कंपनीची स्थापना झाली. त्यानंतरही ३ वर्षे या प्रकरणात काहीही प्रगती शून्य होती. नव्यानं हा प्रकल्प अर्थसंकल्पात घेऊन त्यास मान्यता देण्यात आली.

सध्या या प्रकल्पाची किंमत १६ हजार ३९ कोटी एवढी झाली आहे. शासनानं या प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतुदीची घोषणा केली, मात्र अजूनही या प्रकल्पाला हवीतशी गती मिळालेली नाही.

आयटी पार्कसाठी १०० कोटीच्या निधीची घोषणा करण्यात आली. प्रत्यक्षात याप्रश्नी एकही पाऊल पुढं पडलं नाही. आडगाव लगत महापालिकेनं पार्क प्रस्ताविक केला होता. जमीनी भाडेतत्त्वावर घेऊन महापालिका इथं पायाभूत सुविधा पुरविणार होते.

जनतेला वाटेल, की हा पहिलाच आयटी पार्क आहे. मात्र, यापूर्वी अंबडमध्ये एका आयटी पार्कसाठी जागा निश्चित केली होती. पण तिथं एकही कंपनी आली नाही. आता दुसरा आयटी पार्क देखील अनास्थेमुळे बाळसं धरु शकला नाही, ही वस्तुस्थिती डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.

२०१४ पूर्वी इलेक्ट्रिक टेस्टिंग लॅबची घोषणा झाली होती. विशेष म्हणजे या लॅबसाठी उदघाटन समारंभही पार पडला होता. आपल्याकडील इलेक्ट्रिक उत्पादनांना टेस्टिंगसाठी भोपाळला न्यावं लागतं. शीलापूरला ही लॅब उभारणं प्रस्तावित होतं.

यामुळे वेळ, पैसा आणि इंधन या सगळ्याची बचत होणार होती. पण ही लॅब प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. फूड प्रोसेसिंग पार्कची घोषणा वाजतगाजत करण्यात आली. या संदर्भात कणभरही हालचाल झाली नाही.

नाशिक लगत डिफेन्स हबची घोषणा झाली होती. या प्रकल्पासाठी डिफेन्स कॉन्क्लेव्ह घेऊन धुमधडाक्यात शुभारंभ करण्यात आला. मात्र, सध्या हा प्रकल्प कुठल्याही नकाशावर नाही.

नाशिकला लॉजिस्टिक पार्कसाठी १ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली होती. मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नाशिकला आकाराला येणार म्हटल्यावर शेतकरी वर्गात आशा पल्लवीत झाल्या होत्या.

सुरत -चेन्नई आणि समृद्धी महामार्गाच्या अनुषंगानं ही घोषणा होती. गुजरातसह अन्य राज्यांत आणि दक्षिणेतील राज्यांमध्ये कृषीमाल पोहोचण्यासाठी हा लॉजिस्टिक पार्क अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

या प्रकल्पाची चर्चा चुकूनही सध्या कुणी करत नाही. विशेष म्हणजे नाशिकहून मुंबईला जाताना आसनगाव - भिवंडी दरम्यान अनेक खाजगी लॉजिस्टिक पार्क दिसून येतात.

हे लॉजिस्टिक पार्क मुंबई-नाशिक महामार्गावर अनेकदा वाहतुकीच्या विलंबाला कारणीभूत ठरतात. जर खाजगी लॉजिस्टिक पार्क वेगानं आकारास येऊ शकतात, तर सरकार कामांमध्ये मागे का आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

नमामी गोदा प्रकल्पाची घोषणा नाशिक प्रेमींना हुरळून टाकणारी होती. १८०० कोटींची तरतूद या प्रकल्पासाठी केल्याचं सांगण्यात आलं.

प्रत्यक्षात काहीही न घडल्यानं जेव्हा या प्रकल्पाचा आराखडा तयार होईल, तोवर या प्रकल्पानं तीन हजार कोटींचा टप्पा ओलांडलेला असेल. महत्त्वाकांक्षी अशा ड्रायपोर्टसाठी २५० कोटींची घोषणा केली होती.

प्रत्यक्षात या प्रकरणी हालचाली मंदगतीनं आहेत. ५६ किलोमीटरच्या बाह्य रिंगरोडसाठी ३०० ते ३५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या संदर्भात केवळ चर्चा झडताना दिसतात. कुण्या ऐकेकाळी सिन्नर फाट्याजवळ ट्रान्सपोर्ट हब प्रस्तावित होता, त्याचाही गाशा गुंडाळला गेला आहे.

नाशिक विमानतळाची देशातील प्रमुख शहरांशी नियमित स्वरुपातील कनेक्टिविटी अजून निर्माण झालेली नाही. यासाठी ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. नाशिक शहरात एमआयडीसीला जागा विस्तारीकरण करायचं आहे, त्यात कुणी अद्याप लक्ष घातलेलं नाही.

पंचवटी आणि जुने नाशिकमध्ये ५००-५०० बेडची रुग्णालये प्रस्तावित आहेत. मात्र हे काम एक इंचही पुढे गेलेलं नाही. यातील काही प्रकल्प थोडफार जरी पुढे गेले असते तर नाशिकच्या विकासाला बूस्टर निश्चितपणे मिळाला असता.

जुनेच काही मार्गी लागले नाही तर नवीन प्रकल्पांचा विचार तरी कसा करायचा, असा प्रश्न नाशिककरांसमोर निर्माण झालेला आहे.