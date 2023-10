सह्याद्रीचा माथा : शिक्षकांना शिकवू द्या, माहितीच्या जंजाळात का टाकता?

राज्यातील शिक्षक वर्ग शासनाला सहज उपलब्ध होणारा आहे. शासकीय योजना असो, की जनगणना. निरक्षरांची गणना असो किंवा जनजागृतीची योजना एक आदेश काढून सरसकट शिक्षकांना या कामांना जुंपलं जातं.

''मुकी बिचारी कुणीही हाका'' अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. देशाची नवी पिढी घडविण्याचं महान काम ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्या शिक्षकांवर अशी कामं सोपवून सरकार मूळ मुद्द्यापासून स्वतःच दूर जात आहे.

गेल्या तीन दशकांपासून यात वाढ होऊन शिक्षक या कामांच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे. त्यात आता निरक्षरांची गणना आणि मुलांचं वजन आणि रक्तगट नोंदविण्याचं काम शिक्षकांवर सोपविण्यात आलं आहे.

हे सर्व करत असताना अध्यापनाकडे होणारं दुर्लक्ष आणि परिणाम याची मोजदाद सरकार करणार का? हा प्रश्न आहे.

शिक्षकांना या माहितीच्या जंजाळात अडकवू नका. त्यांना त्यांचं मूळ काम करू द्या. यातच शिक्षणाचंही हित आहे.

राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शिक्षक संघटना याबाबत वेळोवेळी आवाज उठवित असतात, पण शासन तेवढ्यापुरतं आश्वासन देत वेळ मारून नेते आणि मूळ प्रश्न तसाच राहतो.

शिक्षकांचं अध्यापनाकडे होणारं दुर्लक्ष आणि त्याचे परिणाम याचा विचार करायला कुणालाच वेळ नाही. मुळात शिक्षकांची नियुक्ती कशासाठी आहे याचाच सरकारला विसर पडतो की काय? अशी सध्याची स्थिती झाली आहे.

एक ना अनेक अशा अशैक्षणिक कामांची जंत्री शिक्षकांमागे लावून सरकार प्राथमिक शिक्षणाच्या मूळ ढाच्यालाच छेद देत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. शाळा, विद्यार्थ्यांची इत्यंभूत माहिती शासनाकडे असावी, यासाठी राज्य सरकारनं सरल प्रणालीचा अवलंब केला.

तेथे प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांची वर्गनिहाय माहिती भरावी लागते. ही माहिती राज्य शासनाकडे असते. वेळोवेळी ती कधीही अपडेट स्वरूपात मागविली जाते. याचबरोबर केंद्र शासनाने यू-डायस पोर्टल असून तेथे विद्यार्थ्यांची माहिती स्वतंत्रपणे मागविली जाते.

तेथेही माहिती शिक्षकांनाच भरावी लागते. या साऱ्या खटाटोपात शिक्षकाला अध्यापन सोडून पूर्तता करत बसावे लागते. शासन कधीही माहिती मागवित असल्याने शिक्षकांना वेळकाळ न पाहता त्यांची अंमलबजावणी करावी लागते.

यू-डायस प्रणालीमध्ये एका विद्यार्थ्यांची किमान ५६ प्रकारची माहिती भरावी लागते. ही सर्व माहिती ऑनलाईन स्वरूपात असल्याने शिक्षकांना त्यासाठी परदमोड करावी लागते हे विशेष.

संगणकीय स्वरूपातील ही माहिती अपडेट करणे आणि नवी माहिती भरणे यासाठी शासन केवळ आदेश काढते. त्यासाठी लागणारी सुविधा मात्र पुरवत नाही. संगणकावर ही माहिती भरण्यासाठी शिक्षक स्वतःच एखादे संगणक केंद्र शोधतो आणि तेथे ही माहिती भरून घेतो.

मुळात या कामासाठी शासनाने स्वतः यंत्रणा विकसित करण्याची गरज आहे. आज प्रत्येक जिल्हा परिषदांमध्ये संगणकांची सुविधा आहे, निदान शिक्षण विभागात तरी आहेच.

प्रत्येक केंद्रनिहाय ही माहिती गोळा करून ती जिल्ह्याच्या ठिकाणी एकत्रित भरण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेतच एक संगणक विभाग सुरू करून तेथे संगणक आॅपरेटर भरून व्यवस्था केल्यास शिक्षकांचा मोठा ताण कमी होईल.

यातून किमान चार ते पाच जणांना रोजगारही मिळेल आणि शासनाचा डेटाही सुरक्षित राहील. प्रत्येक वेळी शिक्षकांना ऑर्डर सोडण्यापेक्षा ही व्यवस्था केल्यास निश्चितच फायदा होईल.

रक्तगटासाठी वीस रुपये

उत्तर महाराष्ट्रात सध्या ही माहिती भरण्यासाठी शिक्षकांची धावपळ सुरू आहे. डिसेंबरअखेर मुदत असली, तरी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या रक्तगटाची माहिती शाळेकडे असेलच, अशी स्थिती नाही.

शिवाय ग्रामीण भागात पालकांना सांगूनही ते ही माहिती आणून देत नाहीत, याचा प्रत्यय शिक्षकांना आधार क्रमांक अपडेट करताना आलेला आहे. ही स्थिती रक्तगटाची होऊ नये, म्हणून शिक्षक आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत.

यासाठी खासगी लॅबकडे धाव घेत प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी किमान वीस रुपये शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागत आहेत. ही एक प्रकारे शोकांतिका म्हणावी लागेल. यू-डायसवरील पोर्टलवर रक्तगटाची माहिती भरताना दोन पर्याय आहेत.

एक रक्तगटाची माहिती आणि दुसरा शोध घेतला जात आहे. दुसरा पर्याय ठेवला, तरी ती माहिती अपूर्णता दर्शविते. या त्रासातून वाचण्यासाठी शिक्षक नाइलाजानं खासगी लॅबकडून तपासणी करून घेत आहेत.

खरंतर जिल्हा परिषदेकडे शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन्ही विभाग आहेत. रक्तगटासाठी आरोग्य विभागाला आदेश देत शाळास्तरावर शिबिरे भरून ही तपासणी करवून घेणे योग्य ठरेल.

काही शिक्षक संघटनांनी तसे पर्यायही सुचविले आहेत, पण त्याकडे लक्ष द्यायला प्रशासनाला वेळ नाही, यात घुसमट होते ती शिक्षकांचीच.

रत्कगटाची माहिती ही केंद्र शासनानं मागविली आहे. पोषण आहार ज्या शाळांना पुरविला जातो, तेथील सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती रक्तगटासह या पोर्टलवर देणे बंधनकारक आहे.

राज्याच विचार केला तरी प्राथमिक आणि माध्यमिक मिळून एकूण विद्यार्थी संख्या ही जवळपास ५१ लाख २३ हजार ९५५ आहे. यात जिल्हा परिषदांच्या शाळेतील विद्यार्थी संख्या साहजिक सर्वाधिक ४२ लाख ४४ हजार २४४ एवढी आहे.

त्यात महापालिकांच्या शाळांतील विद्यार्थी संख्या ७ लाख २ हजार १६९ तर नगरपालिकांच्या शाळांतील विद्यार्थी संख्या १ लाख ७७ हजार ९५५ एवढी आहे. एवढ्या विद्यार्थ्यांचे रक्तगट तपासणीची प्रति विद्यार्थ्यास 20 रूपयाप्रमाणे होणारी रक्कम 100 कोटींच्या घरात जाते.

एवढी रक्कम शिक्षकांनी खर्च करावी का? असा प्रश्न आहे. रक्कमेबरोबरच शिक्षकांचा वाया जाणारा वेळ आणि विद्यार्थ्यांचे होणारं नुकसान हे त्यापेक्षा जास्त आहे, हे शासनानं लक्षात घ्यावं.

शिक्षकांवरील आधीच अशैक्षणिक कामे कमी नाहीत, त्यात हा अधिभार आणि खर्च लादणे कल्याणकारी राज्याचे लक्षण खचितच नव्हे.