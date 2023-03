सह्याद्रीचा माथा : ''भाजपा को साप सूंघ गया क्या....''

By

भाजपाची नाशिकमधील स्थिती दोलायमान झालेली दिसून येते. महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नेमकी भूमिका काय असली पाहिजे, हे ठरवण्यासाठी भाजपाची कोंडी होत असावी. राज्य सरकारमध्ये भाजपा आणि शिंदे गट अर्थात शिवसेना आहे.

पालकमंत्रीपद शिवसेनेकडे आहे. अशा परिस्थितीत नाशिकच्या विकासासाठी कोणती भूमिका घ्यावी, हे वेळीच बहुदा भाजपाला उमगत नसावे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महिंद्रचा इलेक्ट्रिकलचा नाशिकमध्ये प्रस्ताविक असलेला दहा हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प पुण्याला हलवित असल्याची घोषणा केली.

त्यानंतर आपलेच दात आपलेच ओठ अशी भाजपाची स्थिती झाली. आधीच पालकमंत्रीपद हिरावून नेल्याच्या मनःस्थितीमुळे भाजपाची पुढची वाटचाल नेमकी कशी राहील, याचे आडाखे आता बांधले जात आहेत.... (saptarang latest marathi article sahyadricha matha for nashik by dr rahul ranalkar on bjp maharashtra politics nashik news)

नाशिक भाजपा सध्या कमालीच्या बॅकफूट दिसून येत आहे. एक मोठे हिंदी भाषिक नेते एका खाजगी चर्चेत म्हणाले, ''नासिक भाजपा को साप सूंघ गया है क्या...'' त्यांची ही एका वाक्यातील टिप्पणी सध्याच्या परिस्थितीला अचूक लागू पडते.

महिंद्र इलेक्ट्रिकलचा दहा हजार कोटी रुपयांचा नाशिकला घोषित झालेला प्रकल्प अचानक पुण्याला पळविला जातो. ही बाब तशी कळेनाशी आणि सध्याच्या नेत्यांबद्दल संभ्रम निर्माण करणारी आहे. गेल्या अनेक वर्षांत नाशिकमध्ये मोठा प्रकल्प आलेला नाही.

स्थानिक युवकांना नोकरीसाठी वणवण भटकावं लागत आहे. त्यात ज्या प्रकल्पावर आशा लागून होत्या, असा प्रकल्प पुण्याकडे हलविला जातो. बरं या सगळ्या विषयावर भाजपाकडून काहीही कारवाई होत नाही, की विरोधाचा एक शब्द देखील येत नाही.

त्यामुळे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनाच नाशिक बद्दलची कळकळ आहे की काय? असं चित्र निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. शहरातील तिघा भाजपाच्या आमदारांनी या विषयावर कोणतीही भूमिका घेतली नाही.

विशेष म्हणजे पालकमंत्री दादा भुसे यांनीही या प्रकरणात प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना देखील विरोधकांच्या टिकेला सामोरे जावे लागू शकते.

गेल्या अनेक वर्षांचा विकासाचा बॅकलॉग भरुन निघण्याची नाशिककर आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. घोषणा अनेक प्रकल्पांची झाली. पण प्रत्यक्षात हे प्रकल्प साकारण्यासाठीची गती अतिशय संथ आहे.

विमानसेवा पूर्ण क्षमतेने सुरु होण्याची प्रतीक्षा सगळ्यांना आहे. आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्कच्या केवळ गप्पा ठरु नयेत, अशी आशा नाशिककर बाळगून आहेत. नाशिक-पुणे रेल्वेच्या कामाला गती नाही.

मेट्रोचं घोडं अधांतरी लटकलेल्या स्थितीत आहे. रामतीर्थाचा विकास तर अद्याप केवळ दिवास्वप्न आहे. खरंतर नाशिकसाठी यापुढे विकासाचं राजकारण व्हायला हवं. लोकांनाही विकासाचं राजकारण पसंत पडतं.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी आणि वातावरण कलुषित करणाऱ्या वक्तव्यांना लोक कंटाळले आहेत. नाशिकचे आम्हीच नेते आहोत, असे म्हणणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींना नाशिकमधून दहा हजार कोटींचा प्रकल्प बाहेर जाणं, ही मोठी चपराक आहे.

रोजगार मेळाव्यांचा घाट सध्या घातला जात आहे. त्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार काही प्रमाणात उपलब्ध होत देखील असेल. पण ज्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हजारो हातांना थेट काम मिळू शकेल, असे मोठे प्रकल्प डोळ्यादेखत पळविले जात आहेत.

त्यामुळे राजकारणाच्या मैदानात हा मुद्दा पुढच्या काळात तीव्र होण्याची शक्यता आहे. भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी काहीही प्रतिक्रिया न देणं जसं काही घडलेलंच नाही, हे सर्वथा चूक मानायला हवं.

भांडणं, मारामाऱ्या या होत राहतील, पण नाशिकच्या हितासाठी खरंच कोण लक्ष घालतंय, हे जनता लक्षात ठेवते. विशेष म्हणजे वेदांता फॉक्सचा प्रोजेक्ट गुजरातला हलविण्यात आल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला होता.

आता नाशिकच्या संदर्भात विकास प्रकल्पांवरुन प्रादेशिक वाद घडू पाहतोय. यापूर्वीही नाशिकचे मोठे प्रकल्प नाशिकबाहेर गेलेले आहेत. त्याचीच पुनरावृत्ती अजूनही सुरु आहे, हेच महिंद्रच्या घटनेतून दिसून येते.

विकासाच्या वाटेवर आगेकूच करत असताना त्यात सातत्य राखण्यात लोकप्रतिनिधींना अपयश येत असेल, तर मग त्याची नेमकी जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न देखील उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.