दृष्टिकोन : जलप्रदूषण न रोखल्यास जीवनावर संकट

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

मनुष्याचे जे काही अस्तित्व आज आहे, ते निसर्गामुळे आहे. ही जाणीव ठेवणे किंबहुना वृद्धिंगत करणे, हे आपले सर्वांचेच कर्तव्य आहे. निसर्गाने मानवाला जीवन सुरळीतपणे जगण्यासाठी अनेक नैसर्गिक साधनसामग्री उपलब्ध करुन दिल्या.

अन्न, वस्त्र, निवारा या जरी मानवाच्या प्राथमिक गरजा असल्या, तरी देखील त्या अगोदर जगण्यासाठी हवा व पाणी आवश्यक आहे. त्यापैकी क्रमांक दोनची गरज म्हणजे पाणी होय. नैसर्गिक स्त्रोत्रांमधून पाणी आपणास मिळते. पाऊस व नद्या या माध्यमातून मानवाच्या गरजा भागतात.

पाण्याशिवाय जीवन अस्तित्त्वात येऊ शकत नाही. त्यामुळे पाणी आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. नदी ही निसर्गाने मानवास दिलेली सर्वोत्तम भेट आहे. नदी मानवासाठी जीवनदायी आहे. जिच्यामुळे पिण्यासाठी पाणी मिळते, जीवन फुलते. मानवी जीवनातील प्रत्येक घटकाचा पाण्याशी संबंध आहे.

अलीकडच्या काळात मानवाने प्रगती केली. पण ही प्रगती साधत असताना नैसर्गिक स्तोत्रांतून मिळणाऱ्या घटकांना माणूस हानी पोहोचवत आहे.

यामधील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे नद्यांमध्ये मानवाकडून होणारे प्रदूषण त्यातून नद्यांचे अस्तित्व संकटात असल्याचे चित्र अत्यंत विदारक आहे. ही बाब भविष्यासाठी अत्यंत घातक आहे. नद्या जगविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

नदीला आपल्या संस्कृतीत देवीचे स्थान दिलेले आहे. त्यामुळे आपले तिच्याशी नाते भावनात्मक व संवेदनात्मक आहे. मात्र आपण हे विसरत चाललो आहोत. फक्त उपभोग घेणे, हाच आपला उद्देश आहे.

नदीच्या संरक्षण आणि संवर्धनाचा विचार आपल्या स्वार्थी मनाला शिवत नाही, याला काय म्हणावे? विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या साह्याने विकास घडविताना आपण वसुंधरेलाच भकास करत आहोत, याचे भानही आपल्याला राहत नाही.

औद्योगिकरण व शहरीकरणाच्या सतत वाढत्या विस्तारामुळे टेकड्या, डोंगर भुईसपाट केले जात आहेत. वनस्पती जगताचे रक्षण, संवर्धन करणे मानवाचे प्रथम कर्तव्य असताना त्याची अक्षम्य उपेक्षा केली जात आहे.

बेसुमार जंगलतोडीमुळे प्रचंड प्रमाणावर दरडी कोसळत आहे. नद्यांच्या पात्रांमध्ये अवैध बांधकामे करुन पाणी अवैध पद्धतीने अडवून नदीपात्र अरुंद केले जात आहेत. जलस्तोत्रांचा अंदाधुंद वापर करत अनैसर्गिकरित्या प्रवाह बदलण्यामुळे पावसाळ्यात महापूर तर उन्हाळ्यात कोरडी ठाक नदीपात्र आपणास पाहावी लागत आहेत.

एक तर नद्यांचे अस्तित्व संपवणे व ज्या काही थोड्या काही शिल्लक आहे, त्यांना संपूर्णतः प्रदूषित केल्यामुळे नद्यांची पर्यायाने नदीवरील अवलंबून घटकांची वाताहत झालेली दिसून येते. माणसांचे आरोग्य धोक्यात आलेले असून अनेकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे.

वैज्ञानिक क्रांतीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला. त्यामुळे लोकांच्या जीवनात आनंद निर्माण झाला. व्यापार संशोधनासह नवनवीन औषधे त्यामुळे मृत्यू दरही बराच कमी झाला. वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीने आपल्याला बरेच काही दिले आहे.

परंतु आपल्या सभोवतालच्या वातावरणाकडे पाहिल्यास प्रगतीसोबतच आपल्या जीवनात विषारी प्रदूषण निर्माण झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. आपला देश हा गंभीर स्वरुपाच्या जलप्रदूषणाचा सामना करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे.

जलप्रदूषणासाठी सर्वांत मोठे कारण म्हणजे कीटकनाशकांचा अमर्याद वापर हे होय. औद्योगीकरण व छोट्या-मोठ्या उद्योगांतून रासायनिक पाणी नदीमध्ये बिनधास्तपणे सोडले जाते. हे तत्काळ रोखले गेले पाहिजे.

भारतामध्ये जल प्रदूषणाचा स्तर इतका वाढला आहे की, अशी एकही नदी नाही की जी प्रदूषित नाही. आकडेवारीत जर बोलायचे झाले तर देशातील ८० टक्के जलसंपत्ती प्रदूषित बनली आहे.

सर्वांत जास्त देशांमधील वस्ती ही नद्यांच्या किनारी वसलेली आहे. तुम्ही कोणतेही मोठे शहर बघा जे ते नदीच्या किनारी वसलेले दिसते. त्यामुळे सर्वांत जास्त प्रदूषणाचा फटका शहरी भागातील नागरिकांना बसत आहे. पण आता या प्रदूषणापासून ग्रामीण भागातील नागरिक देखील वाचू शकत नाहीत.



मानवाला आरोग्याच्या दृष्टीने शुद्ध पाणी मिळणे ही मुलभूत अधिकारांतील बाब आहे. प्रदूषित पाण्यामुळे लोकांमध्ये पोटाचे विकार वाढले आहेत, या संदर्भातील अनेक अभ्यास प्रसिद्ध झालेले आहेत. जलस्त्रोत प्रदूषित करण्यास सर्वस्वी आपणच जबाबदार आहोत.

सर्व जगाला भेडसावणारी जल प्रदूषण ही गंभीर समस्या आहे. जलप्रदूषणामुळे पाण्याच्या नैसर्गिक गुणवत्तेत बदल होऊन ते वापरण्यास अयोग्य ठरते. जलप्रदूषणामुळे सर्वच सजीवांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात किंवा पाण्याची चव बिघडते ते घाणेरडे दिसते व दुर्गंधीयुक्त होते.

जगातील बहुतेक देशांमध्ये जलप्रदूषण ही गंभीर समस्या बनली आहे. प्रामुख्याने कॅनडा, चीन, भारत, जपान, रशिया, अमेरिका इत्यादी देशांमध्ये ही समस्या तीव्रतेने जाणवते. आता जलप्रदूषण रोखण्यासाठी अधिक कडक अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. तातडीने यासाठी उपाययोजना सर्व स्तरावर तयार व्हायला हव्या.



जल प्रदूषणाची मुख्य कारणे

१) औद्योगिकरणामुळे होणारा कचरा व रासायनिक घटकांची अयोग्य रीतीने विल्हेवाट केली जाते. हे सगळे सरसकट नदीपात्रात सोडले जाते.



२) शेतीसाठी वापरण्यात येणारी अमर्याद रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचा वारेमाप वापर होत आहे. त्याचा परिणाम सुद्धा नदी प्रदूषणावर होतो.

३) नदीच्या काठी राहणाऱ्या रहिवाशांमार्फत नदीमध्ये प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होते. सांडपाणी नदीत सोडणे नदीच्या किनाऱ्यावर स्नान व कपडे धुणे धार्मिक विधी करीत असताना निर्माल्य नदीपात्रात फेकणे, खराब झालेले अन्न सरसकट नदीत फेकून देणे तसेच काही ठिकाणी तर मृतदेह सुद्धा नदीमध्ये सोडले जातात.

जल प्रदूषणावर उपाय

१) जलशुद्धीकरण करणे, जलशुद्ध राहील याची खबरदारी ठेवणे.



२) सांडपाणी व मैला पाण्यात सोडण्यापूर्वी प्रक्रिया करणे.



३) पिण्याच्या पाण्याचे नियमित परीक्षण करणे.



३) पाण्यातील रोगकारक जीवाणूंच्या संख्येत वाढ होणार नाही, यावर नियंत्रण ठेवणे.



४) कीटकनाशके व कीडनाशके यांचा वापर मर्यादित करणे अथवा टाळणे.



५) कृत्रिम खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय खतांचा वापर वाढविणे.



६) पिण्याच्या पाण्यात जंतुनाशकांची विशिष्ट मर्यादा असते. ही मर्यादा ओलांडू नये, यासाठी योग्य ती दक्षता घेणे.



७) किरणोत्सारी अपशिष्टे विशिष्ट जागी बंदिस्त करून ठेवण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करणे.



८) औष्णिक जल प्रदूषणामूळे जलाशय किंवा समुद्रातील पाण्याचे तापमान २० से.पेक्षा अधिक वाढणार नाही, याची खबरदारी घेणे.

९) खनिज तेलामुळे होणाऱ्या जलप्रदूषण समस्येवर उपाययोजना आखणे, जलप्रदूषण आता आणीबाणीवर पोहचले आहे. यामुळे आपणास त्वरित काही प्रमुख पावले उचलण्याची गरज आहे.

गलिच्छ पाणी हे हानिकारक जीवाणूंचे वाहक असते. जे आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. यासाठी आपण नद्या आणि इतर जलसंसाधनांच्या स्वच्छतेकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. जल प्रदूषणा विरोधात व्यापक सामाजिक जागरुकता अभियान सुरू करण्याची गरज आहे. पाणी हे जीवनाचे अमृत आहे आणि म्हणूनच जलस्त्रोतांची काळजी घेणे हे आपले कर्तव्य आहे.

(लेखक हे ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सचे अध्यक्ष आहेत)