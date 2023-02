विद्यार्थ्यांचा कल ओळखून द्यावे शिक्षण

लेखक : के एल आझाद



शिक्षणामुळे मनुष्य बहुश्रुत होतो, हा मुख्य उद्देश असला तरी शिक्षणातून नोकरी व उद्योजकता वाढीस लागणे हेही शिक्षणाचे खरे यश असते. बदलत्या काळात फक्त पारंपरिक शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व त्यांचे भावी जीवन सुकर करण्यास उपयोगी पडत नाही.

त्यामुळेच कौशल्यावर अथवा विद्यार्थ्याचे बलस्थान कशात आहे, हे नेमकेपणाने हेरून त्यावर आधारित शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

नियमित अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळी कौशल्ये आत्मसात केली, तर त्याचा त्याला भविष्यासाठी निश्चितच फायदा होतो.

छंद हा मानवाच्या जीवनातील खरा दागिना आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. मानवाला सर्वांत जास्त सुख, समाधान आणि आनंद जर कोणत्या गोष्टीमुळे मिळत असेल, तर तो म्हणजे छंद. त्यामुळे प्रत्येक जण आपापल्या आवडीचा एखादा तरी छंद जोपासत असतो.

त्यामध्येच करिअर जर केले, तर तो अधिक भाग्यवान समजला जातो. मात्र अशी अनेक अगणित माणसे आहेत, की त्यांचे शिक्षण वेगवेगळ्या शाखेत व त्यांचे करिअर वेगळ्या क्षेत्रात झाले. पण आपली आवड व त्यामध्येच आपले कार्य, करिअर होणे यासारखं समाधान व भाग्य दुसरे कुठलेही नाही.

मानवी जीवनात आपण वयाच्या कोणत्याही अवस्थेत असो, आपल्याला जे काही आवडते, जे काही आपल्या मनाला पटते, त्यात आपण अधिक रस घेतो. त्यास अधिक वेळ देतो, ते अधिक मन लावून करतो व ते करताना आपल्याला आनंद व समाधान प्राप्त होते.

अवतीभोवती तसेच आपल्या कुटुंबांमधीलही लहान मुलांचे जर आपण निरीक्षण केले, तर आपल्या लक्षात येईल, की त्यांना जे आवडते, त्यात ते अधिक वेळ देण्याचा प्रयत्न करतात. पण पालक व शाळा म्हणून त्यांच्यावर काही बंधने येऊ शकतात.

त्यांना जे आवडते, तीच आवड, तोच छंद जर त्यांच्या करिअरशी जोडला गेला, तर अधिक अनुरूप होईल. त्या क्षेत्रात ते अधिक ऊर्जेने व हिरीरीने काम करू शकतील.

परंपरागत भारतीय शिक्षणपद्धती ही एक सारखीच आहे. यावर अनेकवेळा चर्चा झाली आहे. काही टप्प्याटप्प्याने यामध्ये बदल झाला आहे. तरी पण सुधारण्यासाठी अजून वाव आहे. प्रत्येक विद्यार्थी हा वेगवेगळा असतो. शारीरिक रचनेबरोबरच प्रत्येकाची बौद्धिक क्षमताही वेगवेगळी आहे. कुणामध्ये ती अभ्यासात आहे.

कुणामध्ये इतर ॲक्टिव्हिटीमध्ये आहे. शाळेमध्ये अभ्यासात पारंगत असल्यानंतर त्या शाखेशी संबंधित क्षेत्रात करिअर घडवणारे विद्यार्थीही जसे आहेत, त्याचबरोबर आपला छंद व त्यामधून असामान्य कारकीर्द घडविणारेही आहेत.

याचाच अर्थ प्रत्येकामध्ये काहीना काही क्षमता आहे, ती ओळखली गेली पाहिजे. ज्याची आवड व कौशल्य ज्यामध्ये आहे, त्याच क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले, तर निश्चित यशस्वी होईल.

शाळेमध्ये शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर, इंजिनिअर, आयएएस, आयपीएस बनू शकत नाही. तशी अपेक्षा पालकांनी व शाळेने बाळगणेही चुकीचेच आहे. जर सर्वच विद्यार्थी एकाच प्रकारचे असते, तर सर्वच भविष्यात काहीना काही झाले असते. पण असं होत नाही.

सर्वसाधारणपणे बोलायचे झाले, तर शाळेत शिकणाऱ्या एकूण संख्येपैकी पंधरा-वीस टक्केच विद्यार्थी शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारावर करिअर करतात. त्यामध्ये यशस्वी होतात, हा मोठा वर्ग आहे. म्हणूनच शालेय शिक्षणाबरोबरच शाळामधूनच इतर ॲक्टिव्हिटी ज्या करिअरबेस असतील त्या तितक्याच प्रमाणात सुरू केल्या पाहिजे.

त्यास वाव दिला पाहिजे. यात मैदानी खेळ, इनडोअर गेम, परदेशी भाषा, कल्चर ॲक्टिव्हिटी, योगा, हॉर्स रायडिंग, एनसीसी, सॉफ्ट स्किल, विविध प्रकारचे खेळ, ड्रॉईंग, म्युझिक, परफार्मिंग आर्ट्स असे अनेक उपक्रम आहेते, ते शाळांमधून नियमित राबविले पाहिजे. शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग करून घेतला पाहिजे.

थोडक्यात सांगायचं, तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा कल कशात आहे, हे शाळांनी व पालकांनी ओळखावे व त्या विद्यार्थ्याला त्या क्षेत्रामध्ये शिक्षण उपलब्ध करून देऊन भविष्यात यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जगाच्या पाठीवर भूतकाळात व सध्याच्या वर्तमानात असे अनेक लोक आहेत, की त्यांचे शालेय शिक्षण अथवा कॉलेजमधील शिक्षण वेगळे होते.

त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रातच करिअर करून जगाला आपली ओळख करून दिली. यात प्रामुख्याने बिल गेट्स, स्टीव्ह जॉब्ससारखी अनेक उदाहरणे आपल्याला देता येईल. परदेशात असे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आपल्याकडे हळूहळू बदल होत आहे.

आपणही ही मानसिकता स्वीकारली आहे. पण या प्रयत्नांना गती देण्याची गरज आहे, तरच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. पण याच माध्यमातून प्रत्येक जण जर प्रत्येक आवडीच्या क्षेत्रामध्ये करिअर करत असेल, तर शासनावर शासकीय नोकरी उपलब्ध करून देण्याचा भार येणार नाही.

वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये रोजगार प्रत्येक जण मिळवत असेल, तर त्यांच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार मिळेल. यामुळे सामाजिक समतोल साधला जाईल. अनेकांना रोजगार मिळेल आणि समाजाचा विकास म्हणजे देशाचा विकास होईल, यात शंका नाही.

आज कौशल्यावर आधारित अथवा शिक्षण हा पर्याय नाही. कुशल व्यक्तींच्या तुलनेत; कुशल व्यावसायिकांची मागणी जास्त आहे. शाळांनी शिक्षणासोबत कौशल्यावर आधारित शिक्षणावर अधिक भर दिला पाहिजे. या एकविसाव्या शतकात शिक्षण महत्त्वाचे असले तरी कौशल्य हेही सर्वांत महत्त्वाचे आहे.

लहानपणापासूनच मुलांना कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. त्याचा त्यांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होतो आणि ही काळाची गरजही आहे. कोरोनाच्या महामारीनंतर स्थानिक उत्पादनांचा वापर वाढला आहे. या कालावधीत जसे काही व्यवसाय अडचणीत आले, तसेच काही नव्यानेही सुरू झाले.

त्यातही अनेक संधी आहेत. कौशल्यावर आधारित शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना सुरक्षितता आणि लाभ दोन्ही मिळू शकतात. कारण ते अनौपचारिक आणि औपचारिक अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणाची समतुल्य पावती प्रदान करते.



क्लिफोर्ड इंटरनॅशनलमध्येही आम्ही एज्युकेशनबरोबरच विद्यार्थ्यांची आवड कशात आहे, तेच त्याला करू देत, ते त्याच्या करिअरशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र यासाठी पालकांचे सहकार्य अपेक्षित असते.

आपल्या मुलांकडून अवाजवी अपेक्षा न बाळगता त्याची आवड व क्षमता ओळखून त्याला त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रात प्रोत्साहित केले पाहिजे. आमच्या स्कूलमध्ये असे अनेक उपक्रम आहेत. अगदी उल्लेख करायचा झाल्यास सध्या आम्ही आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, रोबोटिक, फार्मिंग, जर्नालिझम, शार्क टूथ अशा उपक्रमांवर काम करतोय. तर काही नव्याने सुरूदेखील करत आहोत.

पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुढे येण्याची गरज आहे व शाळा व्यवस्थापनाला सहकार्य अपेक्षित आहे. दोन्ही बाजूंनी संवाद वाढल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचा, समाजाचा आणि पर्यायाने देशाचा विकास साधणे शक्य होणार नाही.

