By

राजाराम पानगव्हाणे



गेली ४० वर्षे मी सार्वजनिक जीवनात वावरतोय. या दीर्घ पल्ल्याच्या आजपर्यंतच्या प्रवासात कधी मागे वळून बघण्याचा योग आला नाही. सहकार, शेती, शिक्षण, बँकिंग, समाजकारण, राजकारण या क्षेत्रांमध्ये मुशाफिरी करत असताना आपण समाजासाठी उपयोगी काहीतरी करू शकलो, ही समाधानाची भावना नक्कीच मनाशी आहे.

विविध क्षेत्रांमध्ये सक्रिय असताना अनेक कडू-गोड अनुभव आता गाठीशी आहेत. समाजाचा आरसा म्हणून ओळख असलेल्या ‘सकाळ’ वृत्तपत्र समूहाने ही अनुभवांची शिदोरी वाचकांसमोर रीती करावी, असा आग्रह धरला आणि त्यामुळे ‘दृष्टिकोन’ ही लेखमालिका लिहिण्यास मी सुरवात करत आहे.

वर्षभर विविध क्षेत्रांतील अनुभव कथन करत असताना त्यातून नव्या पिढीला आणि त्या-त्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मंडळींना थोडाबहुत त्याचा फायदा व्हावा, हा दृष्टिकोन ठेवून मी आपल्यासमोर येत राहणार आहे.

सहकार क्षेत्राशी माझा अनाहुतपणे संबंध आला. कोणतीही मोठी शैक्षणिक, आर्थिक पार्श्वभूमी नसताना सहकारातून माझा सार्वजनिक जीवनात प्रवेश झाला, या प्रवासाची रंजक माहिती आणि प्रसंगी उद्‍बोधक विचार वाचकांसमोर ठेवताना मला अतिशय आनंद होत आहे... (saptarang marathi article on point of view by rajaram pangavane nashik news)

हेही वाचा: दगडांच्या देशा : आपल्याला भेटलेली माणसे हीच आपली संपत्ती

समृद्धीचे भांडार, प्रगतीची

वाटचाल म्हणजे ‘सहकार’



सहकार हे क्षेत्र शेतकरी बांधवांसह विविध क्षेत्रांत कार्यरत समविचारी लोकांसाठी अत्यंत उपयुक्त, असे प्रगतीचे माध्यम आहे. ‘विना सहकार नही उद्धार’ असे म्हटलेलेच आहे. सहकारात ‘वर्धते धनम’ ही उक्तीदेखील त्यामुळेच प्रसिद्ध आहे. खरंतर समाजवादामध्ये, असे म्हटले जाते की एका व्यक्तीने दहा पावले पुढे जाण्यापेक्षा दहा व्यक्तींनी एक पाऊल पुढे जाणे, हा खरा सामाजिक विकास होय. सहकाराची सुरवात या तत्त्वातूनच झाली, असं म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

दुधाची टंचाई असलेला देश ही भारताची ओळख पुसून या देशात दुधाचा महापूर आणणारे धवलक्रांतीचे जनक डॉ. वर्गीस कुरियन यांनी ‘अमूल’च्या रूपात सहकारी संस्थेची उभारणी केली. सहकार हा समाजाचा विभाज्य घटक आहे. जगातील सर्व समाज सहकाराच्या सकस प्रक्रियेतूनच विकसित झाला आहे.

कौटिल्य अर्थशास्त्रातही सहकाराचा उल्लेख सापडतो. विठ्ठलराव विखे-पाटील, रत्नप्पा कुंभार, धनंजय रामचंद्र गाडगीळ यांनी आपल्याकडे सहकाराचा पाया घातला. सहकारी चळवळीचा उगम सर्वप्रथम युरोप खंडात अर्थात, इंग्लंडमध्ये झाला. १७६०च्या दशकात युरोपात औद्योगिक क्रांती घडून आली.

औद्योगिक क्रांतीच्या प्रभावामुळे भांडवलशाही प्रवृत्तीची वाढ होत गेली. परिणामी अधिकाधिक नफा मिळवण्याच्या भांडवलदारांच्या प्रवृत्तीमुळे ग्राहकांचे व कामगारांचे शोषण होऊ लागले. कामगारांना तर फारच कमी वेतन देण्यात येऊ लागले. शिवाय त्यांचे कामाचे तास वाढविण्यात आल्याने कामगारांच्या पदरी निराशा पडू लागली.

ग्राहकांना नकली माल, कमी वजनमापाचा, भेसळयुक्त माल महागड्या किमतीत कंपन्या विकू लागल्या. त्यामुळे त्यांचेही आर्थिक शोषण होऊन असा वर्ग अधिकाधिक गरीब होत गेला. गरीब व श्रीमंत यांच्यामधील दरी वाढत गेली. आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली. यावर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. भांडवलशाही समाजव्यवस्था व नफेखोर प्रवृत्तीमुळे सहकार संकल्पनेचा उदय झाला.

रॉबर्ट ओवेन यांनी कामगारांच्या सहकारी संस्था स्थापन केल्या. तसेच त्यांनी सहकारी तत्त्वांच्या प्रत्यक्ष व्यवहारात यशस्वीपणे वापर करून सहकाराचा पाया रचला. म्हणून सर रॉबर्ट ओवेन यांना ‘आधुनिक सहकारी चळवळीचे’ जनक मानले जाते.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: शायरीतील वेदांत!

इंग्लंडमधील विणकारांची संस्था यामुळे सहकार चळवळीचा पाया घातला गेला. याच कालखंडात जर्मनी, कॅनडा, चीन, रशिया, डेन्मार्क, स्वीडन या देशांमध्ये सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकार चळवळीचे बीज रोवले गेले. सहकारी तत्त्वांचे पालन करणाऱ्या जागतिक सहकार संघटनेची देखील लंडनमध्ये स्थापना झाली.

पुढे भारतातही हळूहळू सहकार चळवळील सुरवात झाली. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे औद्योगिक क्रांतीमुळे वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊ लागले. पक्क्या मालाची हक्काची बाजारपेठ व कच्च्या मालासाठी भारताच्या भूप्रदेशाचा वापर ब्रिटिशांनी केला. औद्योगिक क्रांतीचा दुष्परिणाम व ब्रिटिशांच्या कूटनीतीमुळे भारतातील उद्योग बंद पडले.

बेरोजगारी वाढली, लोक रोजगारासाठी शेतीकडे वळले. परिणामी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. शेतीवरील अतिरिक्त भार, दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दुर्बल झाली. कर्जबाजारीपणा वाढला व त्यामुळे सावकारी पाशात शेतकरी अडकून पडला.

यातून मुक्त होण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर उपाय योजले. मुंबई प्रांतातील बडोदा येथे भारतातील पहिली सहकारी पतपुरवठा संस्था ५ फेब्रुवारी १८८९ ला स्थापन झाली. प्रा .विठ्ठल लक्ष्मण कवठेकर यांनी अन्योन्य सहाय्यकारी मंडळ नावाने पहिली पतपुरवठा संस्था स्थापन केली.

ब्रिटिश सरकारने भारतातील सहकार चळवळीस मूर्त स्वरूप देणारा सहकार कायदा १९०४ मध्ये संमत केला. भारतीय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनास नवे वळण देणारा हा कायदा ठरला. पुढे भविष्यात सहकाराच्या माध्यमातून समाजाचे खऱ्या अर्थाने उत्थान शक्य झाले.

माझा जन्मही शेतकरी कुटुंबात झाला. शेतीचे प्रश्न, शेतीतील समस्या हे मी अगदी जवळून पाहात होतो. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात काम करण्याची ऊर्मी तेव्हापासून माझ्यात निर्माण झाली होती. लिहिताना आनंद होतो, अभिमान वाटतो, की माझ्या सार्वजनिक जीवनाची सुरवातही सहकारापासून झाली.

मी सुरवात केली, त्याला आता ४० वर्षांहून अधिक कालखंड लोटला आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या संधीदेखील तेव्हा नव्हत्या. कमी भांडवल, कमी मनुष्यबळ मात्र अखंड परिश्रम करण्याची तयारी या जोरावर सहकारात प्रवेश केला.

(लेखक ब्रह्मा व्हॅली या प्रतिथयश शिक्षण संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

हेही वाचा: सह्याद्रीचा माथा : हवा ‘बॅक टू बेसिक्स’चा बूस्टर डोस