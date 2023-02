सह्याद्रीचा माथा : सत्यजीत तांबेंचा विजय, भाजपासाठी धडा

सत्यजित तांबे यांनी अपक्ष म्हणून नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवून ती जिंकली. काँग्रेसने जसं आत्मपरिक्षण या निवडणुकीनंतर करायला हवं, तसं भाजपासाठी देखील ही निवडणूक एक धडा आहे. सोशल मीडियासह अन्य निवडणूक साधनांचा योग्य नियोजन करुन वापर करणे तसेच अचूक निवडणूक व्यवस्थापन राबवत तांबे यांनी विजय मिळविला.

काँग्रेसला अशाच निवडणूक नियोजनाची गरज आहे. काँग्रेसमधील युवा पिढी या मार्गाने जावू पाहतेय, ज्येष्ठ काँग्रेसी नेते मात्र पारंपरिक पद्धतीने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळे यश काही केल्या मिळत नाही. चांगले दणकट उमेदवार दूर सारुन कमकुवत नेत्यांना जवळ करण्याचा आत्मघातकीपणा देखील काँग्रेसला दूर ठेवावा लागेल.

कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या हक्काच्या उमेदवाराने अपक्ष निवडणूक लढता कामा नये, याची दक्षता काँग्रेस श्रेष्ठींनी किमान यापुढे तरी घ्यायला हवी होती. (Saptarang Marathi article on Satyajit Tambe victory in graduate constituency election lesson for BJP by dr rahul ranalkar nashik news)

हेही वाचा: जागरूक नागरिक फाऊंडेशन न्यायालयात लढा देणार

राज्यभर पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघांमध्ये भाजपाला अपयश आलेलं आहे. राज्यातील सुशिक्षित मतदार भाजपापासून दूर जात असल्याचे या निमित्तानं प्रकर्षानं दिसून येतं. भाजपाकडून सत्यजीत तांबे यांनी निवडणूक लढवली नसती, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

वस्तुस्थिती अशी की, भाजपाला तांबे यांच्याविरुद्ध सक्षम उमेदवार शोधून देखील मिळाला नाही. वरकरणी भाजपची सत्यजित यांना मदत झाली, असं भासत असलं तरीदेखील भाजपने पुरस्कृत केलेला उमेदवार निवडून येण्याची कुठलीही खात्री नाशिक पदवीधर मतदारसंघात नव्हती.

त्यामुळे भाजपने तटस्थ राहून आम्हीच या निवडणुकीतील कर्तेकरविते आहोत, असा आभास तयार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर देखील नवख्या उमेदवार शुभांगी पाटील यांना ३९ हजार मते महाविकास आघाडीकडून लढताना मिळाली आहेत, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.

पदवीधर मतदार संघातील ही ३९ हजार मते म्हणजे भाजपाविरुद्ध अंडरकरंट अधोरेखित करणारी आहेत. तसेच या निवडणुकीमुळे धुळे- नंदुरबार, जळगावमध्ये शुभांगी पाटील यांचा बेस तयार झाला आहे.

हेही वाचा: व्याघ्र संरक्षणाची मुहूर्तमेढ

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सत्यजित तांबे यांना निवडून देण्याचं आवाहन केलं. हे आवाहन करताना भूमिपुत्राला निवडून द्या, असं म्हटल्यानं नगर वगळता खानदेश आणि नाशिकमध्ये त्याचे नकारात्मक परिणाम उमटले.

एक प्रकारे अन्य जिल्ह्यांतून तांबे यांना कमी मतदान होण्याची ही तजवीज होती का, अशी देखील शंका येते. या अंगाने राजकीय धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न सध्या विश्लेषक करत आहेत. भाजपात विखे-पाटील यांचा दबदबा वाढत आहे.

केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत नगरमध्ये झालेली राज्य सहकार परिषद त्याचेच द्योतक मानले जाते. त्यामुळे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी या निमित्तानं झुंजवण्याचे प्रयत्न पक्षांतर्गत रणनितीचा भाग असल्याचीही चर्चा या निमित्तानं होताना दिसून येते.

सुजय विखे-पाटील हे युवा नेतृत्त्व भाजपत वेगाने पुढे येऊ पाहत आहे. हा देखील या निवडणुकीच्या निमित्तानं होणाऱ्या चर्चेतील एक महत्त्वाचा कंगोरा मानला जातोय.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: कोलकात्यातील दुसरी दुर्गापूजा!

सत्यजीत तांबे यांनी अपक्ष उमेदवारी करण्यामागची काय काय कारणं असू शकतात, यावर पुढेही चर्चा होत राहणार आहेत. सत्यजीत वरवर शांत-सुस्वभावी वाटत असले तरी देखील राजकारणातील त्यांची पुढील रणनिती थेट पण आक्रमक असेल, हे सत्यजित यांना जवळून ओळखणारे जाणून आहेत.

त्यामुळे त्यांच्या खेळी आणि भेटी गाठींकडे राज्याचे लक्ष या पुढच्या काळात निश्चितपणाने असेल. आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, ते म्हणजे पदवीधर मतदारांची १२ हजार मते बाद कशी होऊ शकतात, हा कुठला संकेत आहे? पदवीधर मंडळी पसंतीक्रम देताना एवढ्या चुका नक्कीच करु शकत नाहीत.

मतदार निवडणुकीला नाकारत आहेत का? पहिला पसंतीक्रम द्यायचा नसेल तर दुसरा देऊ शकत होते. की या उमेदवारांना मतदान करायचं नव्हतं? निषेध देखील नोंदवायचा होता? हे त्या मागचं एक कारण आहे का याची देखील पडताळणी करुन पाहावी लागणार आहे.

हेही वाचा: ‘हिंडेनबर्ग’च्या झळा!