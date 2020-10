चंद्रावरील पाण्यानं अनेक नव्या शक्यता... (डॉ. अरविंद परांजपे)

नासाच्या स्ट्रॅटोस्फेरिक ऑब्जरव्हेटरी फॉर इनफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी (किंवा सोफिया ) या हवाई वेधशाळेच्या संशोधकांनी चंद्रावर पाणी असल्याचा शोध लावला आहे. हे पाणी किती आहे? कुठे आहे ? याचं प्रमाण कसं आहे ? असे बरेच प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. हा शोध पुढच्या अनेक शक्यतांना जन्म देणार आहे. सध्या शास्त्रज्ञ चंद्रावर सापडणाऱ्या पाण्याचा कसा आणि किती उपयोग करता येईल, यावर संशोधन करत आहेत. हे संशोधन येत्या काळात चंद्रावर वस्ती निर्माण करण्याकरिता महत्त्वाचं ठरणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ऑगस्टे कॉम्त नावाचा एक फार मोठा फ्रेंच तत्त्वज्ञ अठराव्या शतकाच्या शेवटी होऊन गेला. पण विज्ञान आणि त्याहून पुढं जाऊन खगोलशास्त्राच्या संदर्भात त्याची ओळख त्याच्याच एका फार मोठ्या चुकीच्या विधानामुळं जास्त आहे. १८३५ मध्ये तो खगोलीय पदार्थांच्या संदर्भात लिहितो, ‘आपल्याला यांचं (म्हणजे सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे वगैरे) आपल्यापासूनचं अंतर, त्यांचा आकार, त्यांची गती निश्चित करता येईल; पण आपण कधीच त्यांच्या रासायनिक रचनेचा अभ्यास करू शकणार नाही.’ खरंतर पदार्थाच्या रासायनिक रचनेच्या अभ्यासाचा पाया सतराव्या शतकातच घातला गेला होता. न्यूटन आणि त्या आधीच्या काही शास्त्रज्ञांनी शोध लावला, की जेव्हा सूर्यप्रकाश पाण्याच्या थेंबातून जातो, तेव्हा सात वेगवेगळे रंग एका विशिष्ट क्रमानं बाहेर पडतात आणि इंद्रधनुष्य दिसण्यामागचं हेच कारण आहे. तसंच लोलकातून बाहेर पडलेल्या प्रकाशाचे सात रंग आणि त्यांची क्रमवारीही इंद्रधनुष्याच्या रंगांसारखीच आहे. न्यूटननं प्रयोग करून हेदेखील दाखवलं, की या सात रंगांना एकत्र करून आपल्याला परत पांढरा रंग मिळतो. सात रंगांच्या पट्ट्याला वर्णपटल (किंवा इंग्रजीत स्पेक्ट्रम) म्हणून आपण ओळखू लागलो. या वर्णपटांचा वेगवेगळ्या प्रकारे अभ्यास होऊ लागला. एखाद्या पदार्थाला जर निळ्या ज्योतीत जाळलं, तर त्या ज्योतीत आपल्याला वेगळे रंग दिसतात. हा पदार्थ सोडियम असेल, तर आपल्याला पिवळा रंग, पोटॅशियममुळं ज्योत निळी-जांभळी दिसेल, तर लीथियमची ज्योत विटकरी लाल रंगाची दिसते. १८०२ मध्ये विल्यम वॉलस्टन यानं शोध लावला, की सूर्याचं वर्णपटल एक सरळ पट्टा नसून, त्या आपल्याला काळ्या रेषा दिसतात, ज्यांचा पुढं ज्योसेफ फ्राऊनहॉफर यानं सखोल अभ्यास करून या रेषांचा एक तक्ता तयार केला. पदार्थांच्या या गुणधर्मांचा अभ्यास करण्याकरिता १८६०च्या दरम्यान रॉबर्ट बनसेन आणि गुस्ताव किरचॉफ या गुरू-शिष्याच्या जोडीनं एक वर्णपटलदर्शी (किंवा स्पेक्ट्रोस्कोप) बनवला. पुढे किरचॉफनं वर्णपटलांच्या संदर्भात तीन नियमांचा शोध लावला. यांचा वापर करून असं लक्षात आलं, की प्रत्येक पदार्थाचा आपला स्वतःचा एक विशिष्ट वर्णपटल असतो. याला उपमा देण्यात आली आपल्या बोटांच्या ठशाची. जसा प्रत्येक व्यक्तीच्या बोटांचा ठसा वेगळा असतो आणि त्याच्या ठशांचा अभ्यास करून आपल्याला त्या व्यक्तीची ओळख पटते, अगदी तसंच एखाद्या वर्णपटलाच्या रचनेवरून त्या पदार्थाची ओळख पटू शकते. १८६४ मध्ये सर विल्यम हीगिन्स यांनी एक मोठा शोध लावला. तो असा, की खगोलीय पदार्थांचे वर्णपटल पृथ्वीवरील पदार्थांच्या वर्णपटलांपेक्षा वेगळे नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे, खगोलीय पदार्थ पृथ्वीपेक्षा वेगळे नाहीत. अनेक वर्णपटलांच्या अभ्यासानंतर असंही दिसून आलं, की खगोलीय पदार्थांच्या वर्णपटलात असा कुठलाही पदार्थ नाही, जो पृथ्वीवर सापडत नाही. पृथ्वीवर नाही असा कुठलाही पदार्थ आपल्याला अवकाशात सापडत नाही. यावरून पृथ्वीची इतर खगोलीय पदार्थांमधील एकरूपता समोर येते. पृथ्वी इतर खगोलीय पदार्थांपेक्षा वेगळी नाही हेदेखील स्पष्ट होतं. कालांतरानं शास्त्रज्ञांनी शोध लावला, की प्रकाश हा अनेक विद्युत चुंबकीय लहरींचं मिश्रण आहे आणि या लहरींच्या तरंगलांबी (व्हेवलेन्थ) त्या प्रकाशाचं निर्माण करणाऱ्या पदार्थांच्या गुणधर्मांवर अवलंबून असतात. जेव्हा या विद्युत चुंबकीय लहरी एखाद्या पदार्थातून जातात, तेव्हा त्यातील वेगवेगळ्या लहरी आपापल्या तरंगलांबीप्रमाणे वेगवेगळ्या दिशेला वळतात. वर्णपटलांचं हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इतकं पुढं गेलं आहे, की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक क्षेत्रात याचा उपयोग होतो. अगदी गुन्ह्याचा तपास लावण्यापासून आपल्या डीएनएपर्यंत. इतकंच नव्हे, तर वर्णपटलातून आपल्याला एकापेक्षा जास्त पदार्थांच्या उपस्थितीची आणि त्या पदार्थांचं प्रमाण किती, हीपण माहिती मिळते. याला आपण स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणून ओळखतो, तर तरंगलांबी आणि त्याच्या तीव्रतेच्या आलेखाला स्पेक्ट्रम असं शास्त्रज्ञ संबोधतात. स्पेक्ट्रोस्कोपीचं खगोलशास्त्रात अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे. या अभ्यासात फक्त खगोलीय पदार्थांच्या रासायनिक रचनांची माहिती मिळते असं नाही, तर एखादा खगोल आपल्या जवळ येतोय की दूर जात आहे, याचीपण माहिती मिळते. दीर्घिकांच्या स्पेक्ट्रमच्या विश्‍लेषणातून हे सिद्ध झालं, की विश्व प्रसरण पावत आहे. पण, हा आजच्या चर्चेचा विषय नाही. असो. जेव्हा हे लक्षात आलं, की पृथ्वी इतर खगोलीय पदार्थांपेक्षा वेगळी नाही, तेव्हा जे दोन मुद्दे प्रकर्षानं समोर आले ते म्हणजे, विश्वात इतरत्रदेखील आपल्यासारखे सजीव असतील, या संकल्पनेला मिळालेलं बळ आणि दुसरं म्हणजे, मानवाला इतर दुसऱ्या कुठल्या ग्रहावर वास्तव्य करण्याकरिता तिथल्या परिस्थितीचा शोध घेणं. एखाद्या खगोलीय पदार्थाच्या वर्णपटलात सजीवामुळं तयार झालेल्या संयुगाची चिन्हं किंवा खूण दिसून आली, तर परिस्थितिजन्य पुरावा आपल्याला सांगतो, की इथं कधीकाळी सजीवांसाठी पोषक वातावरण होतं किंवा आहे. तर, सजीवांसाठी लागणाऱ्या पदार्थांची चिन्हं दिसली, तर तिथं सजीवांसाठी उपयोगी परिस्थिती असू शकेल आणि यातील सर्वांत मोठा घटक म्हणजे पाणी. आपल्यासारख्या सजीवांसाठी प्राणवायू (ऑक्सिजन) नंतर सर्वांत मोठी गरज म्हणजे पाणी. पृथ्वीवर सजीवांच्या उत्क्रांतीची सुरुवात ही पाण्यातूनच झाली होती. अंतराळ संशोधनात पाण्याचा शोध हा महत्त्वाचा भाग आहे. पृथ्वीच्या सर्वांत जवळचा वैश्विक शेजारी म्हणजे चंद्र. इथं पाणी आहे का आणि असेल तर त्याचं प्रमाण किती याचा शोध घेणं, हा अंतराळ मोहिमांचा एक महत्त्वाचा उद्देश असतो. चंद्राच्या निर्मितीची जी कारणं बहुसंख्य शास्त्रज्ञ मानतात, त्याप्रमाणे पृथ्वीच्या निर्मितीनंतर सुमारे एक अब्ज वर्षांनी एक मोठा धूमकेतू पृथ्वीवर आदळला व त्याचे अवशेष पृथ्वीभोवती फिरू लागले आणि हे अवशेष फक्त एका महिन्याच्या कालावधीत परत एकत्र होऊन त्यापासून चंद्राची निर्मिती झाली. या धूमकेतूनं आणलेलं पाणी म्हणजे पृथ्वीवरील समुद्र. चंद्रावर वातावरण नसल्यामुळं जरी तिथं काही पाणी असलं असतं, तरी ते उडून अंतराळात गेलं असावं. पण त्याच्या पृष्ठभागाखाली पाणी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अपोलो मोहिमांची ५० वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली आणि मानवानं चंद्रावर पाऊल ठेवलं तेव्हा या मुद्द्यावर कोणी फारसं लक्ष दिलंच नव्हतं. तेव्हा हे गृहीतच धरण्यात आलं होतं, की चंद्रावर पाणी नाहीच. अर्थात, पाण्याचा शोध घेण्यासाठीचं तंत्रज्ञानपण विकसित झालेलं नव्हतं, हेही तितकंच खरं आहे. कालांतरानं पाणी शोधण्याचं तंत्रतज्ञान विकसित झालं, तसंच भारतानं अंतराळात प्रवेश करणाऱ्या चार देशांच्या एलिट क्लबमध्ये प्रवेश केला. १२ वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर २००८ मध्ये भारतानं पाठवलेल्या ‘चांद्रयान – १'' या मोहिमेत चंद्रावर पाणी सापडलं होतं. हा शोध वर्णपटलाच्या मदतीनं लावण्यात आला होता. चांद्रयान -१ नं अधोरक्त प्रकाशात घेतलेली चंद्राच्या दक्षिण (डाव्या बाजूचं चित्र) आणि उत्तर (उजव्या बाजूचं चित्र) ध्रुवावरची चित्रं आहेत. या चित्रांत पाण्यामुळं अधोरक्त किरणांना शोषून घेतलेला भाग निळ्या रंगानं दर्शवलेला आहे. इथं आपण बघतो, की पाण्याची ही चिन्हं अशा भागात आहेत, की जिथं सूर्यप्रकाश एक तर पोचत नाही किंवा त्यांचं प्रमाण खूपच अत्यल्प असावं. आपल्याला अंतराळात पाण्याच्या शोधाचं महत्त्व लक्षात आल्यावर आता इथं दोन गोष्टी नमूद करायला पाहिजेत. एक म्हणजे, पाणी ( H२O) हे कुठल्याही रूपात असू शकतं - जसं घन म्हणजे बर्फाच्या रूपात किंवा द्रवरूपात म्हणजे वाहतं पाणी किंवा बाष्पसुद्धा. त्याचबरोबर हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांचं हाड्रोक्सिल संयुग (OH) पण असू शकतं, जे पाणी नाही. पण, गेल्या सोमवारी म्हणजे २६ ऑक्टोबर रोजी नासाच्या एका ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली, की चंद्राचा जो भाग सूर्यप्रकाशित आहे, त्या भागावरसुद्धा पाण्याचे अंश असण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. याचाच एक अर्थ असा निघतो, की चंद्राच्या थंड (म्हणजे ध्रुवीय प्रदेशात) किंवा अशा खोलगट भागातच फक्त पाणी सापडत नाही, तर ज्या भागावर सूर्यप्रकाश पडतो, त्या भागावरसुद्धा पाण्याची शक्यता असू शकते. हा शोध नासाच्या स्ट्रॅटोस्फेरिक ऑब्जरव्हेटरी फॉर इनफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी (किंवा सोफिया ) या हवाई वेधशाळेच्या संशोधकांनी लावला आहे. ही वेधशाळा बोइंग ७४७ एस पी जेटलायनर विमानात बनवलेली आहे. हे विमान स्ट्रॅटोस्फीयर जे पृथ्वीवरील १२ ते ५० किलोमीटर उंचीवरचं वातावरण आहे, त्या वातावरणातून प्रवास करू शकतं. इतक्या उंचीवर १ टक्काच बाष्प पोचू शकतं. निरीक्षणं घेत असताना हे विमान भूपृष्ठावरून सुमारे १३ किलोमीटर उंचीवरून प्रवास करत होतं. यात निरीक्षणं घेण्याकरिता २.७ मीटर व्यासाची दुर्बीण बसवलेली आहे आणि निरीक्षणं घेण्यासाठी एक शक्तिशाली अधोरक्त प्रकाश टिपणारा कॅमेरा आहे. या वेधशाळेचा उपयोग खरंतर इतर खगोलीय पदार्थांचा वेध घेण्यास होत असतो. पण, या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेता, याचा वापर चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाण्याच्या शोधासाठीदेखील करण्यात आला आहे. हा एक महत्त्वाचा शोध मानण्यात येत आहे. सोफियाच्या शास्त्रज्ञांना पाण्याचे ( H२O ) रेणू हे क्लॅवियस विवरात सापडले. हे चंद्रावरील एक मोठं विवर आहे, जे चंद्राच्या दक्षिण गोलार्धात आहे. या विवराचा व्यास २३१ किलोमीटर आहे, तर याची खोली साडेतीन किलोमीटर आखण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या निरीक्षणांत त्यांना जे आकडे मिळाले होते, त्यातून हाड्रोक्सिल आणि पाण्याचं संयुग वेगवेगळं शोधण्यात त्यांना यश आलं नव्हतं. पण, नुकत्याच घेतलेल्या निरीक्षणांतून त्यांनी ठामपणे H२O सापडल्याचा दावा केला आहे. हे पाणी आहे तरी किती, तर चंद्राच्या एक घनमीटर मातीत सुमारे ३५० मिलिलिटर पाणी मिळेल - म्हणजे आपल्या अर्ध्या लिटरच्या दुधाच्या पिशवीपेक्षासुद्धा कमी. किंवा वेगळ्या प्रकारे सांगायचं झालं तर, सहार वाळवंटात यापेक्षा १०० पटीनं जास्त पाणी आहे. पण या शोधाबद्दल पॉल हर्टझ सांगतात, की हा शोध आपल्याला हे दर्शवितो, की चंद्राच्या ज्या भागावर सूर्याचा प्रकाश पडतो, त्या भागावरदेखील पाण्याचे संकेत सापडतात, तर चंद्राच्या इतर भागांवरपण पाण्याच्या उपस्थितीचा शोध घ्यायला हवा. त्याचबरोबर या शोधानं आपल्यासमोर एक नवीन आव्हानपण ठेवलं आहे. चंद्रावर अशा प्रकारे पाण्याचा संकेत दिसण्यामागचं कारण काय असावं, कारण आधी सांगितल्याप्रमाणे चंद्राच्या अशा कठोर, असाह्य वातावरणविरहित पृष्ठभागावर पाणी आलं तरी उडून जायला हवं. यामागे अनेक कारणं असू शकतील. आपल्या सौरमंडळात सूक्ष्म आकाराचे उल्का पाषाण (मायक्रोमिटीयोर) पसरलेले आहेत. या मायक्रोमिटीयोरचा मारा ग्रहांवर होत असतो. पृथ्वीवर येण्याअगोदर मायक्रोमिटीयोर वातावरणात मिसळून जातात. पण, चंद्रावर वातावरण नसल्यानं ते थेट चंद्राच्या पृष्ठभागावर पोचतात. अशा या मायक्रोमिटीयोरमध्ये पाण्याचे रेणू असू शकतात. सूर्यातून प्रकाशाबरोबर काही प्रमाणात इतर वायू आणि विद्युतभारित कणपण सतत बाहेर पडत असतात. तर, चंद्रावर पाणी मिळण्याची जी दुसरी संभावना सांगण्यात येते ती म्हणजे, सौरवायूतून येणारे हायड्रोजनचे अणू. जेव्हा हे अणू चंद्रावरील अशा खनिजांवर पडतात, की ज्यात ऑक्सिजन आहे, तेव्हा हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मिळून चंद्राच्या मातीत हाड्रोक्सिलची निर्मिती होऊ शकते. यावर मग मायक्रोमिटीयोर यांच्या टकरीत त्यांचं रूपांतर पाण्याच्या रेणूंत होऊ शकतं. पुढचा प्रश्न असा येतो, की मग पाण्याचा साठा तयार कसा होतो. कारण वातावरणाच्या अभावी हे पाणीदेखील उडून जायला हवं. तर त्याचं उत्तर आहे, की चंद्रावर पडणाऱ्या या मायक्रोमिटीयोरचा आकार जरी खूप लहान असला, तरी ते अत्यंत वेगानं चंद्राच्या पृष्ठभागाला धडक देतात - यांचा वेग सेकंदाला अगदी ७० किलोमीटर इतका जास्तपण असू शकतो. इतक्या वेगानं धडक दिल्यानं तिथं ऊर्जेची मात्रा जरी कमी असली, तरी किंचित भागात क्षणिक प्रचंड तापमान निर्माण होतं; पण ते लगेच थंडही होतं. या प्रक्रियेत बारीक मण्यांसारखे पदार्थ तयार होतात आणि या मण्यांमध्ये पाण्याचे कण अडकून राहू शकतात. आणखीन एक शक्यता अशी पण सांगण्यात येते, की ज्या भागात असे पाण्याचे कण निर्माण झाले आहेत, तो भाग जर दुसऱ्या एखाद्या खडकाच्या सावलीत असेल, तर त्या कणांपर्यंत सूर्यप्रकाश पोचणार नाही आणि त्या कणांतील पाणी उडून जाणार नाही. विसरू नका, की चंद्रावर वातावरण नसल्यामुळं ज्या भागावर सूर्यप्रकाश पडत नाही, तिथं तापमान शून्याच्याही खूप खाली जातं. तर, चंद्रावर खुद्द वापरण्याकरिता पाणी जरी सापडलं नसलं, तरी चंद्रावर पाण्याचे अंश दिसल्यामुळं एका वेगळ्या प्रक्रियेत चंद्रासारख्या खगोलावर पाणी कसं येऊ शकतं हा संशोधनाचा नवा मार्ग आणखीन खुला झाला आहे. सध्या शास्त्रज्ञ चंद्रावर सापडणाऱ्या पाण्याचा कसा आणि किती उपयोग करता येईल, यावर संशोधन करत आहेत. हे संशोधन येत्या काळात चंद्रावर वस्ती निर्माण करण्याकरिता महत्त्वाचं ठरणार आहे... आणि हे सर्व संशोधन अर्थातच चंद्रापुरतं मर्यादित राहणार नाही, तर या संशोधनाचा उपयोग इतर ग्रहांवर - म्हणजेच मंगळावर वस्तीसाठी देखील नक्कीच होईल. घरच्याघरी शास्त्रज्ञ

घरच्याघरी शास्त्रज्ञ

तुम्ही जर सीडी किंवा डीव्हीडीतून प्रकाशाकडं बघितलंत, तर तुम्हाला इंद्रधनुष्याच्या रंगांचा पट्टा दिसेल. जर तुम्ही सीडीतून CFL किंवा ट्यूबलाइटकडं बघितलं, तर तुम्हाला रंगांचा पट्टा न दिसता काही वेगवेगळे रंग दिसतील. हे रंग त्या बल्बमधील मर्क्यूरीचे आहेत. जर तुम्ही सोडियम लॅम्पकडं बघितलंत, तर वेगळ्या रंगांच्या रेषा दिसतील. मोठ्यांनी काळजीपूर्वक हा प्रयोग करून बघायला हरकत नाही. सर्वप्रथम जळत्या मेणबत्तीचं वर्णपटल तुम्ही CD तून बघा, मग त्या मेणबत्तीच्या ज्योतीवर थोडं मीठ टाका. तुम्हाला दिसेल, की वर्णपटलात पिवळा भाग आहे, तो जास्त प्रकाशित दिसेल. हा पिवळा भाग मिठामधील सोडियममुळं आपल्याला दिसतो.

