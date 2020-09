अपेक्षा करणे : चूक की बरोबर? 

मागील लेखात आपण स्वजागरुकतेमधील अडथळा - ‘अपेक्षापूर्तीचा संघर्ष’ या विषयाची ओळख करून दिली. हा संघर्ष लहान गोष्टींपासून चालू होतो खरा; पण तो हळुवारपणे असंतोष, बदला घेण्याची भावना व कटुता निर्माण करतो. मग निरपेक्ष व्हावे का, लोक आपल्याकडून अपेक्षा करतात त्याचे काय, असे प्रश्न तुमच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. याची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी प्रथम काही प्रश्नांचे निराकरण करू. हे प्रश्न सारखे आपल्या मनात येत राहतात. अचूक उत्तर न मिळाल्यामुळे वैचारिक गोंधळ सुरू होतो. असाच एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ‘अपेक्षा करणे’ हे चूक की बरोबर? या विषयासंदर्भातील एक गोष्ट पाहू. प्रीती लग्न होऊन सासरी गेली व वैवाहिक जीवनाचा प्रवास सुरू झाला. लग्नाआधी नोकरीसाठी घरापासून लांब राहिल्याने स्वतःची पूर्ण जबाबदारी घ्यायला शिकली. आई-वडिलांना त्रास नको म्हणून सर्व आव्हाने एकटीच सांभाळत गेली. त्यामुळे ‘एक खंबीर मुलगी’ म्हणून ती ओळखली गेली. प्रीतीचे आयुष्य बाहेरून एकदम परफेक्ट दिसून येत होते. प्रीतीला अनेक प्रसंगांचा, नात्यांमधील धोका खाण्याचा, ऑफिसमधील राजकारणाचा सामना करावा लागला. एकटी राहिल्यामुळे प्रीतीला सतत वाटायचे, आपलाही कोणीतरी विचार करावा. विचारपूस करावी. कोणीतरी न सांगता दुःख ओळखावे, मदत मिळावी. या सर्व अपेक्षा तिच्या मनातच राहिल्या. ‘प्रीतीला काहीच प्रॉब्लेम नाही, तिला काय कमी आहे?’ या पूर्वग्रहामुळे कोणीही तिच्याबद्दल, तिच्या भावनांबद्दल जाणून घेतले नाही व विचारलेही नाही. प्रत्येकाची अपेक्षा प्रीती पुरवत गेली; पण तिच्या अपेक्षांचे काय? कोणाला वेळच नाही झाला. त्यातूनच ओजस नावाचा उत्तम साथीदार तिला मिळाला व लग्न झाले. लग्नानंतरचे सहा महिने अतिशय आनंदामध्ये गेले. प्रीती मुळातच खंबीर व लहान वयात स्वावलंबी झाल्याने सर्व जबाबदाऱ्या उत्तमरित्या पार पाडत होती. लग्नाआधी एकटे राहिल्याने तिचे विश्व वेगळे होते. लग्नानंतर अनेक लोकांशी, त्यांच्यातील घरगुती बाबींशी तिचा परिचय होऊ लागला. तिच्या लक्षात आले, की अनेक लोक वयाने मोठे होऊनसुद्धा लाडावलेले असतात. ज्या गोष्टी प्रीतीने सहजपणे लहान वयात सांभाळल्या, त्याच गोष्टी काही पालक मुलांचा वतीने करतात. अचानक तिलाही वाटू लागले, की हे लोक माझ्यासारखे स्वावलंबी का नाहीत? मी एकटीने आयुष्य सांभाळले, तसे बाकीचे का सांभाळत नाहीत? कुठेतरी मनामध्ये सुप्त ईर्षा आली. ओजस पण थोडाफार लाडावलेला होता. घरच्या बऱ्याच जबाबदाऱ्या त्याच्यापर्यंत पोचत नसत. त्यामुळे, तो थोडा अल्लड, खुशाल स्वभावाचा होता. ओजसला कळायचे नाही, की प्रीतीची चिडचिड का होत आहे? ती खूश का राहत नाही? लग्नाआधीसारख्या तिच्यावर काहीच जबाबदाऱ्या नाहीत, तरीपण एक असमाधान का आहे? प्रीतीने खूश राहावे, थोडे आयुष्य मजेत जगावे या अपेक्षा ओजस करू लागला. दोघांच्याही अपेक्षा त्यांच्या आयुष्याच्या प्रवासामुळे खऱ्या होत्या; पण कुणाची अपेक्षा चूक व कोणाची बरोबर? मुळातच अपेक्षा करणे चुकीचे का? उत्तर सोपे आहे. निरपेक्ष राहणे अगदी कमी लोकांना जमते. जेव्हा आपण नात्यांच्या (वैयक्तिक व व्यावसायिक) ऋणानुबंधात अडकतो, तेव्हा ‘अपेक्षा’ ही एक मूलभूत गरज निर्माण होते. कधी आपण जाणीवपूर्वक अपेक्षा करतो, कधी त्या नकळत होतात. साधे लहान बाळाला चॉकलेट दिले तरी त्याने हसावे, आनंदी राहावे ही अपेक्षा नकळतपणे येतेच नाही का? ती पूर्ण झाली नाही, की संघर्ष आलाच. तो संघर्ष मिटवण्यासाठी आपण परत एका अपेक्षांच्या चक्रात अडकतो. हा गोंधळ सोडवण्यासाठी ‘अपेक्षा’ व ‘अपेक्षापूर्तीचा संघर्ष’ यातील फरक समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. अपेक्षा :

अपेक्षा येणे पूर्णपणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. ‘अपेक्षा’ नाते बळकटही करते व कमकुवतही करते. एकमेकांच्या अपेक्षा समजून घेऊन न मागता पूर्ण केल्याने नात्यातील ओलावा, आनंद टिकून राहतो. अपेक्षापूर्तीचा संघर्ष :

जेव्हा काही अपेक्षा पूर्ण व्हायलाच हव्यात ही एक सक्तीची गरज बनते तेव्हा संघर्ष निर्माण होतो. अपेक्षांमागील हेतू, त्याचा उगम व सक्तीची गरज त्या अपेक्षांची सत्यता (ऑथेन्टिसिटी) ठरविते. मग तो उगम कोणताही असू शकतो, संघर्ष नक्कीच निर्माण होतो. या संघर्षाचे काही सारासार आढळलेले उगम आपण आगामी लेखात पाहू. लक्षात ठेवा, अपेक्षा करणे चूक नाही; पण त्याची पूर्ती जेव्हा सक्तीची गरज बनते, तेव्हा संघर्ष अनिवार्य होतो.

Web Title: supriya pujari writes article about Expectation right or wrong