The Time Machine HG Wells Marathi Translation : टाइम ट्रॅव्हल ते व्यसनमुक्ती; यंदाच्या सुट्टीत वाचायलाच हवीत अशी ४ प्रबोधनात्मक पुस्तके

द टाइम मशीनविज्ञानकथांचे जनक म्हणवले जाणारे ब्रिटिश लेखक एच. जी. वेल्स यांची 'द टाइम मशीन' ही 'टाइम ट्रॅव्हलिंग'ची संकल्पना मांडणारी पहिली कादंबरी. भविष्यकाळातून प्रवास करून वर्तमानात आलेल्या शास्त्रज्ञाला काय दिसलं, हे त्यांनी या कादंबरीत मांडलं आहे. संकेत लाड यांनी ह्या कादंबरीचा अनुवाद केला आहे. रोमांचक कथानक, कल्पनाशक्ती आणि तत्त्वचिंतन यांचा संगम असलेली ही कादंबरी विज्ञानकथेच्या इतिहासातला एक मैलाचा दगड मानली जाते. काळ, प्रगती आणि मानवी समाजाच्या भवितव्याबद्दल विचार करायला लावणारी ही कादंबरी वाचणं म्हणजे अविस्मरणीय सफर अनुभवण्यासारखे आहे.वैशिष्ट्य : अनेक जागतिक संदर्भांचा शास्त्रीय व मानवी परिप्रेक्ष्यातून केलेला विचार.प्रकाशक : डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ११०, n मूल्य : २०० रु..आनंद लहरी'आनंद लहरी' हा आनंद अत्रे यांचा पहिलाच ललित लेखसंग्रह आहे. एखाद्याशी सहज, मनमोकळ्या गप्पा माराव्यात आणि त्या गप्पांमधून उमलणारा विनोद आपल्या शैलीत गुंफून विषय फुलवत न्यावा या पद्धतीने त्यांचं लिखाण आहे. या पुस्तकात सुमारे १६ लेखांचा समावेश आहे. या संग्रहातील लेखांमधील वर्णन इतके जिवंत आहे की, लेखकासोबत वाचकही नकळतपणे त्या अनुभवविश्वात रममाण होतो. व्यक्तिरेखांच्या थट्टा-मस्करीत आणि नात्यांतील गोडव्यात सहभागी होतो. प्रत्येक वाचकातील खट्याळ व संवेदनशील व्यक्ती या लेखनाच्या निमित्ताने त्याला पुन्हा एकदा सापडते.प्रकाशक : संवेदना प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १२८, n मूल्य : २०० रु..खोचक रेषाव्यंग्यचित्रकार अभिमन्यू कुलकर्णी यांचा 'खोचक रेषा' हा व्यंगचित्रांचा संग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. कमीतकमी शब्द आणि कमीतकमी व प्रभावी रेषा यांच्या माध्यमातून साकारली जाणारी व्यंग्यचित्रे सामान्य नागरिकांच्या ओठांवर कधी हसू आणतात, कधी अंतर्मुख करतात, तर कधी राजकारण्यांना घाम फोडतात. यासाठीच व्यंग्यचित्रकार चौकस, तल्लख, मिश्किल आणि मर्मभेदीही असावा लागतो. या कसोटीवर उतरणाऱ्या कुलकर्णी यांनी आपल्या चार दशकांच्या प्रवासात काढलेल्या निवडक व्यंग्यचित्रांचा हा संग्रह आहे. संग्रहात 'मालिका' आणि 'स्फुटचित्रे' असे दोन विभाग करण्यात आले असून, त्यात दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांना हाताळणाऱ्या व्यंग्यचित्रांचा समावेश आहे.वैशिष्ट्य : सामान्य माणसाला खटकणाऱ्या अनेक सामाजिक, राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य.प्रकाशक : समकालीन प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १६८, n मूल्य : ४०० रु..व्यसनमुक्ती : एक धगधगता रणसंग्रामस्वतः व्यसनाधीन झालेली एक व्यक्ती त्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडते आणि मग पुढे शेकडो लोकांना व्यसनमुक्त करण्याची चळवळ उभारते, हा प्रेरणादायी प्रवास 'व्यसनमुक्ती : एक धगधगता रणसंग्राम' या पुस्तकात मांडण्यात आला आहे. गणेश वानखेडे यांचा हा संघर्षमय प्रवास असून, ॲड. निखिल देवरे यांनी शब्दांकन केले आहे. या पुस्तकात लेखकाचा वैयक्तिक संघर्ष, व्यसनमुक्तीची कठीण प्रक्रिया, शारीरिक - मानसिक यातना, समाजाचा दृष्टिकोन आणि त्यातून उमेदीने उभं राहून समाजासाठी काही तरी करण्याची जिद्द हे सर्व प्रामाणिकपणे मांडण्यात आले असून, व्यसनांच्या गर्तेत सापडलेल्या प्रत्येकासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.प्रकाशक : अक्षरशिल्प प्रकाशन, अमरावतीपृष्ठे : १७२, n मूल्य : २५० रु..