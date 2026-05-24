सप्तरंग

The Time Machine HG Wells Marathi Translation : टाइम ट्रॅव्हल ते व्यसनमुक्ती; यंदाच्या सुट्टीत वाचायलाच हवीत अशी ४ प्रबोधनात्मक पुस्तके

Best Marathi Books for Summer Reading : जागतिक दर्जाच्या विज्ञानकथेपासून ते मनाला भिडणाऱ्या ललित लेखांपर्यंत आणि धारदार व्यंगचित्रांपासून ते व्यसनमुक्तीच्या धगधगत्या संघर्षापर्यंत; वाचकांसाठी पर्वणी ठरणाऱ्या चार नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा रंजक आणि सविस्तर वेध.
सप्तरंग टीम
Updated on

द टाइम मशीन

विज्ञानकथांचे जनक म्हणवले जाणारे ब्रिटिश लेखक एच. जी. वेल्स यांची ‘द टाइम मशीन’ ही ‘टाइम ट्रॅव्हलिंग’ची संकल्पना मांडणारी पहिली कादंबरी. भविष्यकाळातून प्रवास करून वर्तमानात आलेल्या शास्त्रज्ञाला काय दिसलं, हे त्यांनी या कादंबरीत मांडलं आहे. संकेत लाड यांनी ह्या कादंबरीचा अनुवाद केला आहे. रोमांचक कथानक, कल्पनाशक्ती आणि तत्त्वचिंतन यांचा संगम असलेली ही कादंबरी विज्ञानकथेच्या इतिहासातला एक मैलाचा दगड मानली जाते. काळ, प्रगती आणि मानवी समाजाच्या भवितव्याबद्दल विचार करायला लावणारी ही कादंबरी वाचणं म्हणजे अविस्मरणीय सफर अनुभवण्यासारखे आहे.

वैशिष्ट्य : अनेक जागतिक संदर्भांचा शास्त्रीय व मानवी परिप्रेक्ष्यातून केलेला विचार.

प्रकाशक : डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे

पृष्ठे : ११०, n  मूल्य : २०० रु.

