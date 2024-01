शोध स्त्री-अस्मितेचा...

vazhga vazhga and other stories book by imayam Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Summary ‘वाऴगं वाऴगं’ हे शीर्षक असलेल्या लघुकादंबरीनं या पुस्तकाची सुरुवात होते. एका सर्वोच्च महिला नेत्याच्या मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर ही लघुकादंबरी बेतलेली आहे. - अ‍ॅड. निखिल संजय रेखा कोणतीही साहित्यिक संहिता अराजकीय कशी असू शकेल? भोवतालच्या राजकीय वास्तवापासून लेखकाला पळ कसा काढता येईल? माझं लेखन हे मी जगतो त्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीचं अपत्य आहे असंच मला वाटतं. राजकारण नाकारणं म्हणजे समाजापासून स्वत:ला अलिप्त ठेवणं होय. - इमायम भारतीय संघराज्यातील साहित्यात मला खूपच रुची आहे. त्यामुळं दक्षिणेकडील, प्रादेशिक असूनही वैश्विक असलेल्या लेखकांकडं मी ओढला गेलो आणि जणू पॅंडोराचा पेटाराच माझ्यासमोर खुला झाला. मला तमिळ नीट वाचता येत नाही. आता कुठं ती भाषा लिहायला-वाचायला मी शिकू लागलोय. म्हणून मग तमिळ साहित्याच्या इंग्रजी भाषांतरांचा शोध घेताना हाताला लागतील ती सगळी भाषांतरं वाचून काढायचा मी सपाटाच लावला. कसलंही विशिष्ट नियोजन नसलेल्या या विस्कळीत वाचनादरम्यान इमायम हा तमिळ लेखक मला अकस्मात भेटला. त्या आनंदाच्या भरात त्यांची बीस्ट ऑफ बर्डन, व्हिडिओ मरीअम्मन, पित्तवन आणि अन्य सारी पुस्तकं मी झपाट्यानं वाचून काढली. या लेखकाच्या मी प्रेमातच पडलो. त्यांचं नवं पुस्तक प्रकाशित झाल्या झाल्या मला लगेच कळवा अशी गळ मी माझ्या तमिळ मित्रांना घालू लागलो आणि केव्हा एकदा त्यांचे अनुवाद बाजारात येतात याची महिनोंमहिने आतुरतेनं वाट पाहू लागलो. इमायमचे साहित्य, विदीर्ण सामाजिक नैतिकतेचं त्यात केलेलं प्रत्ययकारी चित्रण आणि सभ्य समाजातील दुष्टाव्यावर त्यात उपस्थित केलेले सवाल या साऱ्यांच्या आकंठ प्रेमात मी बुडालेलो असतानाच ‘वाऴगं वाऴगं आणि इतर कथा’ हे त्यांचं नवं पुस्तक माझ्या हाती पडलं. ‘वाऴगं वाऴगं’ हे शीर्षक असलेल्या लघुकादंबरीनं या पुस्तकाची सुरुवात होते. एका सर्वोच्च महिला नेत्याच्या मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर ही लघुकादंबरी बेतलेली आहे. तिच्या संहितेतील सगळी मध्यवर्ती पात्रं स्त्रियाच आहेत. कण्णगी, आंदाऴ अशी त्या स्त्रीपात्रांची नावं सुद्धा सार्थ आहेत. या स्त्रियांमध्ये अंगभूत बुद्धिमत्ता आहे. आपल्या काळाचं पुरुषप्रधान आणि पितृसत्ताक वळण त्या नाकारतात. लोकशाहीच्या भव्य पटलावर ही लघुकादंबरी आकार घेते. टार्कोव्हस्कियन दृष्टिकोन स्वीकारणारी, लिंकनच्या गेटिसबर्ग येथील त्या सुप्रसिद्ध भाषणाची जणू विजयपताका ठरू शकेल अशी, ही लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेली लोकशाही आहे. पण थोडं खरवडलं तर या आवरणाखाली दिसते ती शुद्ध ग्राहकवादाची विषण्ण कहाणी. या ठिकाणी मला हाबरमासची आठवण झाल्यावाचून राहत नाही. त्यानं “प्रत्येक महत्त्वाच्या चर्चेत सर्वसाधारणत: सर्व लोकांचा सहभाग” (öffentlichkeit : सार्वजनिक परीघ) ही कल्पना पुढं आणली. अर्थातच ही अत्यंत मानक संकल्पना असून तीत केवळ अत्युच्च कोटीचा काल्पनिक आदर्शवाद दिसतो. भारतीय राज्यघटना हा आपला सामाजिक करार प्रस्थापित झाल्यावर ‘आपण भारताचे लोक’ अशाच विशाल सार्वजनिक परिघात आलो. हा ‘सार्वजनिक परीघ’ म्हणजे एखादी द्वंद्वात्मक रंगभूमीच. तिथं वाटाघाटी, वादविवाद, चर्चा यांना चालना मिळून भक्कम लोकशाहीचं पोषण आणि वर्धन केलं जाईल. अशा लोकशाहीत लोक म्हणजे केवळ मुकी बिचारी कुणीही हाकावीत, कोणत्याही कामाला जुंपावीत अशी जनावरे असणार नाहीत. हे सार्वजनिक रिंगण सर्वांसाठी खुलं असेल. लिंग, वर्ग, जाती, प्रदेश, वंश यांचे भेद विरघळून जातील हेही अर्थातच अपेक्षित होते. परंतु इमायमची ही लघुकादंबरी म्हणजे या ‘सार्वजनिक परिघा’वरील एक विवेचक टीका आहे. ही कादंबरी समकालीन तमिळनाडूत घडते. सहभागसंपन्न लोकशाहीच्या विकसनाचं चित्र ती दाखवतं आहे असं वाटतं. पण त्याचवेळी बेगडी जाणिवात गुरफटलेली, ग्राहक केंद्रित लोकशाहीचं लक्षणच ठरलेल्या वस्तु-लालसेत लडबडलेली माणसंही समाजात सर्वत्र भरलेली आहेत, या कठोर वास्तवाचं भान ती आपल्याला देते. राजकीय कृती ही उच्चतम दर्जाची मानवी कृती आहे. ही सारी माणसं राजकीय कृती करत आहेत असं आपल्याला दिसतं. हा सार्वजनिक परीघ सैद्धांतिक आणि नाट्यमय दृष्टिकोनातून खूपच आशादायी भासतो. तथापि इमायमची स्त्रीपात्रं या अपेक्षित लोकशाहीवादी दृश्याला स्पर्धात्मक, लोकविरोधी असं विपरीत वळण देतात. अशा रीतीनं ‘सामाजिक सहभागित्वा’चा एक वेगळाच संघर्षरत आणि वैमनस्यपूर्ण अवतार इमायम आपल्यासमोर सादर करतात. त्यांचं लेखन प्रतिमासमृद्ध आहे. या प्रतिमा एखाद्या चित्रपटाप्रमाणं आपल्या जाणिवांपुढं सरकत जात आपल्या नेणिवांना साद घालतात. आपल्यासमोर स्वप्न म्हणून मांडण्यात आलेला, राजकीय लोकशाहीचा हा महान परंतु पोकळ डोलारा एखाद्या महिलेला साधं, नैसर्गिक विधी करण्यासाठी जागासुद्धा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. तिच्या मूलभूत गरजा तिच्या आवाक्यात आणून देऊ शकत नाही. तिच्या सन्मानावर सतत घाला घातला जातो. इतका, की ही कादंबरी वाचून खाली ठेवत असताना ही परिस्थितीच आता न्यू नॉर्मल बनली आहे, आहे हे असंच चालायचं असं आपल्याला वाटू लागतं. अशा वेळी मंडेला किंवा जोकर यांसारख्या तमिळ चित्रपटातील दृश्यं आपल्या डोळ्यासमोर तरळल्याशिवाय राहत नाहीत. या स्त्रियांना वाचकांची सहानुभूती नको आहे. त्यांच्यातील धार्मिक चांगुलपणा जागा होण्यातही त्यांना रस नाही. त्या ताठ मानेनं आपल्या पायावर उभ्या आहेत. त्यांच्यात चिवटपणा आहे आणि हिंमत आहे. परिस्थितीला तोंड देण्याची खास त्यांचीच अशी शैली आहे त्यांच्यापाशी. अनेकदा अपयश पदरी येतं, त्या कोसळतात पण पुन्हा उभ्या राहतात. पुन्हा मागणी करतात स्वतःच्या सन्मानाची आणि आपल्या अस्तित्वाची लढाई पुन्हा स्वतःच्याच बळावर लढू लागतात. पुढच्या कथेचं शीर्षक आहे ‘तीरूनीरू सामी’. ही कथा एक नवरा, त्याची बायको आणि तिचं कुटुंब यांच्यादरम्यान घडलेल्या एका प्रसंगाचं वर्णन करते. धर्मकल्पना हाच या कथेचा गाभा आहे. ती वाचताना लगेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शब्द माझ्या डोळ्यासमोर आले. ते म्हणतात, ‘‘धर्म माणसासाठी आहे, माणूस धर्मासाठी नाही.’’ ‘तीरूनीरू सामी’तील चर्चा पुढं सरकते आणि पात्रं आपलं मनं मोकळं करू लागतात, तेव्हा तर वरील अवतरण अगदीच समर्पक वाटू लागतं. या संभाषणात धर्माचा विषय निघतो, तेव्हा मानवतेच्या उदात्त तत्त्वांचं काय होणार याविषयी संभ्रमावस्था निर्माण होते. धर्मविषयक कट्टर दृष्टिकोन मुक्तिदाता ठरेल की त्यामुळं आपली अधोगतीच होईल? उच्चनीचतेच्या श्रेणीबद्ध चौकटीतून ईश्वराचं स्वरूप जाणून घेता येईल का? देव ही भव्य कल्पना केवळ अनुष्ठान, जपजाप्य, यज्ञयाग अशा धार्मिक विधींच्या पूर्तीत सामावली जाऊ शकेल का? देवांची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता भौगोलिक स्थानावर अवलंबून असते का? ही कथा असे मौलिक प्रश्न आपल्यासमोर उभं करते. धर्म ही कल्पना, कट्टर दुराग्रहामुळं त्यात आलेला पद्धतशीर वेडाचार, देवाला सुरक्षितता प्रदान करण्यामागील आणि विशिष्ट स्थळ, काळ आणि अवकाशाच्या सीमेत त्याला बंदिस्त करण्यामागील भ्रमोन्माद या साऱ्यावर सखोल विचार करायला ती आपल्याला उद्युक्त करते. यातून माणूसपणाची घसरण होऊन माणूस कसा आत्ममग्न, क्षुद्र आणि संमोहित जीवितावस्थेत ढकलला गेला आहे याचं चित्रण या कथेत केलं गेलं आहे. संबन, कृष्णपुत्र-एक अकथित कहाणी ही यातील शेवटची कथा अस्तित्ववादी आहे. त्यात पौराणिक कथेचा सर्जक आणि रचनात्मक उपयोग केल्याचं दिसतं. आधुनिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर प्रसंगी ही कथा; त्यातील ‘कर्म’ या विषयावरील चर्चा, साऱ्या विपत्तीचं कारण असलेली, आपल्या मादक विभ्रमांनी पुरुषाच्या मार्गातील धोंड बनणारी, असं त्यातील स्त्रीचं चित्रण एकांगी वाटतं. स्त्रियांवर असा खोटा शिक्का लादण्याचा पुरुष कथालेखकांचा दूषित पितृसत्ताक दृष्टिकोन त्यातून प्रतीत होतो असं वाटतं. ही प्रमुख उणीव लक्षात घेतली, तरी ही कथा मुख्यत: पारलौकिक स्वरूपाची आहे. माझ्या दृष्टीनं ही कथा मुळात माणसातल्या देवत्वापेक्षा देवतांमधील मनुष्यत्वाबद्दलची आहे. अशा रीतीनं देवांचं काटेकोर परिशीलन केल्यानं त्यांच्यातील उच्चनीचता आणि असमानता पृष्ठभागी येते. त्यांच्या चुकातून आपण शिकावं म्हणून सावधगिरीचा इशारा मिळतो. पौराणिक संहितांची दक्षतापूर्वक छाननी होते. या संहितांची दैवत्वातून सुटका होऊन मानवी रचना म्हणून त्यांच्याकडं पाहता येतं. माझ्या मते ही आणि त्यापूर्वीची ‘तीरूनीरू सामी’ या दोन्ही कथांमध्ये काहीसं साम्य आहे. त्या सेंद्रिय रीत्या एकमेकींशी निगडित आहेत. या कथेतील संबनचं व्यक्तिचित्रण आणि अगोदरच्या कथेत अन्नामलाईनं दिलेला वाल्मिकी आणि संबन यांचा संदर्भ यातून पौराणिक पात्रं ही नीत्शेच्या उबरमेंश प्रमाणं अतिमानवी अवतार नसून ती सारी मानवी कल्पनाशक्तीचाच आविष्कार आहेत असं स्पष्टपणे दिसून येतं. प्रभा श्रीदेवन यांचा अनुवाद अप्रतिम आहे. वाचत असताना शब्दाशब्दांतून प्रतिमांची मालिका डोळ्यासमोर उभी राहत त्या त्या कथेच्या विशिष्ट अवकाशात मला घेऊन गेली. विविध संदर्भ आणि आशय असलेल्या या कथांच्या गतीशी मी एकतानता साधू शकलो. काही जाणून घेऊ इच्छिणारा आणि पात्रांच्या जीवनातून काही शिकू इच्छिणारा एक सामान्य वाचक म्हणून मी या कथांत शिरलो. या पात्रांच्या जगात आपण वेगळं पडतोय असं एकाही क्षणी मला जाणवलं नाही. याच सगळं श्रेय अनुवादिकेलाच आहे. इमायम या लेखकाला असं आमच्या हृदयात आणून सोडल्याबद्दल त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद द्यायलाच हवेत. पुस्तकाचं मुखपृष्ठ जबरदस्त आहे. त्यात वर उल्लेख केलेल्या ‘सार्वजनिक परिघात’ परस्परांशी झुंजणाऱ्या स्त्रियांच्या अनेक गटांची झुंबड आहे. स्त्रियांचे जातीवर आधारित गट खुर्चीसाठी कसं झगडतात याचं पहिल्याच शीर्षक कथेत अगदी खुबीदार पद्धतीनं चित्रण केलं आहे. मुखपृष्ठावरही हाच संघर्ष चितारला आहे. सगळ्या स्त्रिया इतक्या उघडउघड जातीय संभाषिताच्या मूक प्रेक्षक बनल्या आहेत. या चित्रणातून आपल्याला भारतीय लोकशाहीच्या अवतार बदलू, विखंडित स्वरूपाचं स्पष्ट दर्शन होतं. ‘राष्ट्र’नावाची कल्पना हे आपल्या दृष्टीनं एक दूरदूरचे दुष्प्राप्य स्वप्न भासत आहे. सच्चं स्वातंत्र्य हे जणू हाती न लागणारी ‘माया’ ठरत आहे. जातींची सभ्यता ही कल्पना अग्रभागी आणण्याच्या वाटेवरचा शिक्षण आणि सबलीकरण हा जणू एक तात्पुरता थांबा ठरला आहे. अनुवाद : अनंत घोटगाळकर anant.ghotgalkar@gmail.com (लेखक हे आयआयटी-दिल्ली आणि सामाजिक न्याय मंत्रालय इथं वरिष्ठ पदावर कार्यरत आहेत आणि एसआययू (यूएसए) येथे डेवी इमर्जिंग स्कॉलर आहेत.)