राजकारणाच्या दलदलीत राष्ट्रहिताच्या गटांगळ्या

देशहित, राष्ट्रहित बाजूला ठेवून सध्या देशात पक्षीय राजकारण सुरू आहे. जोपर्यंत पक्षीय राजकारणाच्या दलदलीतून आपण बाहेर पडणार नाही, तोपर्यंत संघ विरुद्ध राज्य असा संघर्ष सुरूच राहणार असल्याची भीती लोकसभेचे माजी सचिव, घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी व्यक्त केली. सध्या सुरू असलेल्या केंद्र आणि राज्यातील संघर्ष, राज्यपालांची भूमिका अशा अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींवर त्यांनी भाष्य केले. त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद...

केंद्र-राज्य संबंधांबाबत संविधानात सविस्तर व्याख्या स्पष्ट केली आहे. संविधानानुसार भारत एक संघराज्य नाही. संघराज्यामध्ये स्वतंत्र राज्य मिळून एक संघ तयार होतो आणि कराराद्वारे ते काही अधिकार संघराज्यीय सरकारकडे सोपवतात. आपल्या देशात संविधानकर्त्यांनी प्रशासकीय सुलभतेसाठी राज्याची संकल्पना मांडली. देशाच्या अखंडतेसाठी, एकतेसाठी जे आवश्यक असेल, ते उपाय करण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे. परंतु सध्या देशात जे सुरू आहे, ते केवळ राजकारण आहे. ज्यांच्याकडे अधिक राजकीय शक्ती आहे ते दुसऱ्याला धमकावू शकतात; मात्र संविधानानुसार सर्वांचे अधिकारक्षेत्र परिसीमित आणि परिभाषित आहे. जर सर्वांनी आपल्या कार्यकक्षेत काम केलं, तर काहीच अडचणी, प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यताच नाही. संविधानाचे पालन न करण्यामुळे या अडचणी निर्माण होत आहेत; मात्र हे सर्व राजकारण आहे, याला संविधानाचा कुठलाही आधार नाही.

भारतीय संविधानात को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझम अर्थात (सहकारी संघराज्यवाद) अशी कुठलीही संकल्पना नाही. मुळात फेडरलिझम हा शब्दच संविधानात नाही. फेडरेशनची व्याख्या करण्यासाठी संविधान परिषदेत काही सुधारणा प्रस्ताव आले होते; मात्र त्या वेळी ते फेटाळण्यात आले.

‘केंद्र’ शब्दाचा घटनेत उल्लेख नाही

तमिळनाडू सरकारने नुकताच संघ हा शब्द वापरण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यांचा हा प्रस्ताव संविधानावर आधारित आणि योग्यही आहे. संविधानात संघ-राज्यातील संबंधांत एक स्वतंत्र अध्याय आहे. घटनेत केंद्र हा शब्द कुठेच नाही. तिथे संघ या शब्दाचा उल्लेख आढळतो. १९१९ च्या कायद्यात केंद्र या शब्दाचा उल्लेख होता. तो कायदा १९४७ पर्यंत लागू होता. त्यानंतर प्रत्यक्ष संविधानात केंद्र हा शब्द नाही. हा शब्द प्रामुख्याने दिल्लीच्या नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमधील बाबू लोक वापरायचे. त्यामुळे तत्कालिन फाईलमध्ये केंद्र अशाच नोंदी झाल्या. पुढे तो शब्द नेत्यांनी उचलला आणि न्यायाधीशांनी हा शब्द मान्य केला. त्यामुळे तमिळनाडूची भूमिका घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे.

‘आम्ही भारताचे लोक’ महत्त्वाचे!

‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दाने संविधानाच्या उद्देशिकेची सुरुवात होते. त्याचा अर्थ आम्ही सर्व एक आहोत. वेगवगेळ्या राज्यांचे रहिवासी असले तरी ते भारताचे नागरिक आहेत. अमेरिकेत राज्याचे नागरिकत्व वेगळे आहे. आमच्याकडे केवळ भारताचे नागरिकत्व आहे. तसेच उद्देशिकेत व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता, एकात्मता, बंधुता आदी मूल्यांचा उल्लेख आहे. भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला महत्त्व देते. व्यक्तीनंतर राष्ट्र येते. एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की देशातील राज्ये ही प्रशासकीय सुविधेसाठी तयार केली आहेत. संविधान अस्तित्वात आल्यानंतरही देशात अनेक प्रांत, राज्ये होती. त्यातील अनेक राज्ये आता देशाच्या नकाशावरही नाहीत. नवी राज्ये बनतात, काही राज्यांच्या सीमा बदलतात; मात्र ‘आम्ही भारतीय लोक’ हे मात्र अक्षय्य आहे.

राज्यपालांनी घटनेचे पालन करावे

राज्यपालांची भूमिका आणि कार्यपद्धती संविधानाने निश्चित केली आहे. देशाच्या हिताचा विचार करून त्यानुसार निर्णय घेणे ही त्यांची मुख्य भूमिका आहे. ते देशाचे राज्यातील प्रतिनिधी आहेत. ते देशहिताचे प्रतिनिधित्व करतात, प्रांतहिताचे नाही; परंतु सर्वच राज्यपाल सरसकट असे करतात असे नाही, परंतु राज्यपालांची भूमिका संविधानात स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार त्यांनी वागणे अपेक्षित आहे.

सीमाक्षेत्रातील बदलाचा निर्णय घटनेनुसार

गृहमंत्रालयाने परिपत्रक काढत सीमा सुरक्षा बलाला आसाम, पश्चिम बंगाल आणि पंजाबमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ५० किलोमीटरपर्यंत कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. गुजरातमध्ये ही मर्यादा ८० किलोमीटरवरून ५० किलोमीटर; तर राजस्थानातील पूर्वीप्रमाणेच ५० किलोमीटरची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाच्या या निर्णयाला पंजाब आणि पश्चिम बंगाल राज्यांनी विरोध दर्शवला, परंतु केंद्र सरकारचा हा निर्णय संविधानाच्या चौकटीनुसार घेण्यात आला आहे; मात्र तो घेताना राज्यांना विश्‍वासात घेतले पाहिजे होते का, हा औचित्याचा प्रश्न आहे. त्यावर वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत; मात्र ते घटनेच्या क्षेत्रातील नाहीत. हे शुद्घ राजकीय आहेत.

केंद्रीय संस्थांची राज्यांच्या अधिकारावर गदा

खरं तर मी राजकीय मत व्यक्त करत नाही; मात्र त्यावर विचार करायला पाहिजे. घटनेनुसार मध्यवर्ती सरकारला देशाच्या हितासाठी आवश्यक पाऊल उचलण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रात सीबीआय विरुद्ध पोलिस, एनसीबी विरुद्ध पोलिस असा संघर्ष उफाळला आहे; मात्र या दोन्ही संस्थांनी, सरकारांनी संघर्षाची परिस्थिती टाळायला पाहिजे. शेवटी राष्ट्रहिताकडे बघितले पाहिजे. राज्याच्या हितापेक्षा देशाचे हित महत्त्वाचे आहे; मात्र सर्वत्र राजकारण शिरलंय, त्याचा हा परिपाक. राजकारणाचा आधार घेऊन काम कमी करायला पाहिजे.

भारत आणि अमेरिकेतील व्यवस्थेतला फरक

अमेरिकेत राज्यांनी मिळून संघराज्य तयार केले आहे. भारतात मात्र जनतेने राज्यांना जन्म दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान परिषदेत म्हटलं होतं, की ‘State have been created for Administrative Convinince. म्हणजे प्रशासकीय सुविधेसाठी राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. अमेरिकेत १३ स्वतंत्र राज्यांनी एकत्र येत संघराज्य तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी काही अधिकार संघ सरकारला दिले; मात्र दोन देशांचा इतिहास, पार्श्वभूमी आणि आशय वेगवेगळे आहेत, हे आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.

संसदेतील वातावरण चिंताजनक

सध्या देशातील किंबहुना संसदेतील वातावरण बघून दुःख होतं, त्रास होतो. गेल्या काही वर्षांत वातावरण खूप बदललं आहे; मात्र आपण आशावादी असलं पाहिजे. सकारात्मक विचार करायला पाहिजे. आमचं राष्ट्र महान आहे आणि महान राहील. या समस्या सुटतील अशी आशा आहे आणि या परिस्थितीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघेही जबाबदार आहेत. शेवटी राष्ट्रहित डोळ्यापुढे ठेवून, व्यापक विचार करून राजकीय पक्षांनी संसदेत वागायला पाहिजे.

सत्ताधारी आणि विरोधक राजकारणात मग्न

सध्याच्या परिस्थितीत विरोधी पक्षाचा उद्देश केवळ विरोध करण्याचा आहे; तर केंद्र सरकारचा कायम सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधी पक्षदेखील राजकारण करत असल्याचं चित्र आहे; मात्र एक वेळ अशी होती, की सरकार आणि विरोधी पक्षात समन्वय होता. त्याबाबतचे एक उदाहरण सांगतो. ‘‘सी. राजगोपालचारी विरोधी पक्षनेते असताना जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होते. नेहरूंनी एक विधेयक मांडले होते. राजाजींनी त्या विधेयकाला विरोध केला. जवाहरलाल म्हणाले, राजाजींना माहिती असायला पाहिजे, की आमच्याकडे बहुमत आहे. राजाजी म्हणाले, बहुमत तुमच्याकडे असेलही; परंतु लॉजिक आमच्यासोबत आहे आणि नेहरूंनी त्यांनी सुचवलेली सुधारणा मान्य केली. तेव्हा देशहितात विरोधी पक्ष बोलले, तरी सत्तापक्ष ते मान्य करायचे.

डॉ. अब्दुल कलाम यांच्याकडून दखल

लोकसभेचे माजी सचिव आणि घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांची संविधान आणि संसदेचा अभ्यास आणि तज्ज्ञता सर्वमान्य आहे. कश्यप यांनी ‘कॉन्स्टिट्युशनल लॉ ऑफ इंडिया’चे तीन खंड लिहिले आहेत. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी जेव्हा राष्ट्रपतिपदाचा पदभार स्वीकारला, तेव्हा पहिल्या दहा दिवसात त्यांनी कश्यप यांच्या तिन्ही खंडांतील शब्द न् शब्द वाचून काढले. त्यांनी कश्यप यांना फोन करून हे आवर्जून सांगितले.

