Electricity Workers Strike:'राज्यातील ४२ हजार वीज कर्मचारी तीन दिवस संपावर'; सातारा जिल्ह्यातील कामगार सहभागी हाेणार, विविध प्रश्न प्रलंबित

Maharashtra Power Sector Unrest: महानिर्मितीच्या ताब्यातील जलविद्युत प्रकल्पाचे खासगीकरण, महापारेषणमधील टीबीसीबीच्या माध्यमातून होणाऱ्या खासगीकरण, महावितरणच्या ३२९ उपकेंद्राचे खासगीकरण, समांतर वीज परवाना आदींना विरोध आहे.
कऱ्हाड: राज्याच्या वीज उद्योगातील कायम कर्मचारी आज मध्यरात्रीपासून तीन दिवसीय संप आहेत. त्यासंदर्भात येथील वीज कर्मचाऱ्यांनी आज येथे निवेदन दिले. उद्यापासून (गुरुवार) सलग तीन दिवस वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलन होणार आहे. त्यात जिल्ह्यातील बहुतांशी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

