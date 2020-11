सांगलीच्या ट्रकचालकास पाच युवकांनी बदडले; 32 लाखांच्या मुद्देमालासह पोबारा

लोणंद (जि. सातारा) : लोणंद- सातारा रस्त्यावर सालपे घाट सुरू होण्याआगोदर साताऱ्याकडे निघालेल्या मालट्रकला अज्ञात पाच जणांनी दुचाकी आडवी मारून ट्रकचालकास मारहाण करून त्याचे हातपाय रस्सीने बांधून त्यास ट्रकसह यवत (ता. दौड, जि. पुणे) येथे ओढ्याजवळ टाकून ट्रक व ट्रकमधील मुद्देमाल असा 32 लाखांचा मुद्देमाल घेऊन पोबारा केल्याची घटना घडली. याबाबत लोणंद पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.



याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी, सालपे (ता. फलटण) गावच्या हद्दीत मालट्रक चालक सचिन माणिक कोळी (रा. आचकनहल्ली ता. जत, जि. सांगली) हे (एमएच -09 सीयू - 9823) या ट्रकमधून विजय स्टील ट्रेडर्स या कंपनीचे हांडेवाडी यांचे लोखंडी पाइप घेऊन विशाल स्टील टीव्ही केंद्राचे पलीकडे कोल्हापूर रोड सांगली येथे माल देण्यासाठी चालले असताना रात्रीच्या सुमारास सालपे घाट सुरू होताना तीन अज्ञातांनी मोटारसायकलवरून येऊन ट्रकला मोटारसायकल आडवी मारून आणि दोन व्यक्ती पाठीमागून येऊन सर्व जण ट्रकमध्ये चढले. माझ्या गाडीला हात लावायची हिम्मत नांगरे-पाटलांत पण नाही त्यांनी ट्रक चालकास आरडाओरडा करू नको, अशी धमकी देऊन हाताने मारहाण केली व हातपाय, तसेच दंडास दोरीने बांधून ट्रकच्या केबीनमध्ये ठेऊन रात्री यवत येथे कुठल्या तरी ओढ्याजवळ टाकून ट्रक व ट्रकमधील माल लोखंडी अँगल चॅनल असा एकूण 32 लाख 99 हजार रुपयांचा मुद्देमाल घेऊन 25 ते 30 वयोगटातील अज्ञात पाच जणांनी पोबारा केला. लोणंद पोलिस या पाच जणांचा शोध घेत आहेत. या घटनेची नोंद लोणंद पोलिस ठाण्यात झाली असून, या घटनेचा अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक गणेश माने करत आहेत. Edited By : Siddharth Latkar

Web Title: Case Registered Against Five In Lonand Police Station Satara News