सातारा जिल्ह्यात काेराेनाबाधितांची संख्या वाढू लागली, आजपर्यंत 249 रुग्णांचा मृत्यू

सातारा : आरोग्य विभागाकडून साेमवारी (ता.17) रात्री उशिरा आलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील 290 नागरिकांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. आजही सात नागरिकांचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या 283 नागरिकांना कोरोनामुक्त झाल्याने घरी सोडण्यात आले, तर 672 जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवण्यात आले.



जिल्ह्यातील सात नागरिकांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये साताऱ्यातील केसरकर कॉलनीतील 70 वर्षीय पुरुष, कऱ्हाडच्या शनिवार पेठेतील 55 वर्षीय पुरुष, आगाशिवनगरातील (ता. कऱ्हाड) 70 वर्षीय महिला, म्हसवडमधील (ता. माण) 80 वर्षीय पुरुष, धामणीतील (ता. पाटण) 55 वर्षीय पुरुष, ओंड (ता. कऱ्हाड) येथील 79 वर्षीय पुरुष व पाटखळमधील (ता. सातारा) 66 वर्षीय महिलेचा समावेश आहे. दरम्यान, आज रात्री सव्वानऊ वाजता आलेल्या अहवालात 290 रुग्णांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे समोर आले. या रुग्णांविषयी तपशील समजू शकला नाही. दिवसभरात जिल्ह्यातील 283 नागरिकांना कोरोनामुक्त झाल्याने घरी सोडण्यात आले. त्यांची तालुकानिहाय संख्या : जावळी- 28, कऱ्हाड- 73, खंडाळा- 28, खटाव- 14, कोरेगाव- 20, महाबळेश्‍वर- 5, माण- 1, पाटण- 9, फलटण- 18, सातारा- 52 व वाई- 35. रविवारी (ता.16) रात्री उशिरा जिल्ह्यातील 222 नागरिकांचे अहवाल कोरोना बाधित आले. या बाधितांची तालुका व गावनिहाय संख्या- फलटण: फलटण शहर मंगळवार पेठ- 3, लोहार गल्ली- 2, रविवार पेठ- 1, मारवाडी पेठ- 1, निंभोरे- 1, साखरवाडी- 2, विडणी- 1. वाई: वाई शहर रविवार पेठ- 1, सुरुर- 1, बेलमाची- 3, जेधे वस्ती-वारागडेवाडी-भुईंज- 2, धर्मपुरी- 1, कोंढवली- 4. सातारा: सातारा शहर शुक्रवार पेठ जिजामाता कॉलनी- 2, माजगावकरमाळ झोपडपट्टी- 1, शाहूनगर- 1, गुरुवार पेठ- 9, सातारा शहर- 7, दुर्गा पेठ- 3, शनिवार पेठ- 2, मंगळवार पेठ- 2, गुरुवार परज- 1, मल्हारपेठ- 1, यादोगोपाळ पेठ- 2, जानाई कॉलनी- 1, फडतरवाडी- 2, खेड- 2, गोखलेनगर- 1, भादवडे- 1, धनगरवाडी- 1, भरतगाववाडी- 1, पाटखळ- 1, खोदड- 1, पिरवाडी- 1, नागठाणे- 5, धावडशी- 3, विकासनगर- 9, कोडोली- 1, गोडोली- 1, संगमनगर- 1, आरफळ- 1, कण्हेर- 1, समर्थनगर- 1, अतित- 1, ब्राह्मणवाडी (तासगाव)- 1, चिंचणेर निंब- 2. कऱ्हाड: कऱ्हाड शहर आझाद चौक- 1, कापील- 2, रेठरे बुद्रुक- 1, कऱ्हाड शहर- 4, गोटे- 1, मलकापूर- 1, प्रकाशनगर- 1, शिरवडे- 1, होळ- 2, बनपुरी- 1, उंब्रज- 1, जखीणवाडी- 2, सैदापूर- 1. पाटण: ढेबेवाडी- 14, पाटण शहर- 2, धामणी- 1, कडवे बुद्रूक- 1, बनपुरी- 1, मोरेवाडी-मालदन- 1. महाबळेश्वर : पाचगणी- 5, गोगवे- 27, नगरपालिका- 8, डॉ. साबणे रोड- 2, देवळी मुरा- 3, तळदेव- 4. कोरेगाव : गोगावलेवाडी- 1, आसनगाव- 4, कोरेगाव- 4, कुमठे- 1, पिंपोड बुद्रुक- 1. खटाव : तडवळे- 1. माण: म्हसवड- 1. जावळी: मोरघर- 8, मेढा- 4, एरणकरवाडी- 2, रिटकरवाडी- 1, दापवडी- 1. खंडाळा: वडवाडी- 3, पारगाव खंडाळा- 2, शिरवळ- 1, पाडळी- 1, धावडवाडी- 1, गोटमाळ लोणंद- 2, पळशी- 2. जिल्हा रुग्णालयतील लॅबमध्ये 28 जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह आले. त्याचा तपशील : महाबळेश्वर : गवळी मोहल्ला- 1, नगरपालिका- 4, महाबळेश्वर शहर- 1, स्कूल मोहल्ला- 1, मेटगुताड- 2. कऱ्हाड : शिंगणवाडी- 1. फलटण : मारवाड पेठ- 5, मंगळवार पेठ- 3, मलवडी- 1, मुंजवडी- 1, मुरुम- 1, नांदल- 1, आदर्की- 2, रविवार पेठ- 1, बिरदेवनगर- 1 व शुक्रवार पेठ- 2. संपादन - सुस्मिता वडतिले

