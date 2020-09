परतीच्या पावसाचा माणला जोरदार तडाखा, बाजरीसह मूग पिकाचे मोठे नुकसान

कुकुडवाड (जि. सातारा) : माण तालुक्‍यात परतीच्या पावसाने थैमान घातल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. ऐन सुगीच्या दिवसात गेल्या चार दिवसांपासून सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पडणाऱ्या पावसाने तालुक्‍यातील पाणवन, जांभुळणी, बनगरवाडी, विरळी, कुकुडवाड, शिरताव, शेणवडी गावांतील काढणीस आलेली बाजरी, मूग, ऊस आणि उडीद पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.



या वर्षी सुरवातीपासून समाधानकारक पाऊस पडल्याने बाजरीचे पीक चांगले आले होते. सततच्या पावसाने मूग, बाजरीची पिके पावसाच्या पाण्याने कुजून गेली आहेत. पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. पावसाने शेतकऱ्याच्या हाताला आलेली बाजरी, मुगाची पिके शेतातच उगवली आहेत. यामुळे बळीराजा मेटाकुटीला आलेला आहे. पेरणी, मशागत, बियाणे, खते यासाठी जेवढा खर्च केला तेवढेही उत्पन्न निघत नसल्याने शेतकरी हतबल झालेला आहे. सातारसह उपनगरांना पावसानं झोडपलं! गेल्या वर्षी झालेल्या जलसंधारणाच्या कामामुळे जमिनीत पाणीपातळी चांगली वाढल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड केली आहे. दररोज होणाऱ्या पावसाने पिकांत पाणी साचलेले असल्याने पडलेली पिके कुजून जाण्याची भीती शेतकऱ्यांच्या जीवाला घोर लावत आहे. पडलेल्या बाजरी, मुगाच्या पिकांना उंदीर, घुस यांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्‍यता आहे. शेतकऱ्यांना अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे. कधी दुष्काळ, तर कधी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे, अशी व्यथा पाणवन येथील शेतकरी धुळदेव नरळे यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

