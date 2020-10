सैन्यभरती प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्या : मनसेची मागणी

फलटण (जि. सातारा) : सैन्यभरती प्रकरणातील संशयितांना मदत करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष युवराज शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. सैन्यदलामध्ये भरतीचे आमिष दाखवून भाडळी (ता. फलटण) येथील आकाश काशिनाथ डांगे व बारामती येथील नितीन जाधव यांनी संगनमताने राज्यातील शेकडो युवकांची आर्थिक फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिस ठाणेअंतर्गत भिगवण (ता. इंदापूर) येथे 20 जून रोजी गुन्हे दाखल झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून या दोघांनी सैन्यात भरतीचे आमिष दाखवून अनेक युवकांची आर्थिक फसवणूक केली आहे. आकाश डांगे व नितीन जाधव यांच्या विरोधात फलटण शहर व ग्रामीण ठाण्यात युवकांनी आर्थिक फसवणूक झाल्याबाबत तक्रार अर्ज केले होते. पोलिस ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संशयितांबरोबर संगनमत करून या तक्रार अर्जांची विल्हेवाट लावली आहे. तहसिलदारांचे चेकबुक चोरुन शासकीय कर्मचा-याने लाटले लाखाे रुपये फलटण शहर पोलिस ठाण्यातील पोलिस उपनिरीक्षक संदीप बनकर व ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील पोलिस उपनिरीक्षक उस्मान शेख यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर करून आकाश डांगे व नितीन जाधव यांना पाठीशी घालून त्यांना मदत केली आहे. याबाबत बनकर व शेख यांच्यावर पोलिस अधीक्षकांनी संशयिताला मदत केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा मुख्यालयात बदली केली होती. त्याबाबत चौकशी पूर्ण न होता त्यांना पुन्हा फलटण शहर व ग्रामीण पोलिस ठाणे येथे नेमणूक दिल्याने सुरू असलेल्या चौकशीत अडथळे येऊ शकतात. या अधिकाऱ्यांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ करावे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, असे युवराज शिंदे यांनी गृहमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

