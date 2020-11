साताऱ्यात 231 नागरिकांना डिस्चार्ज; 516 जणांचे नमुने तपासणीला!

सातारा : जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटर, डिसीएचसी व सीसीसीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 231 नागरिकांना मंगळवारी घरी सोडण्यात आले, तर 516 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. स्व. क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय सातारा येथील 46, कराड येथील 36, फलटण येथील 31, कोरेगांव येथील 43, वाई येथील 15, खंडाळा येथील 24, रायगांव येथील 91, पानमळेवाडी येथील 62, मायणी येथील 29, महाबळेश्वर येथील 5, पाटण येथील 18, दहिवडी येथील 28, खावली येथील 5, पिंपोडा येथील 12, तरडगाव येथील 26, कृष्णा मेडिकल कॉलेज कराड येथील 45 असे एकूण 516 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले असल्याची माहिती ही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चव्हाण यांनी दिली. बस चालकाला भोवळ; पिंपोडेत वाठार-वाई बसला मोठा अपघात, प्रवाशी थोडक्यात बचावले एकूण नमुने - 220614

एकूण बाधित - 48957

घरी सोडण्यात आलेले - 44974

मृत्यू - 1646

उपचारार्थ रुग्ण - 2337

