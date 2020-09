कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी, उपयुक्त ठरतेय 'माधव रसायन वटी'!

भुईंज (जि. सातारा) : कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सर्वत्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा कठीण स्थितीत किसन वीर कारखाना व्यवस्थापन अधिकारी व कामगारांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेत आहे. व्यवस्थापनाने माधव रसायन वटी कोरोना या आजारावर प्रतिबंधात्मक व उपचाराकरिता उपयोगी ठरत असल्याने या गोळ्यांचे वाटप अध्यक्ष मदन भोसले आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत किसन वीर, किसन वीर-प्रतापगड व किसन वीर-खंडाळा कारखान्यातील सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना करण्यात आले.



किसन वीर कारखाना परिवाराचे अध्यक्ष मदन भोसले यांनी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविल्या आहेत. माधव रसायन वटीमुळे शरीरातील जीवानावश्‍यक पोषक तत्त्व वाढण्यास मदत होते. विषाणू अथवा जीवाणूजन्य ताप, सर्दी, खोकला, अंगदुखी, थकवा, श्वास घेण्यास त्रास, वास किंवा चव जाणे व विकृत कप आदी लक्षणांवर प्रभावी काम करते. ...अखेर माजी सैनिकांच्या लढ्यास यश; महाविकासने घेतला माेठा निर्णय या औषधाच्या सेवनाने पचनसंस्था बळकट होऊन यकृताची कार्यक्षमता वाढते. शरीरातील रोगप्रतिकार शक्ती वाढण्यास मदत होते. या वेळी कारखान्याच्या महिला कर्मचारी शीला जाधव- शिंदे, वर्षा अहिरेकर, रूपाली खरे, रूपाली खाडे, कविता ननावरे यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात माधव रसायन वटीचे वाटप मदन भोसले, कार्यकारी संचालक अशोकराव जाधव, सेक्रेटरी नारायण काळोखे, शेखर भोसले- पाटील, सचिन सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी कारखान्याचे कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होते. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

