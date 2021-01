सातारा : स्थानिक दुकानदारांना डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी जिओ मार्ट अ‍ॅपची स्थापना केली. परंतु, हे अ‍ॅप दुकानदारांना रुचले नाही. त्यामुळेच त्याचा अंबानींच्या अन्य उत्पादनाप्रमाणे फारसा गवगवा झाला नाही. अंबानींच्या अ‍ॅपला मात्र साता-यातील एका बहादराने टक्कर दिली आहे. त्याने तयार केलेले अ‍ॅप दुकानदारांना आपले वाटले. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्याच्या अ‍ॅपचे नाव देखील असू शकते. साता-यातील एका युवकाने केलेल्या दुकान अ‍ॅपला (Dukaan App) लाॅकडाऊनपासूनच माेठा प्रतिसाद मिळाला आहे.

आॅनलाईन वस्तु खरेदी करण्यासाठी युवा पिढी कायम अग्रेसर असते. त्यासाठी वेगवेगळे संकेतस्थळ, अ‍ॅपची विकसीत हाेत आहेत. त्यातून एखाद्या अ‍ॅपला युवा वर्ग पसंती देतात आणि खरेदी विक्रीची व्यवहार सुरु हाेतात. हे आेळखून उद्याेगपती मुकेश अंबानी यांनी जिओ मार्ट हे अ‍ॅप बाजारात आणले. अवघ्या दिवसांत त्याबद्दल ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्याची चर्चा सुरु झाली. ऑर्डर दिली तर वस्तूंची डिलिव्हरी होत नाही किंवा परस्पर ऑर्डर रद्द होते. त्यामुळे अनेकांनी जिओ मार्ट अ‍ॅपकडे पाठ फिरवल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे जिओ मार्टला लाेकांनी सपशेल नाकारले.

पोलिस भरतीचा झाला निर्णय ! 'एसईबीसी'तील विद्यार्थ्यांना भरावे लागणार खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क; शासन निर्णयात 'ईडब्ल्यूएस'चा उल्लेखच नाही

काेराेनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना लाॅकडाऊन झाल्याने व्यवसाय ठप्प हाेऊ लागले. परिणामी अनेकांना कर्जबाजारी व्हावे लागले. लोकांच्या घराबाहेर हालचालींवर बंधने आणली गेली. मोठ्या प्रमाणावर कामकाज किंवा ग्राहकांच्या अभावामुळे छाेट्या छाेट्या दुकानदारांना त्यांच्या व्यवसायाची काळजी वाटू लागली. ही काळजी दूर करण्यासाठी साता-यातील सुमित शहा याच्या दुकान अ‍ॅपची मदत झाली. सुमितने सुरु केलेले दुकान अ‍ॅप बाजारात अवघ्या काही दिवसांतच दुकानदारांसह ग्राहकांच्या गळातील ताईत बनले. सुमित हा मूळचा साता-यातील असला तरी त्याने काही दिवसच येथे आपल्या नातेवाईकांच्या दुकानात काम केल्याचे सांगतिले जाते. त्यानंतर ताे अभियांत्रिकीच्या शिक्षणासाठी बंगळूर येथे स्थायिक झाल्याची माहिती उपलब्ध हाेत आहे.

दुकान अ‍ॅपने लहान आणि मध्यमवर्गीय उद्योगपतींचा व्यवसाय वाढण्यासाठी उचललं त्याचे महत्त्वाचं पाऊल मानले जात आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून दुकानदारांचे प्रश्न आणि समस्या समजू लागले. लोकांना तांत्रिकदृष्ट्या कशाप्रकारे सोप्य सुविधा देता येईल, याकडे त्याने पाहिलं. त्यामुळेच दुकानदारांची आणि ग्राहकांची दुकान अ‍ॅपला पसंती मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.

राजकीय अभ्यासकांना विलासराव पाटील उंडाळकर (विलासकाका) यांच्या नावाशिवाय हा इतिहास पूर्ण करता येणार नाही

हे अ‍ॅप विकसीत झाल्याने अवघ्या तीन महिन्यात एक लाख लाेकांनी त्याचा लाभ घेतला. आता सहा महिन्यानंतर तब्बल 4.3 मिलियन लोकांनी म्हणजेच जवळपास 43 लाख लोकांनी या अ‍ॅपला आपल्या माेबाईलमध्ये स्थान दिले आहे. या अ‍ॅपने स्थानिक स्तरावरील दुकानदारांना डिजीटल युगाबाबत प्रशिक्षण दिलं आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून मोबाईलच्या मदतीने दुकानदार आपल्या वस्तू सोशल मीडियावर शेअर करुन व्यवसाय करु शकतो.



Woohoo! In just 3 months we've helped more than 1 Million Businesses go online with @mydukaanapp

Cheers to the 1 million Dukaandars and our badass team who always believed in the vision of making India go DIGITAL #DigitalIndia #Dukaan pic.twitter.com/HIpkW1r4Yu