Deputy CM Eknath Shinde : 'त्या' विरोधकांसाठी मोफत दवाखाना; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; ‘पोटदुखी’ होणाऱ्यांना टोला, नेमकं काय म्हणाले?

Deputy CM Eknath Shinde Mocks Opposition: ‘‘विरोधकांकडे सध्या मुद्दाच नाही. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांकडे ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज करेन, याची त्यांनी कल्पना केली नव्हती. मी दसरा मेळाव्यात शेतकऱ्यांची ‘दिवाळी काळी’ होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
कास : मी दिल्लीत जावे अथवा गावाकडे, अनेकांची पोटदुखी सुरू होते. अशांचा मी विचार करत नाही. पोटदुखीवाल्यांची व्यवस्था आम्ही केली असून, त्यांच्यासाठी मोफत ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ सुरू केला असल्याचा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला.

