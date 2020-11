Covid 19 : महाबळेश्वर, मायणी, खंडाळ्यासह साता-यातील नागरिकांचे नमुने पाठविले तपासणीला

सातारा : सातारा जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटर, डिसीएचसी व सीसीसीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 546 नागरिकांना गत चाेवीस तासांत घरी सोडण्यात आले. याबराेबरच 348 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय येथील 47, कराड येथील सहा, फलटण येथील सहा, कोरेगांव येथील 54, वाई येथील 25, खंडाळा येथील 14, रायगांव येथील 27, पानमळेवाडी येथील 24, मायणी येथील 18, महाबळेश्वर येथील 10, पाटण येथील 33, दहिवडी येथील 24, म्हसवड येथील सात, पिंपोडा येथील पाच व कृष्णा मेडीकल कॉलेज कराड येथील 48 असे एकूण 348 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले आहे, अशी माहितीही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. 'रयत'चा उपक्रम फलदायी; लाडावलेल्या मुलांच्या वागण्या-बोलण्यात झाला बदल! घेतलेले एकूण नमुने 194464



एकूण बाधित 46932



घरी सोडण्यात आलेले 42680



मृत्यू 1568



उपचारार्थ रुग्ण 2684

