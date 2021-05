केळघरात रानडुकरांच्या हल्ल्यात दूध विक्री करणाऱ्या चार महिला जखमी

By

केळघर (सातारा) : खिलार मुरा (ता. जावळी) येथील दूध विक्री करणाऱ्या चार महिलांवर आज सकाळी अचानक रानडुकरांनी हल्ला केला. त्यामध्ये चारही जणींना किरकोळ दुखापत झाली आहे. (Four Women Injured In Wildlife Attack At Kelghar Satara News)

केळघरच्या वरील डोंगरावर खिलार मुरा ही छोटीशी वाडी आहे. आज सकाळी येथील चार जणी दूध विक्री करण्यासाठी केळघर येथे येताना केळघरच्या वाडी नावाच्या शिवारात अचानक झुडपातून डुकरांचा कळप उठला व त्यांच्यावर हल्ला केला. डोक्‍यावरील दुधाचे कॅन टाकून त्या जीव वाचवण्यासाठी पळत असताना रंजना मारुती आखाडे, जाई चंद्रकांत ढेबे, अनिता नारायण आखाडे व हिराबाई धोंडीबा ढेबे जखमी झाल्या. केळघर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात त्यांच्यावर उपचार करून घरी पाठवण्यात आले आहे. केळघर- खिलार मुरा दरम्यान डोंगरात पायवाट असून, दोन्ही बाजूला गर्द झाडेझुडपे असल्याने जंगली जनावरांचा अधिवास आहे. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारचा हल्ला झाला होता.

