तहसील कार्यालयात पावतीशिवाय रक्कम घेणे नियमबाह्य, नागरिकांत वादावादीचे प्रकार

सातारा : गेल्या काही दिवसांपासून येथील तहसीलदार कार्यालयात दाखला घेताना प्रत्येक दाखल्यासाठी नागरिकांना दहा रुपयांची मागणी केली जात असल्याचे वृत्त एक आठवड्यापूर्वी "सकाळ'ने प्रसिध्द केली होते. या वृत्ताची दखल घेत प्रशासनाने सदर ठिकाणी दाखल्याची कलर प्रिंट पाहिजे असल्यास दहा रुपये आकारले जातील, अन्यथा सर्व दाखले मोफत देत असल्याचा फलक लावला आहे. तहसील कार्यालयात रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला व इतर विविध प्रकारचे दाखले काढण्यासाठी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. या ठिकाणी कोणताही दाखला काढण्यासाठी सुरवातीला अर्ज घेऊन कोणत्या प्रकारचा दाखला काढवयाचा आहे, त्याची सविस्तर माहिती भरून त्यासोबत इतर कागदपत्रे जोडावयाची असतात. हा अर्ज कार्यालयात जमा करताना ठराविक रक्कम भरून दिलेल्या तारखेस मिळतो. उदयनराजेंचा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी मनोज शेंडेंपुढे आव्हान मात्र, दाखला घेऊन जाताना प्रति दाखल्यास दहा रुपये मागत होते. पावतीशिवाय रक्कम घेणे नियमबाह्य असल्याने दाखले नेताना कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये वादावादीचे प्रकार घडताना दिसून येत होते. एका दिवसात सुमारे 100 जरी दाखले दिले जात असल्याने मिळणारी रक्कमही मोठी आहे. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसत होता. या बाबत "सकाळ'ने आवाज उठविल्याने प्रशासनाने तत्काळ दखल घेत नागरिकांची गैरसोय दूर केली. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Free Certificate Will Be Available At Satara Tehsil Office Satara News