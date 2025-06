Satara News : दमदार पावसाने कऱ्हाडला झोडपले; वाहनधारकांची गैरसोय, गटार तुंबली

Karad Soaked by Torrential Rain; अनेक ठिकाणी पाणी साचून काहीकाळ वाहतूक विस्कळित झाली. त्याचबरोबर सेवा रस्त्यावरही अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने गावांना जोडणारे रस्ते पाण्याखाली गेल्याने वाहनधारकांची गैरसोय झाली. शहरातही काही ठिकाणी गटार तुंबून पाणी साचले होते.

Gutter Overflow and Traffic Chaos in Karad After Heavy Rainfall Sakal