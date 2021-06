ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळं घरात पावसाचं पाणी घुसून मोठं नुकसान

By

केळघर (सातारा) : मेढा-महाबळेश्वर रस्त्यादरम्यान (Medha-Mahabaleshwar Road) असणारा सावली येथील पूल (Savali Bridge) खचला असून, रस्त्याचे काम संथ गतीने सुरू आहे. रस्त्याच्या कामाच्या ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे सावलीलगत असणाऱ्या घरांमध्ये पावसाचे पाणी (Heavy Rain) घुसून मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या दीड वर्षापासून मेढा-महाबळेश्वर रस्त्याचे काम संथगतीने सुरू आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते उकरून ठेवले आहेत, तर काही ठिकाणी मोठाले खड्डे आहेत. (Major Damage To House Due To Heavy Rain At Savali Kelghar Satara Marathi News)

त्या खड्ड्यांत सध्या पावसाचे पाणी साचल्याने तळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. संथ गतीने सुरू असणाऱ्या ठेकेदाराच्या मनमानी आणि विस्कळित कारभारामुळे या रस्त्यादरम्यान असणाऱ्या गावांची मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. संथ गतीच्या कामामुळे रस्त्यावरून वाहणारे मोठमोठे पावसाची लोट सावलीतील घर आणि दुकानांमध्ये घुसून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

याबाबत बांधकाम विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. केळघर येथे ओढा पूल येथे शेतीस तळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले असून, रस्ता रुंदीकरणाचे काम कूर्मगतीने सुरू असल्याने व रस्त्याला नाले न काढल्याने पावसाचे पाणी थेट शेतीत शिरल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने नुकसान भरपाई संबंधित विभागाने द्यावी, अशी मागणी सावलीच्या सरपंच नंदा जुनघरे यांनी केली आहे.

