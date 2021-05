लढा काेराेनाशी! ग्रामपंचायती 30 बेडचे विलगीकरण कक्ष उभारणार

By

सातारा : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या (covid19 third wave) शक्‍यतेने जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेने (zilla parishad satara) जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना 30 बेडचे विलगीकरण (isolation bed) कक्ष तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुढील काळात रुग्णांची सोय होणार आहे. (marathi news prepration for covid19 third wave satara zilla parishad)

जिल्ह्यात गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यानंतर ऑक्‍टोबर महिन्यात कोरोना काही प्रमाणात नियंत्रित आला होता. मात्र, जानेवारी महिन्यापासून पुन्हा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातल्याचे दिसून येत आहे. या काळात कमी वयोगटातील मृत्यू व बाधितांचे प्रमाण वाढल्याने चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या स्थितीत जिल्हाभरात बेडची कमतरता, ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटर अपुरे पडत असल्याने अनेकांचे उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याच्या घटना घडत आहेत. दरम्यान, दुसऱ्या लाटेची परिस्थिती भयावह असताना तिसरी लाट येणार असल्याची शक्‍यता वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याने प्रशासन यंत्रणा सतर्क झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने गावनिहाय उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांशी संवाद साधत ग्रामस्तरावर कोरोनाचा आढावा घेत सूचना दिल्या आहेत.

हेही वाचा: Coronavirus : साताऱ्यात आज लसीकरण राहणार बंद; जाणून घ्या नेमकं कारण

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने प्रशासन यंत्रणा सतर्क झाली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या गावांमधील कोरोना रुग्णांची माहिती व्हॉट्‌सऍपवर दररोज सरपंच व ग्रामसेवकांना पाठविली जाणार आहे, तसेच पुढील काळात सरपंचांच्या लसीकरणाबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. कोरोना रुग्णांचा गावनिहाय आढावा घेण्याच्या सूचना ग्रामसेवकांना देण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे यांनी सांगितले.

मंगल कार्यालये ताब्यात घेणार

कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात बाधित रुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे, तसेच पुढील काही दिवसांत तिसऱ्या लाटेची शक्‍यता लक्षात घेऊन ग्रामीण भागातील मंगल कार्यालयांमध्ये विलगीकरण कक्ष तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने ग्रामसेवकांना दिल्या आहेत. त्यामुळे गावपातळीवर ज्या नागरिकांना विलगीकरणाची अडचण आहे. त्यांची विलगीकरणाची सोय होणार आहे.

हेही वाचा: म्युकरमायकोसिसचे 21 संशयित रुग्ण आढळले; यंत्रणा सतर्क

जिल्ह्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये ग्रामस्तरावर शौचालये व पाण्याची व्यवस्था करून त्या ठिकाणी विलगीकरण कक्ष तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर उपचार मिळणे सोयीचे जाणार आहे.''

- विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.