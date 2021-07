वन विभागाच्या साहित्याची आडोशीत तोडफोड; आकल्पेतील एकाला अटक

कास (सातारा) : बामणोली (वन्यजीव) परिक्षेत्रातील (Forest Department) अतिसंरक्षित कोअर क्षेत्रात असलेल्या आडोशी येथील वन व वन्यजीव संरक्षणाकरिता बांधलेल्या कुटीची व इतर साहित्याची तोडफोड केल्याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली. म्हाळुंगे नियतक्षेत्राचे वनरक्षक (Mahalunge Forest Ranger) व वनमजूर या ठिकाणी अभयारण्यात राहून वन्यजीव संरक्षणाकरिता काम करत असतात. (One Person From Akalpe Village Of Forest Department Set Fire To Fiber Boat At Adoshi Satara Crime News)

हे कर्मचारी म्हाळुंगे येथे गस्तीसाठी गेले असता अज्ञाताने आडोशी येथील कुटीवर प्रवेश करून गस्तीसाठीची शासकीय फायबर होडी (Fiber Boat) पेटवून दिली. पाणी उपशासाठीचे डिझेल इंजिन व पाइपची तोडफोड केली. संरक्षक कुटीच्या खिडकीच्या काचा फोडल्या. कडी तोडून आत प्रवेश करत सोलर इन्व्हर्टर, संपर्कासाठीचे वायरलेस बेस स्टेशन, सोलर लाइट, टेबल, खुर्च्या, बाज आदी साहित्याची तोडफोड करून उद्‌ध्वस्त केले.

याबाबतची फिर्याद मेढा पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली. सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार दिगंबर माने घटनास्थळी जाऊन तपास केला. तपासासाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील कऱ्हाड कार्यालयातील श्वान पथकाची ही मदत घेण्यात आली. सर्वांच्या प्रयत्नातून संशयित अविनाश गोविंद जाधव (रा. आकल्पे, ता. महाबळेश्वर) याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्या घरामधून सोलर पॅनल व टॉर्च जप्त करण्यात आली.

