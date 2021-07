By

फलटण शहर (सातारा) : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या (Coronavirus) पार्श्‍वभूमीवर फलटण शहरात प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांविरोधात बावन्न हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती फलटण शहर पोलिस ठाण्याचे (Phaltan City Police Station) पोलिस निरीक्षक भारत किंद्रे (Police Inspector Bharat Kindre) यांनी दिली. (Police Action Against Violators Of Corona Rules In Phaltan Satara Marathi News)

फलटणचे प्रांत अधिकारी शिवाजीराव जगताप व पोलीस उपअधीक्षक तानाजी बरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली फलटण शहरातील प्रमुख चौकात नाकाबंदी पॉईंट नेमून पोलीस विभाग, महसूल विभाग, नगरपालिका विभाग यांनी संयुक्तरित्या संचारबंदी आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्ती, आस्थापना तसेच विनाकारण फिरणारे नागरिक यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उचलला.

हेही वाचा: जनभावनेचा विचार न केल्यास 54 गावांतील लोक आंदोलन छेडणार!

यामध्ये विनाकारण फिरणार्‍या १७ जणांकडून आठ हजार ५०० रुपये, विनामास्क फिरणार्‍या ११ जणांकडून दोन हजार २०० रुपये, आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या ४ आस्थापनांकडून एकोणीस हजार ५०० रुपये आणि मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या ९६ जणांवर बावीस हजार अशी एकूण बावन्न हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, फलटण शहरामध्ये कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने विनाकारण कोणीही बाहेर पडू नये व प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करून प्रशासनास सहकार्य करावे. सातारा जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास प्रचलित कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलीस निरीक्षक किंद्रे यांनी दिला आहे.

Police Action Against Violators Of Corona Rules In Phaltan Satara Marathi News