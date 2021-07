By

कास (सातारा) : मुसळधार पावसाने (Heavy Rain In Dhavali Village) हाहाकार माजवलेला असतानाच महाबळेश्वर तालुक्यातील (Mahabaleshwar Taluka) धावली या गावात दरड कोसळण्याचे सत्र सुरु असून गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. धावली गावाच्या वरच्या बाजूला सुमारे ५०० फूट उंच डोंगरकडा असून त्याच्या वरती तीव्र उतार असलेला सुमारे २५० फूट उंच डोंगरकडा आहे. या दोन्ही डोंगरकड्याच्या मधल्या भागात भूस्खलन होत आहे. ज्यामुळे प्रचंड प्रमाणावर दरड आणि माती खाली वसलेल्या धावली गावाच्या वरच्या बाजूने कोसळत आहे. (Rain Update Today Landslide In Kas Mountain Area Of Mahabaleshwar Taluka bam92)

दोन्ही डोंगरकडाच्या (Landslides in Kas Mountain Area) मधल्या भागात भूस्खलन होत असल्यामुळे वरच्या डोंगरकड्याच्या खालील दगड-मातीचा भराव कमी होत आहे, त्यामुळे वरील डोंगरकडा कधीही निसटून धावली गावावर कोसळू शकतो. त्यामुळे ५०० फूट उंच डोंगरकडा व त्यावरील २५० फूट उंच डोंगरकडा धावली गावासाठी अत्यंत धोकादायक झालेले आहेत. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्त हानीची शक्यता वर्तवली जात आहेत. डोंगरकड्यावर वरच्या धारेला ३० ते ४० फूट लांबी/रुंदी/उंची असणारे दगड आधीपासूनच धोकादायक स्थितीत आहेत, ते कोणत्याही क्षणी खाली कोसळून खालील ६०-७० घरे उद्धवस्त होण्याची संभाव्य भीती गावकऱ्यांमध्ये व आजूबाजूच्या परिसरामध्ये पसरली आहे.

यासर्व घटनामुळे माळीणसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रचंड पावसामुळे रस्त्यावर दरडी कोसळल्या आहेत, त्यामुळे गावाचा संपर्क भिलार, पांचगणी तसेच मेढाबरोबर तुटलेला आहे. मुसळधार पावसामुळे वीज प्रवाह खंडित झाला आहे असून गावकरी भीतीचे छायेखाली राहत आहेत. मुसळधार पावसाने सर्वच रस्ते जलमय झाले आहेत. गावकऱ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यास मध्यरात्रीपासून सुरवात केली. मात्र, तरीही मोठ्या प्रामाणात पाणी वाढल्याने व दरड कोसळणे चालूच असल्यामुळे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. पण, काल रात्रीपासून सुरू झालेल्या पावसाने या गावाची अवस्था बिकट होऊन गेलीय.

गेल्या २० वर्षांपासून गावकरी पुनर्वसनासाठी प्रशासनाकडे मागणी करीत आलेले आहेत. मात्र, अद्याप ही प्रशासनाने याकडे लक्ष दिलेले नाही. प्रशासनाच्या आपत्कालीन यंत्रणेकडून मदत कार्य मिळावे, अशी गावकऱ्यांकडून अपेक्षा आहे.

-बाजीराव पार्टे, ग्रामस्थ

