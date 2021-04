रस्त्यांची चाळण अन् टोल वाढ; पुणे- बंगळूर महामार्गाकडे लक्ष द्या, नेटीझन्सची गडकरींना मागणी

सायगाव (जि. सातारा) : पुणे- बंगळूर महामार्गावर आनेवाडी येथील टोल नाक्‍यावर नुकतीच दरवाढ करण्यात झाली. वाहनचालकांना आता सरासरी पाच टक्के टोल दरवाढ सहन करावी लागणार आहे. या दरवाढीमुळे चालकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. समाज माध्यमांत देखील टाेल वाढीचा आणि एनएच 4 वरील रस्त्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.



या मार्गावर कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नाहीत. रस्तेही चांगल्या दर्जाचे नसल्यामुळे या मार्गावर प्रवास करणेही धोकादायक बनले आहे. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणात काही ठिकाणी उड्डाणपुलासह अन्य कामे सुरू आहेत. महामार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या मार्गावर प्रवास करणे त्रासदायक ठरत आहेत.

महामार्गावर कोणत्याही सुविधा न देता वसूल करण्यात येणाऱ्या टोल आकारणीमुळे चालकांत नाराजी आहे. या टोल दरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी होत आहे. या निर्णयामुळे लहान वाहनांना पाच रुपये, तर मोठ्या वाहनांना 20 रुपये दरवाढ झाली आहे. हलक्‍या व्यावसायिक वाहनांना तोच दर रहिला आहे. लोकल असणाऱ्या परिसरातील 20 किलोमीटर अंतरातील गावांतील व्यावसायिक वाहने सोडून इतर वाहनांसाठी 275 वरून 285 असा दर आकारण्यात आला आहे.

वाहननिहाय टोलचे दर

(जुना दर, कंसात नवीन दर व फास्टटॅग नसेल तर याप्रमाणे)

कार- 65 (70) 140

हलकी व्यावसायिक वाहने- 110 (110) 220

ट्रक/बस- 225 (235) 470

जड व्यावसायिक वाहने- 355 (365) 730

ओव्हर साईज- 435 (445) 890

@nitin_gadkari @OfficeOfNG it is always good to hear you, but here in #Pune the @NHAI_Official NH4 (stretch between Pune-Satara) is not in good shape, the bridge work has been pending over 10years, potholes is repaired with dumping paver blocks, new bridge quality is pathetic

— Sagar Samel (@sagi_occ) April 4, 2021

He is the person with mission !!! But don’t know what is stopping pune satara road, hoil hoil

— Manoj Deshpande (@MJDeshpande) April 4, 2021

If that is case then let him visit Pune Satara NH4. It is work in progress and one of worst stretch of NH 4 (Mum- Bangalore). Indeed vehicle drivers deserve reverse toll for driving on such hopelss road. Similarly there are bad patches on Solapur- Hyderabad road.

