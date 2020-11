जिल्हा सीमेवर अवैध वाळू उपसा; 'हद्द कुणाची' वादात शासनाचे लाखोंचे नुकसान

फलटण शहर (जि सातारा) : फलटण तालुक्‍यातील जिंती येथे राजरोसपणे वाळूचा बेकायदा उपसा सुरू आहे. शासनाच्या मालमत्तेची रोज लूट होत असून, कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. प्रांताधिकारी डॉ. शिवाजी जगताप यांनी जिंतीचे तलाठी व कोतवालांना सूचना देऊनही हद्दीच्या कारणावरून ते कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून जिंती येथील नीरा नदीपात्रात वाळू व मातीचे उत्खनन होत आहे. रोज सुमारे 25 ते 30 ब्रास वाळू उपसा होत आहे; परंतु स्थानिक तलाठी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे. जिंती ग्रामपंचायतीची मालकी असलेल्या नीरा नदीपात्रातील बेटावरील मातीचा उपसा गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्या ठिकाणची शेकडो ब्रास वाळूची तस्करीही होत आहेत. मृत अर्भकप्रकरण : कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणावर ग्रामस्थांचा प्रहार; हेळवाकला अर्धनग्न आंदोलन प्रांताधिकारी डॉ. शिवाजी जगताप यांनी संबंधित तलाठी, अधिकाऱ्या सूचना देऊनही कारवाईबाबत टाळाटाळ केलेली दिसून येते. यासंदर्भात संबंधित तलाठ्यांकडून माहिती घेतली असता "कारवाई चालू आहे. फलटण तालुक्‍याच्या हद्दीत वाळू उपसा होत नाही' असे सांगण्यात आले. जिंती हद्दीत वाळू तस्करांची नीरा नदी पात्रांमध्ये सध्या दिवाळी आहे. शासनाच्या लाखो रुपयांचा महसूल बुडूनही वाळू तस्करांवर कारवाई का होत नाही? असा सवाल व्यक्त होत आहे. तीन दिवसांपूर्वी रात्रीच्या वेळी तीन सहा चाकी गाडी, जेसीबी, ट्रॅक्‍टर हे नीरा नदी पात्रातून कोणतीही कारवाई न करता सोडून दिले असून, या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चा जिंती व परिसरात आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

